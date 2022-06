Padre es acusado de ahogar a sus tres pequeños hijos: Jason Karels

Jason Karels es un padre y veterano militar de Round Lake Beach, Illinois, acusado de ahogar a sus tres hijos, de 5 años, 3 años y 2 años años.

En una conferencia de prensa, el Departamento de Policía de Round Lake Beach dijo que se están presentando tres cargos de asesinato en primer grado contra Karels, de 35 años de edad.

Los niños asesinados fueron nombrados como Bryant Karels, de 5 años, Cassie Karels, de 3 años, y Gideon Karels, de 2 años. La oficina forense dijo en la conferencia de prensa que la causa preliminar de la muerte es que murieron ahogados. El nombre del padre también se da como Jason E. Karels y Jason Eric Karels.

Hay una página de GoFundMe para ayudar a la madre de los niños.

1. La madre de los niños encontró los cuerpos dentro de un dormitorio en el hogar, dice la policía

En la conferencia de prensa, el jefe de policía Gilbert Rivera dijo que las autoridades recibieron una solicitud a la 1:40 p.m. para realizar un control de bienestar en el interior de una vivienda. La solicitud provino de la madre de los niños, quien “se suponía que debía recoger a los niños del esposo separado”. La madre se llama Debbie Karels, según su página de Facebook, donde compartió muchas fotos que la muestran con los niños y con Jason Karels. Ella trabaja como camarera en un restaurante local, según la página.

Las muertes ocurrieron en la cuadra 200 de E. Camden Lane en la subdivisión de Sutton-on-the-Lake. Los niños fueron encontrados en el dormitorio, dijo Rivera.

La madre tenía acceso a la casa y era la primera persona en el hogar. “Entró a la casa” y descubrió los cuerpos de sus hijos, según Rivera.

Llamó a la policía y encontraron a los niños muertos y a Karels desaparecido. Inmediatamente fue identificado como persona de interés. La madre venía a recoger a los niños para una cita con el médico, dijo Rivera, quien agregó que la policía aún estaba determinando los arreglos exactos de custodia.

La policía comenzó a buscar a Karels e investigar la muerte de los niños.

2. En Facebook, Karels escribió sobre la película ‘Gone Girl’, su perfil de Twitch y estar en un ‘lugar oscuro’

En enero, Karels escribió en Facebook sobre ver la película “Gone Girl”. En esa película, un hombre es acusado falsamente de la desaparición de su esposa, quien la escenificó. Karels escribió:

Acabo de ver Gone Girl por segunda vez, pero esta vez con mi esposa porque no podía recordar cómo terminó.

*Alerta de spoiler* Ahora me doy cuenta de que no podía recordar por lo malo que era y por el hecho de que realmente me molestaba que el autor se negara a escribir un segundo libro. Es demasiado fácil escribir un segundo libro de Nick tratando de salir de debajo de ella POR EL BIEN DE SU HIJO. Un libro que lo muestra haciendo exactamente lo que dijo que haría. Ser un gran padre para su hijo. Encuentre una manera de salirse con la suya asesinándola o incriminándola por algo. Si el autor quiere mantenerse fiel al tema de Amazing Amy, entonces no lo hace. pero al menos lo intenta y Amy vuelve a salirse con la suya. O él termina en la cárcel y ella cría sola a su hijo. Cualquier cosa sería mejor que cómo terminó esto.

La imagen de portada de Karels en Facebook es un meme del Joker en la película “Batman”. El meme dice: “Mira la televisión todo el día y nadie se inmuta. Juega videojuegos durante dos horas y todos pierden la cabeza”. Su foto de perfil muestra a un niño pequeño.

En una publicación de febrero de 2022 sobre su perfil de Twitch, CrimsonFuryOG, describió estar en un “lugar oscuro” y elogió a su esposa por ayudarlo a salir de él. El perfil de Twitch dice que hizo una transmisión sobre Grand Theft Auto.

