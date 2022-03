Video revelador muestra a sicario contando dinero por asesinar a agente: Javon Carter

Los fiscales de Miami-Dade han publicado en las últimas horas un video de un presunto asesino a sueldo contando el dinero que recibió por asesinar a un oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

El video selfie muestra a Javon Carter, el sospechoso, sentado en un automóvil, contando miles de dólares en efectivo que, según los informes, recibió por matar a Le’Shonte Jones en mayo de 2021, según reporta CBS Miami.

Un video mostró a Javon Carter en su coche, contando varios fajos de billetes que supuestamente le pagaron por matar a una agente de la TSA.https://t.co/YxO3gCx0BL — Univision 23 Miami (@Univision23) March 31, 2022

“Un día en la oficina”, se escucha decir a Carter durante el video de 35 segundos que fue replicado por distintos medios de comunicación.

Jones fue asesinada a tiros afuera de su apartamento Coral Bay Cove en el suroeste de Miami-Dade, el pasado 3 de mayo de 2021.

En ese momento, los investigadores creen que alguien en un Nissan gris oscuro se acercó, disparó contra Jones y su hija de 3 años a plena luz del día a pocos pasos de la puerta de su casa, y luego se retiró de la escena.

El video de 35 segundos fue descubierto en el teléfono celular de Carter, cuando fuera arrestado por un cargo de asesinato el mes pasado

En un video se ve a Javon Carter contando dinero supuestamente proveniente de los préstamos PPP que según recibió por cometer el crimen a una agente de la TSA.

➡️ https://t.co/a9hEeNnGgI pic.twitter.com/0p1sx87gAF — Univision 23 Miami (@Univision23) March 31, 2022

La situación procesal de Carter se complicó más aún a partir de este video de 35 segundos, que fue obtenido por los investigadores en el teléfono móvil del sospechoso cuando fue detenido por un cargo de asesinato el mes pasado.

De acuerdo al Miami-Herald, ahora esta grabación es evidencia clave contra Carter, quien enfrenta la pena de muerte después de que un gran jurado de Miami-Dade lo acusara a él y a otras dos personas por el descarado asesinato de Jones.

Carter se ha declarado inocente, mientras que su abogado defensor se negó a hacer comentarios el martes cuando fue consultado por el citado medio.

La Policía de Miami-Dade considera que Jasmine Martinez, una mujer que había guardado rencor durante mucho tiempo contra Jones, es la mente maestra del asesinato

A partir de las pistas recogidas durante la investigación, los detectives a cargo del caso sospechan que una mujer llamada Jasmine Martinez fue quien le encargó a Carter que asesinara a Jones.

De acuerdo a la versión que publica el Miami Herald, Martinez guardó rencor durante un extenso periodo de tiempo contra la víctima, y por eso pagó al menos 10 mil dólares por su asesinato, utilizando un préstamo federal de ayuda para la pandemia obtenido de manera fraudulenta.

Las órdenes de arresto consignadas por el mismo medio alegan que Martínez recibió un préstamo de 15 mil dólares que, según dijo ella en su solicitud, era para mantener a flote su salón de belleza.

Luego retiró más de 10 mil dólares de ese préstamo en los días previos al asesinato, según las órdenes de arresto.

La policía de Miami-Dade informó del arresto de Jasmine Martínez, Romiel Robinson y Javon Carter, los tres involucrados en el asesinato de Le’Shonte Jones, de 24 años. La acusada habría utilizado fondos de un préstamo PPP para contratar al sicario. https://t.co/KJnS92uH3T — Univision 23 Miami (@Univision23) February 17, 2022

Al parecer, Jones había sido víctima y testigo en el caso de robo contra uno de los novios de Martínez.

La policía y los fiscales de Miami-Dade creen que Martínez, a través de otro recluso encarcelado llamado Romiel Robinson, arregló que Carter cometiera el asesinato.

Robinson también está acusado, agrega el Miami Herald.

La vigilancia capturó a un hombre que se creía que era Carter caminando descaradamente hacia Jones y matándola a tiros, e hiriendo a la hija pequeña de la mujer.





Play



Police release photo of suspect who gunned down young mother in front of child A heartbroken South Florida family is remembering a young mother who was gunned down in front of her 3-year-old daughter. 2021-05-06T03:11:25Z

Los registros telefónicos colocaron a Carter en la casa en el momento del tiroteo, y durante tramos de los dos días anteriores, una indicación de que la estaba vigilando. Los detectives de la policía, en sus órdenes de arresto, indican que a Carter se le pagó e hizo el video dentro de las dos horas posteriores al asesinato de Jones.

