James Coates: pastor detenido por incumplir la normativa contra el coronavirus

James Coates es el pastor de GraceLife Church en Edmonton, Canadá, que fue encarcelado por negarse a cumplir con los mandatos de COVID-19 emitidos por Alberta Health Services. El predicador está detenido después de una serie de inspecciones del departamento de salud que determinaron que se había saltado los protocolos de coronavirus.

Coates está representado por un abogado del Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales, James Kitchen, que dijo en un comunicado que el arresto es una violación de los derechos de Coates. La iglesia suspendió las reuniones en persona en la primavera y regresó en junio. GraceLife tiene una congregación de unas 400 personas.

Esto es lo que necesita saber:

GraceLife pastor James Coates is imprisoned & detained, after presenting himself to RCMP, his crime-Serving God & conducting worship. Criminals were released due to COVID, but now we detain Pastors. What have we become? https://t.co/7eG0QAhxUi via @ctvedmonton #cdnpoli #abpoli

— Randy Hillier (@randyhillier) February 17, 2021