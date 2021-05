Jason McCombs y su atropello mortal en 2016: ¿accidente o imprudencia?

Un episodio de mayo de 2020 de la serie A&E Accused: Guilty or Innocent? titulado “¿Conducción mortal o accidente trágico?” nos sirve para hablar del caso de Jason McCombs. La premisa del programa es explorar un caso desde la perspectiva del acusado, incluida su defensa, el juicio y cómo su familia está lidiando con la situación. Ya en episodios anteriores se habían mostrado casos difíciles y complejos, como el episodio en el que Angel Bumpass fue declarada culpable en un caso sin resolver que ocurrió cuando tenía 13 años.

Este episodio analiza el caso de Jason McCombs, quien está acusado de homicidio involuntario en un terrible accidente automovilístico que dejó una persona muerta y otra gravemente herida. El propio McCombs resultó prácticamente ileso. El incidente tuvo lugar cerca de Llano, Texas, una pequeña ciudad al noroeste de Austin, en julio de 2016.

¿Dónde está Jason McCombs hoy?

SNEAK PEEK: A man accused of manslaughter after a tragic car accident meets with his lawyer. Don't miss what happens on #AccusedAE TOMORROW at 10PM. pic.twitter.com/DY0ZR6fJ4g

— A&E Network (@AETV) May 18, 2020