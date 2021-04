¿Quién es James Brian Chadwell el hombre acusado de asesinar a una niña de 10 años?

James Brian Chadwell es un hombre de 42 años de edad, de Lafayette, Indiana, acusado de intento de asesinato después de que la policía encontró a una niña de 10 años herida y desaparecida en su sótano.

Las autoridades en la cercana Delphi, a solo 15 millas de distancia, lo están investigando como posible sospechoso y autor de los asesinatos de las adolescentes de Delphi Abigail Williams y Liberty German. “La información obviamente ha sido compartida con nosotros, y nuestros investigadores lo están investigando”, dijo el alguacil del condado de Carroll, Tobe Leazenby, al Lafayette Journal & Courier.

Abby y Libby fueron asesinadas después de encontrarse realizando una caminata cerca de un viejo puente en febrero de 2017. Fueron descubiertas cerca de Monon High Bridge Trail, que es parte de Delphi Historic Trails. Las autoridades han publicado dos bocetos de la escena del crimen de un posible sospechoso, uno en el que parece mucho más joven que el otro. También publicaron un video y audio de Snapchat desde el teléfono de Libby de un hombre que caminaba por un puente hacia las niñas antes de que las mataran. Libby había capturado el audio de su voz diciendo: “Por la colina”. Las autoridades no han revelado cómo exactamente murieron. A lo largo de los años, se ha investigado a otras personas como sospechosas.

Su nombre completo es James Brian Chadwell II; es un delincuente con un extenso historial criminal. Algunos han notado sus escalofriantes tatuajes con rostros de niñas.

1. La declaración jurada acusa a Chadwell de asfixiar y agredir sexualmente a una niña que tenía en su sótano

La declaración jurada de causa probable dice que un niño desaparecido fue “posteriormente ubicado en la residencia de James Chadwell en Park Avenue en Lafayette, Indiana”.

El 19 de abril de 2021, se enviaron agentes con respecto a un informe de niño desaparecido cerca de Park Avenue en Lafayette, Indiana. Los oficiales tomaron un informe de que una niña de aproximadamente 10 años había abandonado su residencia alrededor de las 6:30 p.m. y no se pudo encontrar. Mientras los oficiales registraban el vecindario, se pusieron en contacto con James Chadwell, quien les dijo a los oficiales que la niña había estado en su residencia antes pero se había ido.

Después de no poder localizar a la niña, los agentes regresaron a la residencia de Chadwell y le pidieron permiso para verificar su residencia. Les permitió entrar y los agentes revisaron el sótano, que estaba asegurado con un candado de cadena.

En el sótano, un oficial “encontró a una joven que estaba visiblemente angustiada y llorando, con su ropa en el piso a su lado”. Fue identificada como la niña y dijo que Chadwell intentó matarla. Ella resultó herida y llevada al hospital para recibir tratamiento.

La niña dijo haber ido a la residencia de Chadwell y acariciar a sus perros. Mientras estaba dentro de la casa, Chadwell la atacó, dijo.

La niña dijo que Chadwell “la golpeó en la cabeza varias veces. La víctima 1 dijo que Chadwell también la estaba asfixiando apretando su cuelo con las manos y también usando su brazo haciendo una llave en su cabeza, hasta el punto en que ella se desmayó. La víctima 1 dijo que la mayor parte de su ropa estaba en el piso cuando recuperó el conocimiento y Chadwell la llevó al sótano”.

Intentó tener relaciones sexuales con ella y luego la obligó a practicarle sexo oral, alega la declaración jurada. En un momento, Chadwell se vistió para ir a abrir la puerta y luego la policía la encontró, dice. A lo largo de su cuello había marcas de estrangulamiento. Tenía los vasos sanguíneos rotos y los ojos morados, hematomas en la cabeza, brazos y piernas, y marcas de mordeduras, según el documento judicial.

Los registros judiciales muestran que Chadwell enfrenta los siguientes cargos: Intento de asesinato intencional de otra persona; Secuestro cuando la víctima es menor de 14 años; Confinamiento criminal que resulte en lesiones corporales graves; Agresión con resultado de lesiones corporales graves y estrangulamiento.

2. Algunos han notado que Chadwell tiene tatuajes de caras de niñas llorando en sus brazos

Algunos observadores notaron que Chadwell tiene tatuajes de rostros de dos niñas en sus brazos en los que parecen estar llorando sangre. Algunas personas en las redes sociales creen que uno de los rostros parece alemán; sin embargo, las autoridades no han conectado públicamente a Chadwell con los asesinatos de Libby y Abby más que para decir que lo están investigando.

Aquí está la foto original que muestra uno de los tatuajes en su página de Facebook.

En una publicación en Facebook, Chadwell escribió: “Estoy enamorado de una pequeña pelirroja. Haces sonreír a mi alma … Te perseguiré hasta que no pueda caminar, luego te perseguiré en mi silla de ruedas”.

También compartió numerosas publicaciones y fotos que mostraban que tenía afinidad por el bosque y el aire libre, así como una imagen de un puente de ferrocarril.