Él escribió:

Estuve en un lugar oscuro por un tiempo y pasé por una especie de crisis de la mediana edad y perdí quién era y qué me hacía “yo”. A través de esta experiencia en twitch y RPing, junto con el apoyo amoroso de mi esposa que me empujó a hacer esto, finalmente encontré algo que me sacó de este miedo y, con suerte, me convertí en algo que pueda seguir para mantener a los que amo. Sé que es solo un juego, pero me recuerda todas las cosas que amo y extraño del ejército, además de sentirme respetado por mis opiniones y conocimientos. Solo han pasado 30 días más o menos, pero se siente como mucho más. Gracias por su apoyo a los que pasan por aquí y perdón por la historia del enchufe y los sollozos a los que les resulta molesto. Pero lo escondí en el medio en lugar de comenzar porque es saludable para mí admitir y enfrentar estas cosas en lugar de esconderme de ellas, pero no quería que los demás sintieran que estaba usando mi dolor para ganar algo. Más que una confesión para aquellos que han visto ese cambio para hacerles saber que estoy mucho mejor ahora.

Él escribió:

Ven a verlo si estás interesado en verme RP como oficial de policía en GTA V. Recibo apoyo de personas que conozco en la ciudad que me encuentran divertido, amable o educado. Y también gente que no puede creer lo buena que es mi memoria al conocerlos jajaja. Más de 1600 personas jugando en el servidor grandrp 1 durante las horas pico… Estuve transmitiendo GTA V RP en twitch. CrimsonfuryOG es mi identificador. Mira algunos clips que he publicado o únete a mí en algún momento mientras limpio las calles de Los Santos. Pasé de Cadete a PV3 en 5 días solo poniéndome a trabajar. Empezando a quitarme el óxido del dedo del gatillo 😂.

3. Karels escribió que trabajaba como ‘lingüista criptológico’ para el ejército y en Cheesecake Factory

En LinkedIn, Karels escribió que fue mesero durante más de tres años en Cheesecake Factory en Lincolnshire, Illinois. En el pasado, trabajó como mesero de comida en Boston Fish Market, Inc.

También se incluyó en LinkedIn como un “veterano desempleado” en Round Lake Beach, desde 2019 hasta el presente.

Anteriormente trabajó como técnico de tinta y escribió que fue un “lingüista criptológico” para el ejército de los EE. UU. durante cinco años, cuyo trabajo consistía en “interceptar comunicaciones y traducir del árabe al inglés si fuera necesario”.

4. Karels, quien fue capturado después de una persecución a alta velocidad, dijo que intentó suicidarse sin éxito, según la policía

En la Interestatal 57, las autoridades vieron el vehículo, un Nissan Maxima rojo, y esto resultó en una persecución a alta velocidad de 17 minutos. Karels finalmente fue detenido después de un accidente, dijo Rivera.

Según Rivera, Karels indicó que él era el responsable de la muerte de los niños y que había intentado suicidarse sin éxito. Fue trasladado a un hospital cercano.

El forense confirmó que los tres niños eran hijos de Karels. No estaba claro dónde los ahogó, y las autoridades dijeron que no estaban al tanto de ningún problema doméstico anterior en la casa. Rivera dijo que la policía no tenía antecedentes con la familia y que Karels vivía en la casa en cuestión.

Había sangre en la escena que no era de los niños, según Rivera. Karels hizo declaraciones en la cámara corporal sobre querer lastimarse, dijo el jefe. Rivera no estaba seguro de si Karels tenía antecedentes penales. Dijo que los asesinatos fueron potencialmente “motivados por una situación doméstica”.

5. La página de GoFundme se creó para ayudar a la madre de ‘esos tres ángeles inocentes’

La página de GoFundme dice que, el 13 de junio de 2022, “un padre supuestamente le quitó la vida a sus tres hijos de la manera más violenta posible. Para lidiar con esta tragedia queda la esposa separada del asesino de esos tres ángeles inocentes”.

La página continúa,

Brindaré más información a medida que esté disponible públicamente, pero esta recaudación de fondos es para brindar algún alivio monetario para manejar los arreglos finales para su madre mientras soporta el horror más indescriptible imaginable, la trágica pérdida de sus hijos a manos de alguien tan mentalmente enfermo. Mi nombre es Dick Barr y soy miembro de la junta del condado de Lake. Les puedo asegurar que esta recaudación de fondos es legítima, y cada centavo llegará a las manos de su afligida madre. Además, no estoy buscando la reelección, por lo que esto no es de ninguna manera un intento de elevar mi perfil con fines políticos. Esta tragedia sucedió en mi propio vecindario y necesito asegurarme de que esta madre tenga todo lo que necesita para no tener que preocuparse por el dinero en este terrible momento.

