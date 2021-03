Jason Budrow: acusado de matar al asesino en serie, Roger Kibbe

Jason Richard Budrow es el asesino convicto de California, que ya cumple cadena perpetua en prisión y ahora está acusado de matar a su compañero de celda, Roger Reece Kibbe.

Kibbe era un asesino en serie convicto que cumplía varias cadenas perpetuas por asesinatos en primer grado. Fue apodado el “estrangulador I-5” porque los asesinatos ocurrieron en Sacramento y Stockton a lo largo de la interestatal, informó Associated Press.

Se creía que Kibbe había violado y asesinado al menos a siete mujeres, como informó el Mercury News, y cortaba el cabello y la ropa de las víctimas para guardarlos como recuerdos. Kibbe comenzó su sentencia de prisión estatal en junio de 1991, según el Departamento de Correcciones de California. Las autoridades no han especificado cuánto tiempo habían sido compañeros de celda Kibbe y Budrow.

1. Un guardia de la prisión vio a Budrow de pie en la celda con Kibbe tirado en el suelo

Según el Departamento de Correcciones de California, un guardia de la prisión estatal de Mule Creek estaba haciendo un recuento de población de rutina el 28 de febrero alrededor de las 12:40 a.m. cuando notó que Kibbe yacía en el piso de su celda. Kibbe fue descrito como “insensible”.

Budrow estaba de pie en la celda. El comunicado de prensa no especificó si estaba parado encima del cuerpo de Kibbe o tocando a Kibbe de alguna manera. Los funcionarios no compartieron si el guardia había escuchado una pelea o una discusión entre los dos hombres.

Kibbe fue llevado al centro de salud de la prisión, donde el personal médico intentó resucitarlo. Pero los esfuerzos no tuvieron éxito y Kibbe fue declarado muerto a la 1:23 a.m. Tenía 81 años.

Las autoridades están investigando la muerte de Kibbe como un homicidio, pero aún no han compartido detalles sobre cómo murió. El forense jefe del condado de Amador, el sargento. Patrick Weart, inicialmente se negó a comentar sobre la causa de la muerte cuando Associated Press le preguntó porque la investigación está en curso.

Budrow ha sido un preso estatal desde el 5 de julio de 2011, según los registros de presos. Fue puesto en régimen de aislamiento después de la muerte de Kibbe. El perfil del recluso de Budrow señala que está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

2. Budrow dijo que asesinó a su novia en 2010 porque temía que fuera una informante de la policía

Budrow asesinó a su novia en 2010 porque creía que ella actuaba como informante de la policía, según Patch. El medio, citando fuentes policiales, informó que Budrow y la víctima, identificada como Margret Dalton, de 48 años, se conocían desde hacía unos seis meses y tenían una relación sexual.

Budrow se sentó para una entrevista en la cárcel con un reportero de The Press-Enterprise en octubre de 2010. Explicó que Dalton sabía de su actividad criminal, que incluía el tráfico de drogas y el servicio como proxeneta. Budrow dijo que llegó a la conclusión de que Dalton “tenía que morir” porque estaba convencido de que ella le iba a contar a la policía sobre sus actividades.

Budrow vivía en un remolque junto a la autopista 74 en el condado de Riverside. Invitó a Dalton a su casa el 22 de octubre de 2010, con la intención de matarla, informó WTVD-TV. Admitió al periódico que estranguló a Dalton alrededor de las 2 o 3 a.m. después de que ella se dio cuenta de que estaba en peligro y trató de correr hacia su automóvil.

3. Budrow dijo que puso el cuerpo de Dalton en el maletero de su automóvil y tomó una siesta antes de conducir a una estación de policía para entregarse

Budrow no intentó ocultar el asesinato de Dalton. Puso el cuerpo de la mujer en el maletero de su automóvil, descrito como un Chrysler Sebring convertible. Budrow le dijo a The Press-Enterprise que luego se fue a dormir durante unas horas; estaba en libertad condicional en ese momento y no se le permitió salir de su casa durante la noche.

Más tarde esa mañana, Budrow condujo hasta la comisaría de policía de Lake Elsinore en el condado de Riverside. Como informó el Morning Call en ese momento, Budrow estacionó en la estación de policía a las 7:25 a.m. Le dijo a un oficial que tenía el cuerpo de una víctima en el vehículo.

Durante la entrevista en la cárcel con The Press-Enterprise, Budrow dijo que se entregó porque estaba convencido de que lo estaban vigilando y que lo arrestarían de todos modos. Budrow también le dijo al reportero que habría querido matar a otras personas esa noche si hubiera tenido acceso a un arma.

Budrow se declaró culpable en junio de 2011 y fue sentenciado a cadena perpetua. Como informó Patch, los fiscales habrían presionado por la pena de muerte si hubiera habido un juicio con jurado.

4. Budrow fue condenado por agredir sexualmente a una adolescente en 2004

Budrow es un delincuente sexual registrado en California. Según su perfil en el registro, Budrow fue condenado en 2004 por “penetración sexual con un objeto extraño por la fuerza o el miedo”.

La víctima era una niña de 14 años, informó Los Angeles Times.

Según documentos judiciales obtenidos por The Press-Enterprise, Budrow agredió a la adolescente mientras visitaba a sus abuelos cerca de Lake Elsinore en 2003. Ella era una vecina y la policía dijo que Budrow se “deslizó” en su habitación. La víctima le dijo a la policía que le dijo a Budrow que se detuviera, pero que tenía demasiado miedo para gritar o resistirse. Budrow le dijo a la policía que había estado bebiendo cerveza y fumando marihuana, creía que los actos sexuales habían sido consensuados y que la niña tenía 17 años.

Budrow recibió una sentencia de prisión y, según el registro de delincuentes sexuales, fue liberado en 2006. Como informó Patch, Budrow tuvo que usar un monitor de tobillo una vez que fue liberado. Todavía lo llevaba cuando mató a Dalton en 2010.

5. Budrow se describió a sí mismo como un “diablo” y tiene un tatuaje “666” en su rostro

Budrow se refirió a sí mismo como un satanista, informó CBS Los Ángeles. La evidencia más obvia de esto fue el tatuaje “666” ubicado sobre su ceja derecha.

Press-Enterprise informó que durante la entrevista en la cárcel de octubre de 2010, Budrow explicó que participó en rituales de sangre como parte de su adoración a Satanás. Le mostró al reportero “una cicatriz en su pecho que dijo era de un ritual de derramamiento de sangre”.

Según los registros judiciales citados por el periódico, Budrow se alistó en el ejército cuando era más joven. Pero fue dado de alta después de fallar una prueba de drogas.