En una publicación, escribió, en junio de 2020, “Dormir bajo un puente por un tiempo hasta que comience el trabajo. Sólo diez días. Fresco, seco, sin vecinos y el puente está a solo seis minutos del trabajo. Agradece las pequeñas cosas”.

Aquí están los dos bocetos de la escena del crimen del sospechoso de los homicidios de Abby y Libby.

A lo largo de los años, otros han sido considerados sospechosos de la muerte de la niña. Puedes escuchar el escalofriante audio del caso del asesinato de Delphi aquí.

Aquí hay una foto del puente cerca de donde las niñas fueron secuestradas y asesinadas.

En el pasado, se nombró como posible sospechoso a un hombre de Indiana, Paul Etter, de 55 años, que murió en un enfrentamiento con la policía luego de ser acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una mujer de 26 años que se detuvo en su camino de entrada por una llanta pinchada. Sin embargo, nunca salió nada de eso. Nadie ha sido nunca arrestado, acusado o acusado públicamente por los asesinatos.

3. Chadwell, es un soldador, que llenó su página de Facebook con mensajes de odio sobre la vida, diciendo que “arruinó” todo

En una de sus publicaciones en Facebook, Chadwell escribió: “A veces estoy arriba, a veces estoy deprimido. Todo iba muy bien pero tuve que estropearlo, porque no lo entiendo fácil. Lo arruiné ahora estoy aquí de nuevo . Lloro mucho porque sé que hay gente que se enfrenta a cosas peores. Sobreviviré, pero muchos no lo harán. Necesitamos unirnos y ayudar a otros. Especialmente los que están luchando. Depende de nosotros marcar la diferencia. No se trata de color de piel o religión. Se trata de amarnos unos a otros. Estamos todos juntos en esto. Hagamos esto monumental. Apoyo este movimiento. Apóyame y sonríe”.

Escribió que era un “Soldador-Fabricador en Wabash National” que vivía en Lafayette, Indiana, pero era de La Follette, Tennessee. Se describió a sí mismo como soltero. Tenía una obsesión con los pitbulls.

“Asaltó Area51 anoche. Los extraterrestres son reales … ”, escribió en una publicación.

“Hoguera del martes por la noche. Que se joda la sociedad. Hago lo que quiero… ”, escribió en otro post.

“Atrapado en Gary IN por una semana de trabajo. La ciudad más sucia de todos los tiempos. A veces, la belleza se puede encontrar en los lugares más inesperados… ”

“Amo a todas las criaturas de la vida. Grandes, pequeños, peludos o simplemente espeluznantes. Si no amenazan mi vida, yo no amenazaré la de ellos … Esa es una buena habilidad para criar hijos”.

“¡¡¡DIOS MÍO!!! Me tomó una eternidad ver las caras en esto…. Ve si puedes encontrar al ángel y al demonio … ¡Guau!

“He estado enamorado de esta chica desde el lavado de autos y el lío del tren. No soy lo que ella se merece, pero estoy tratando de ser algo. Incluso si nunca me vuelve a hablar. Por favor, no me hagas seguir buscándote, cuando sé exactamente dónde estás. Siempre serás la chica de mis sueños. ¿Podemos simplemente saltarnos todas las formalidades?”

“Solo quiero una mujer que esté dispuesta a hacer el mismo esfuerzo que yo. Sé que probablemente sea demasiado pedir hoy en día, pero un niño todavía puede soñar. Si no puedo tener el amor verdadero, tengo Pornhub … ”

“Muchas mujeres hablan de un buen juego. Hablan de ser felices para siempre, pero no quiero hacer una mierda para mantenerlo. Mantenerlo es ser un adulto comprometido que está realmente enamorado … Todos necesitan hacer lo correcto y dejar de culpar a los buenos… No los necesitamos …”.

“Entonces, mi vida va muy bien, pero quiero arruinarla. No sé qué me pasa. Solo sé lo que es. Esta vida parece tan carente de brillo. No necesito más. Quiero ser más”.

“Así que esto probablemente no sea políticamente correcto, y probablemente también sonará peor de lo que yo quiero. Pero solo quiero dar las gracias a mis amigos de piel más oscura. Cualquiera que sea tu experiencia. Gracias por ayudarme a crecer. Me encanta el sabor que todos ustedes le dan a mi mundo. Gracias.”

“No tengo un círculo social porque no me gusta la gente. Lo estoy intentando.”

“Me muero por dentro porque siento que no tengo nada. Pero lo tengo todo. No necesito tu aprobación. Fin de semana loco. Llegué a casa después del trabajo el viernes y descubrí que alguien había entrado y estaba durmiendo en mi habitación. Me tomó unos 15 minutos despertarlo. Se despertó tratando de decirme que esta era su casa. Lo lastimé bastante, lo llevé hasta la acera y llamé a la ley local. Me arrestaron por asalto. Fue a la cárcel, les contó lo sucedido. Retiraron los cargos contra mí y lo acusaron. Me costó $400 salir … entonces hoy, estaba caminando hacia el trabajo y resbalé y caí en el hielo. Muñeca derecha rota, seis puntos en la cabeza y problemas de espalda. Así que ahora estoy atrapado por un tiempo y paso todo el día en el hospital. Todavía estoy sonriendo. Sin lo malo no apreciaríamos lo bueno. Las bendiciones vienen en muchos matices. Se agradecido por lo que tienes.”