Barr volvió a publicar una declaración que hizo anteriormente a la comunidad:

Como muchos de ustedes, mi corazón está roto esta noche. La tragedia atravesó la barrera entre las noticias de televisión y nuestra propia ciudad natal y patios traseros. Tres almas jóvenes e inocentes fueron arrebatadas de esta tierra por un mal indecible. Ese mal indescriptible existía en el corazón y la mente del hombre que tan atrozmente le quitó la vida a tres de sus propios hijos. Pero ese mal no representa a nuestro pueblo, a nuestro barrio, a nuestra calle. Ese mal ha estado en el corazón de la mente de muchas personas y no le importa una dirección, una comunidad o incluso un país. Existe en Round Lake a Lake Forest y en todas partes en el medio. Este no fue un acto criminal que es emblemático de quiénes somos o dónde vivimos, sino un alma egoísta, sin humanidad, sin compasión, sin bienestar mental, que se preocupaba más por sí mismo que por sus propios hijos. Con el corazón roto como estoy, estoy igualmente enojado. Estoy enojado porque este cobarde no está muerto mientras sus hijos inocentes están apilados en la morgue y su esposa separada llora con un dolor que ningún humano vivo debería tener que soportar. Estoy enojado porque seguimos discutiendo sobre política mientras que la enfermedad mental está en el centro de todas estas tragedias y no hacemos nada al respecto. Y también estoy triste. Me entristece que haya algunos que señalen a nuestra comunidad y digan cosas como “¿Qué esperas de Round Lake Beach?” o “Nuestra comunidad se va al carajo”… Yo no compro eso. Nuestra comunidad es fuerte… Lo veo en los rostros de sus vecinos todos los días cuando pasan. lo veo en las personas que se reúnen para reuniones, eventos, paseos en bicicleta y paseos con el perro… el desfile incesante de transeúntes con los familiares y amistosos bocinazos y gestos de la mano. no lo acepto No acepto que esto tenga nada que ver con nuestra comunidad e insisto en que la nuestra es una de las mejores que existen. Este grupo comenzó con familias que se unieron para construir una comunidad más fuerte, y creo que lo hemos logrado de muchas maneras. Cuando comenzó esta página, conocía a un puñado de personas en el vecindario, y ahora conozco y confío literalmente en CIENTOS de ustedes. No hay lugar en el mundo en el que preferiría vivir mi vida y criar a mi familia que con ustedes vecinos maravillosos, y no dejaré que este mal se interponga en el camino. Si has llegado hasta aquí, gracias por dejarme desahogarme. Me ayudó. Dios bendiga a esos angelitos y los guíe con seguridad en su viaje a casa contigo. Por favor, difunde guía y amor sobre su pobre madre que fue el blanco de este mal. Y por favor ayude a nuestra comunidad a sanar, juntos. Y Dios me perdone por mi hipocresía, ya que le deseo gran dolor y sufrimiento a este monstruo. Vecinos, abracen a sus seres queridos, saluden a sus vecinos y oren por la paz de esa pobre madre”.

Christina Neumann Berg, quien es una de las organizadoras de la página, escribió en Facebook,

😭😭😭 muchas gracias, miembro de la junta del condado de Lake, Dick Barr / Dick Barr, nuestra familia aprecia su compasión, amabilidad e iniciativa para ayudar a nuestra familia durante esta tragedia impensable y horrible. Estos bebés inocentes, mi sobrina y mis 2 sobrinos, no se merecían esto. Mi cuñada que conozco desde que era una niña pequeña no se merecía esto. La familia de mi esposo no se merecía esto. Solo podemos orar y buscar justicia por su pérdida indescriptible y aceptar la simpatía y el apoyo de la comunidad durante esta pérdida de pesadilla de los angelitos que trajeron tanta luz y amor a nuestra familia a pesar de las tragedias anteriores. Tenga en cuenta a nuestra familia y a su madre, abuela, tías, tíos, primos y familiares y continúe compartiendo el go fund me. Gracias 😭😭😭💔💔💔

