Detienen a ciudadano de EEUU por asesinato del presidente de Haití: James Solages

James Solages es un ciudadano estadounidense que se encuentra bajo arresto y demanda por ser sospechoso en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Los asesinos del presidente Moise afirmaron falsamente ser agentes de la DEA de EE.UU., en un video que puedes ver más adelante en este artículo. La DEA son las siglas de la Drug Enforcement Administration (Administración de Control de Drogas, por su traducción al español). The Washington Post dio la noticia de la supuesta participación de Solages.

Bocchit Edmond, el embajador de Haití en Estados Unidos, dijo a la AP que el ataque “fue llevado a cabo por mercenarios extranjeros y asesinos profesionales, bien orquestados”, que simularon ser agentes de la DEA. Según AP, la DEA tiene presencia en la capital de Haití para “ayudar al gobierno en los programas antinarcóticos”.

Esto es lo que debes saber:

1. Solages se encuentra entre las seis personas arrestadas por el asesinato del presidente Moise: una vez fue “comandante en jefe de guardaespaldas” de la embajada canadiense de Haití

El Washington Post informó que Solages es un ciudadano estadounidense de “ascendencia haitiana”, y dio la noticia sobre su arresto en relación con el complot de asesinato.

Está entre las seis personas detenidas por el crimen del presidente Moise, quien fuera asesinado en su casa por un equipo de sicarios; la esposa del presidente fue baleada y herida.

Los otros detenidos fueron descritos solo como “extranjeros”, según el Washington Post, que informó que las autoridades no han entregado ninguna prueba que relacione a Solages con los otros detenidos por el asesinato.

Solages figura como miembro de la junta directiva de una organización sin fines de lucro que dice que está trabajando para reconstruir Haití.

Su biografía en ese sitio web lo describe como:

Ingeniero de Edificación especializado en el campo de desarrollo de infraestructura, agente diplomático certificado, Curso de Conductor y Curso de Protección. Fue el comandante en jefe de los guardaespaldas de la embajada canadiense en Haití. Actualmente, el Sr. Solages trabaja como ejecutivo corporativo y se desempeña como consultor en diferentes lugares en todo el sur de Florida. El Sr. Solages también sirve como promotor de su país al enfocarse en programas de compasión y un programa de asesoría económica. Antes de su mandato como consultor, su carrera comenzó como voluntario en una organización sin fines de lucro diferente que ayudaba a las comunidades necesitadas y a Haití. El Sr. Solages es un líder juvenil y defensor de los niños desfavorecidos.

Está vinculado a LLC (Sociedad de responsabilidad limitada, por su traducción al español) de mantenimiento y reparación en Florida.

2. Solages escribió que trabajaba por cuenta propia, tenía habilidades en la ‘policía militar’ y vivía en Fort Lauderdale

En Facebook, Solages escribió que trabajaba por cuenta propia, estudiaba en FCC Career College, vivía en Fort Lauderdale, Florida, y era de Jacmel, una ciudad portuaria en la costa sur de Haití. FCC Career College son las siglas de Florida Career College.

En LinkedIn, escribió que recibió una licenciatura en TI y agregó que asistió a la “Escuela de seguridad de Florida. Nombre de grado MB, licencia de PI. Campo de estudio Seguridad pública. Fechas asistidas o graduación esperada 2010 – 2012. Seguridad pública, CQC, capacitación CQB ”.

En “habilidades”, enumeró:

Policia militar

Mecánica, eléctrica y plomería (MEP)

Solución de problemas eléctricos

El 25 de abril, actualizó su foto de portada para mostrar un vehículo blindado. En 2018, escribió que estaba en Lauderdale Lakes, Florida, y señaló: “NO HAY NADA QUE UN HOMBRE NO PUEDA HACER”.

En 2016, escribió: “Es solo una técnica, tu cuerpo no significa absolutamente nada si tu cerebro está vacío. Guness + haitian = poder lmao “. Afirmó ser un “CEO”, pero no dijo de dónde. Posteó que fue a la universidad para ser “ingeniero de construcción”. Llenó su página con fotografías de él en traje de negocios. Su foto de perfil, que lo muestra de pie junto a una bandera estadounidense y el Departamento de Seguridad Nacional, se encontraba entre los me gusta de su página.

3. Solages tiene vínculos anteriores con Pensilvania

Tenía vínculos en Pensilvania en 2007 y escribió: “Comencé un nuevo trabajo en HCR Manor Care. 26 de julio de 2007 – Entertement / Inspiring Acting. Bethel Park, Pensilvania”.

El presidente Joe Biden dijo a los medios de comunicación antes de su partida del Marine One el 7 de julio de 2021: “Necesitamos mucha más información, pero es solo que es muy preocupante sobre el estado de Haití”.

La policía y el ejército controlaban la seguridad del país tras el asesinato, según The Associated Press.

4. Los asesinos dijeron: “Esta es una operación de la DEA. Es mejor que no disparen”

Más arriba puedes ver una versión traducida del video de la escena.

Discclose.tv compartió un video que ha sido visto más de 140 mil veces en Twitter y escribió: “Los asaltantes del presidente de Haití y su esposa se ‘identificaron’ a sí mismos como agentes de los Estados Unidos: ‘Operación de la DEA. Todos se retiran. Operación de la DEA “. El funcionario del gobierno cree que los asesinos eran mercenarios”.

Los asesinos no eran realmente agentes de la DEA, pero se cree que son mercenarios, según The Miami Herald. El Herald informó que el ataque ocurrió alrededor de la 1 a.m. en la casa privada del presidente. El funcionario del Departamento de Estado en Estados Unidos también le dijo al Herald que los asesinos no trabajaban realmente para la DEA.

“Esta es una operación de la DEA”, se lee. “Será mejor que no disparen. No dispares a los hombres. Los hombres no son tu enemigo. Esta es una operación. Esta es una operación – DEA. Todos vayan, vayan, vayan, todos vayan. Todo el mundo no dispara. Es mejor que no disparen. Muévanse chicos, sigan adelante. Chicos, si no se van, los operadores les dispararán en la pierna. Esta es una operación de la DEA. Los chicos siguen caminando. Si no sigues caminando, te dispararán”.

Según AP, el presidente Moise fue asesinado a tiros en su casa el 7 de julio. Su esposa recibió disparos y resultó herida. La AP informó que el mandatario fue asesinado por un “escuadrón de pistoleros”.

5. Uno de los asesinos habló en inglés “con acento estadounidense”, dicen los informes

El Herald informó que uno de los hombres armados hablaba inglés “con acento estadounidense”. Según el Herald, el ataque incluyó rondas de gran potencia, drones, una granada y hombres vestidos de negro que corrían por el vecindario.

El video de la escena muestra a los hombres armados afuera del complejo del presidente.

Los hombres armados hablaban español e inglés, según AP. De acuerdo al Herald, el presidente recibió el apoyo de Estados Unidos, pero fue criticado en múltiples frentes antes de su muerte. El primer ministro Claude Joseph asumió el control de Haití, según CNN. Joseph dijo que “un grupo de personas no identificadas, algunas de las cuales hablaban en español” atacó y mató al presidente.

CNN informó que el país estaba sumido en el caos incluso antes del ataque a Moise, con un Parlamento básicamente difunto y una escalada de violencia criminal, sumado a una disputa sobre la fecha de finalización del mandato del presidente.