“Trump … todavía tienes mi voto”.

“Sin San Valentín = sin drama”.

“Me entregué a un centro de tratamiento del 90. Voy a vencer esto”.

“Estuve encerrado durante 13 años y medio porque agredí a un guardia de la prisión y a un policía. Nunca imaginé que sería tan difícil volver aquí. Soy un buen tipo, solo cometí algunos errores. El mundo está en mi contra … Ahora lo estoy haciendo mejor, y todavía me juzgan … Los policías necesitan idiotas como yo para mantenerlos a raya. Todavía tenemos derechos…”.

4. Chadwell tiene un historial criminal extenso y agresivo en Indiana y Dakota del Sur

La declaración jurada de causa probable dice que Chadwell tiene un historial criminal extenso. Fue declarado culpable de imprudencia criminal con arma mortal, un delito grave, en el condado de Miami.

Fue condenado en 2000 en el condado de Pennington, Dakota del Sur, por agresión agravada, un delito grave, y fue condenado por robo de propiedad. Fue condenado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Dakota del Sur, por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, un delito grave, en 2001. Fue condenado en el condado de Minnehaha, Dakota del Sur, por agresión agravada, un delito grave, en 2003.

Fue condenado en el condado de Cass, Indiana por recibir propiedad robada, un delito grave, el 9 de junio de 2016. Fue condenado por OWI con un delito previo, un delito grave y resistencia a la aplicación de la ley, un delito menor, en febrero de 2020 en el condado de Miami. En octubre de 2020, fue declarado culpable de allanamiento de morada y travesuras criminales y todavía estaba en libertad condicional. Fue declarado culpable de allanamiento de morada y fue buscado por órdenes de arresto.

Los registros judiciales muestran que cuando fue declarado culpable de allanamiento de morada en 2020, se desestimó un cargo de intoxicación pública. Recibió una sentencia de cárcel de 90 días.

Los registros judiciales también muestran que solía vivir en Perú, Indiana. Su padre presentó una notificación de reclamo para desalojarlo de esa dirección en 2020.

En 2020, cuando fue condenado por resistirse a la aplicación de la ley, recibió una pena de cárcel de 124 días. Se desestimó un cargo de robo. Su libertad condicional fue revocada. En 2020, también fue condenado por conducir en estado de ebriedad con una condena previa y resistirse a la aplicación de la ley. Se desestimó el cargo de operar un vehículo en estado de ebriedad – poner en peligro a una persona. Recibió 365 días de cárcel. Ese fue un caso de delito grave.

Tenía un caso judicial en curso en 2017 por recibir propiedad robada y violación de libertad condicional, pero no hubo audiencias en febrero de 2017. Sin embargo, hubo audiencias en ese caso en los meses posteriores a ese período de tiempo. En ese momento, su dirección era Kokomo, Indiana. Eso está a unas 34 millas de Delphi. Fue sentenciado en junio de 2016. En agosto de 2016, presuntamente violó la libertad condicional. En noviembre de 2016, fue llevado a la cárcel y detenido sin derecho a fianza, pero unos días después, el estado y el oficial de libertad condicional acordaron “una liberación del acusado de la CCJ”. Se programó una audiencia para abril de 2017 en el caso.

Los asesinatos de Delphi ocurrieron en febrero de 2017.

Fue declarado culpable de agresión que resultó en lesiones corporales en 2000 y de imprudencia criminal que resultó en lesiones graves. Se desestimaron los cargos de consumo ilegal de alcohol y agresión que resultaron en lesiones corporales graves. Fue acusado de violar la libertad condicional.

5. En TikTok, Chadwell habló sobre las personas que “se aprovechan de las personas pequeñas”

En un escalofriante video de TikTok grabado el 18 de abril, Chadwell dijo: “Entonces, para todos ustedes, niños pequeños … mi nariz no se ve así porque me corté al afeitarme. Si quieres ven a buscarme. Deja de aprovecharte de la gente pequeña. Hay suficiente para todos. Ven a buscarme o te encontraré a ti”. Tenía una lesión en la nariz en el video.

El 18 de abril, Chadwell grabó un video de TikTok en el que decía: “Todas las chicas de Tiktok que intentan lanzar su trasero, lo que sea que estén tratando de hacer, deben terminar con esa mierda. No está funcionando … tenemos un centro de pornografía para esa mierda. No necesitamos tus pequeños extras, así que llévate esa mierda a otro lugar. Buscamos una mujer de verdad”.

Ese fue el día antes de que se denunciara la desaparición de la niña en Lafayette. Utiliza el identificador de TikTok “Outlaw313”.

