Jarron Dejon Pridgeon: asesina a cinco niños en Muskogee y es detenido

Cinco niños y un hombre muertos son el saldo de una brutal masacre registrada durante la madrugada de este martes en Muskogee, Oklahoma, y por la masacre las autoridades policiales detuvieron a un sospechoso hallado con un arma en la escena del crimen.

El reporte brindado por el Departamento Policial de la Ciudad de Muskogee señala que los oficiales arribaron cerca de la 1.30 de la madrugada de este martes al 903 de Indiana Street, luego de un llamado policial que alertaba por un tiroteo en esa dirección.

Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un joven que portaba un arma de fuego, tal como se puede leer en el reporte policial. Si bien inicialmente se dio a la fuga, el sospechoso fue detenido a los pocos metros.

BREAKING: Police in Muskogee investigating the deaths of a man and five small children. A man holding a gun was arrested as he ran from the scene. Heartbreaking. @koconews pic.twitter.com/jtdxyg2F4N — Jason Hackett (@KOCOJason) February 2, 2021

“Uno de nuestros agentes disparó, disparó contra ese sospechoso y no lo encontró. El sospechoso se escapó”, dijo Lynn Hamlin, oficial de información pública de la policía de Muskogee.

Ya consumada la detención, los policías ingresaron a la vivienda y hallaron a una mujer y cuatro niños sin vida. El comunicado policial subraya que un quinto niño también murió después de ser trasladado a un hospital de Tulsa.

En tanto, el NY Times agrega que otra mujer fue hallada con “heridas potencialmente mortales”, dijo la policía, y fue trasladada a un hospital.

Identifican al sospechoso como Jarron Dejon Pridgeon y la hermana de la mujer herida revela los nombres de los niños muertos

🙏💔MUSKOGEE TRAGEDY: Family members tell @kfor Brittany Anderson's 5 young children were all shot and killed this morning inside their Muskogee home. Jalaiya (2), Jaidus(3), Harmony(5), Nevaeh(6), and Quedynce (9.) Another man was murdered, according to police. @NBCNews pic.twitter.com/d5menidRSW — Peyton Yager (@peytonyager) February 2, 2021

La policía de Muskogee identificó al sospechoso de asesinar a cinco niños y un hombre como Jarron Dejon Pridgeon, de 25 años, tal como señala The Sun.

Según los informes policiales citados por The Sun, Pridgeon también residía en la dirección donde protagonizó el ataque y tiene antecedentes penales que incluyen un cargo de asalto y agresión con un arma peligrosa. No obstante, los investigadores todavía no pudieron determinar el vínculo entre Pridgeon y la familia atacada.

Por su parte Raven Anderson, hermana de Brittany Anderson que resultó herida en el tiroteo y lucha por su vida, creó una página de GoFundMe para la familia y reveló las identidades de los menores que perdieron la vida por el ataque de Pridgeon.

“Sus nombres eran Jalaiya (2), Jaidus (3), Harmony (5), Nevaeh (6) y Quedynce, que acababa de cumplir 9 años el 12 de enero. Mi hermana todavía está en condición crítica, pero tenemos la máxima fe en que ella saldrá adelante”, asegura Raven en su mensaje.

Al enterarse de la lamentable noticia, las Escuelas Públicas de Muskogee confirmaron que dos de los niños eran estudiantes de la Escuela Primaria Creek y manifestaron su dolor por las muertes de los menores.

“Estamos entristecidos por esta trágica pérdida y nuestro más sentido pésame para todos los afectados”, dijo el superintendente de escuelas, Dr. Jarod Mendenhall, en un comunicado publicado vía Facebook.

Y agregan: “No hay palabras que puedan expresar adecuadamente nuestra tristeza por perder a estos estudiantes y nuestros pensamientos y oraciones están con esta familia”.

El tiroteo se habría originado por un incidente doméstico, según el jefe de la policía de Muskogee

En diálogo con KJRH, el jefe de policía de Muskogee, Johnny Teehee, dijo que cree que el tiroteo fue el resultado de un incidente doméstico que involucró a miembros de la misma familia.

“No puedo decir cómo, pero creemos que el sospechoso bajo custodia está relacionado con las víctimas”, sugirió Teehee en recientes declaraciones.

Here's a look at the scene in Muskogee as of 7:30AM. pic.twitter.com/eyYw6SKw70 — Shannon Rousseau (@shannonrousseau) February 2, 2021

Marlon Coleman, alcalde de Muskogee, expresó su profundo pesar por el ataque y envió las respectivas condolencias para familiares y amigos de los fallecidos.

“Hoy, una tragedia golpeó a nuestra comunidad como no habíamos visto en décadas. Muchos de nosotros nos fuimos a la cama descansando anticipándonos a las esperanzas del mañana, solo para despertarnos y saber que cinco bebés con potencial ilimitado ya no están con nosotros; sus vidas fueron arrebatadas prematuramente, sus familias lidiando con un nuevo horror y nuestra comunidad paralizada con dolor”, expresa Coleman en su publicación de Twitter.

