James Brenner: acusado de la desaparición de un joven granjero de 19 años

James Brenner es un delincuente de Utah que ha sido nombrado sospechoso de la desaparición de Dylan Rounds, un granjero desaparecido cuya familia ofreció una gran recompensa después de que desapareció de manera sorpresiva en mayo de 2022.

Brenner, el vecino de Rounds, fue nombrado por las autoridades en julio, según The Jefferson Star. James Brenner, de 58 años, está bajo custodia federal por cargos de armas de fuego, informa el periódico.

Según ABC4, la familia de Rounds ofrece una recompensa de $100,000 dólares por información que conduzca a su paradero. Rounds, de 19 años, “operaba una granja cerca de la ciudad de Lucin en el oeste del condado de Box Elder”, en Utah, según la estación de televisión.

Brenner fue nombrado sospechoso de la desaparición de Rounds en documentos judiciales presentados en relación con los cargos federales.

Esto es lo que necesita saber:

1. Brenner estaba ocupando un terreno cerca de la granja de Rounds, dicen las autoridades

La declaración jurada de una denuncia penal federal deja en claro que Brenner es sospechoso de la desaparición de Rounds, aunque menciona a Rounds solo por sus iniciales. Acusa a Brenner de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego alrededor del 8 de junio de 2022.

Puede leer la declaración jurada en el caso federal aquí.

La declaración jurada fue escrita por un agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones, que está asignado a un grupo de trabajo de delitos violentos.

“El 30 de mayo de 2022, el despacho del condado de Box Elder recibió una llamada de un hombre desaparecido de 19 años, iniciales D.R. Fue visto por última vez en el área de Lucin, Utah”, dice la declaración jurada. “En este día, D.R. contactó a un pariente por teléfono y les dijo que estaba ‘refugiando el camión de granos’”.

Según la declaración jurada, se informó que el refugio para el camión de granos estaba en una parcela de tierra propiedad de Box Elder Land and Livestock (iniciales del propietario J.C.) y “está junto a otras dos parcelas que son propiedad de S.H. y R.I. Estas parcelas están abiertas entre sí y se usan colectivamente juntas”.

Brenner no tiene propiedad en las parcelas de tierra mencionadas y está “ocupando” un remolque ubicado en el terreno, dice la declaración jurada. “La propiedad del DR masculino desaparecido de 19 años está a 5 millas a pie hacia el sureste de donde Brenner vivía actualmente”, dice la declaración jurada.

2. Brenner fue entrevistado por las autoridades en relación con la desaparición de Dylan Rounds

Las autoridades han proporcionado un cronograma de las últimas actividades conocidas de Rounds.

“Dylan fue, de hecho, visto en Montello antes de su desaparición el 26 de mayo, no el 27 como se informó en las redes sociales”, escribió la Oficina del Sheriff del condado de Elko en un comunicado de prensa. Montello se encuentra en Nevada.

“Comió en un establecimiento local allí y luego regresó a Utah. Los datos del teléfono celular se usaron para rastrear el teléfono de Dylan en su granja cerca de Lucin, UT”.

Rounds luego hizo una llamada telefónica a un miembro de la familia el día 28 a las 6:51 a. m., hora de la montaña, según el comunicado. “Podemos confirmar que la llamada telefónica se realizó desde la granja en función de los datos del celular. La última comunicación de datos del teléfono celular de Dylan fue el 28 de mayo cerca de su granja en el condado de Box Elder, en el estado de Utah.

Según el comunicado, “Dylan desapareció en algún momento después de hacer esa llamada telefónica. Con base en la información anterior, la jurisdicción para este caso es retenida por la policía de Utah”.

El departamento fue notificado por primera vez del caso el 31 de mayo de 2022, cuando respondieron a Montello en una llamada de que alguien estaba retenido como rehén en Montello. Registraron una residencia con el consentimiento del propietario. El comunicado no proporciona detalles adicionales sobre el ángulo de los rehenes.

Según ABC4, Rounds llamó a su abuela el 28 de mayo.

Según la declaración jurada, Brenner y otro residente de Lucin, D.H., eran considerados “amigos de la familia” de D.R. y su familia. “En la búsqueda del varón de 19 años desaparecido, Brenner fue entrevistado por BECSO el 7 de junio de 2022. D.H. también fue entrevistado posteriormente por la policía… El 11 de junio de 2022 o alrededor de esa fecha, el condado de Box Elder en su búsqueda de los desaparecidos D.R., varón de 19 años, solicitó asistencia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la oficina del alguacil del condado de Davis”, dice la declaración jurada.

El 16 de junio de 2022, BECSO, con la ayuda del FBI, “ejecutó una orden de allanamiento en el tráiler donde vivía Brenner. Durante esa búsqueda, se localizaron y fotografiaron en el tráiler municiones de bola, casquillos de encendido, pólvora negra y cargas rápidas, todo relacionado con ‘carga de boca’, pero BECSO no incautó los artículos en este momento”, continúa. “No había armas de fuego de avancarga ubicadas en el tráiler en ese momento”.

El 20 de junio de 2022, BECSO y el FBI entrevistaron a un amigo y vecino de Brenner, D.H. “Durante esa entrevista, D.H. informó que después de que D.R. desapareció, y en algún momento después de la entrevista inicial de Brenner el 7 de junio de 2022 con BECSO, Brenner llevó tres pistolas de pólvora negra a la residencia de D.H. y le pidió que las ‘tuviera a salvo’”, alega la declaración jurada.

Cuando D.H. preguntó ‘por qué’, Brenner “declaró que necesitaba hacer esto por ‘su propia seguridad’ y que ‘la última vez que tuvo problemas con la ley le quitaron todo, y él no quería las cosas que le quedaban’. para ser tomado de nuevo’”, se lee. “D.H. accedió a guardarle los cargadores de avancarga. En el momento de la entrevista, D.H entregó los tres cargadores de avancarga a BECSO, quien los reservó como evidencia”.

El 21 de junio de 2022, D.H. fue entrevistado nuevamente por el FBI. Durante esta entrevista, D.H. “informó que Brenner también le había traído un rifle calibre .22 casi al mismo tiempo que había traído las armas de avancarga. D.H. nos dijo que no mencionó el rifle .22 cuando lo entrevistamos antes porque el dueño original del rifle le debía dinero y que sentía que debería tener un reclamo sobre el rifle .22 que Brenner le pidió que almacenara, para cubrir la deuda”.

La declaración jurada alega además:

Nos explicó que el rifle se había dejado en un remolque en la propiedad donde Brenner había estado viviendo, antes de que Brenner viviera allí, por una persona que le debía dinero a D.H. Brenner al mudarse al tráiler se había apoderado de él. D.H. sabía que a Brenner no se le permitía tener armas de fuego debido a su historial criminal. D.H. entregó al FBI el rifle .22 y el estuche que Brenner le había entregado personalmente y le había pedido que lo guardara. El rifle estaba cargado con 5 cartuchos de munición calibre .22. El rifle calibre .22 es un Winchester Model 69, 22 S.L.ORL. En el rifle dice “Hecho en New Haven Conn”. No se encontró el número de serie. El 21 de junio de 2022, se realizó otra orden de registro en el tráiler donde vivía Brenner actualmente. Durante esta orden, BECSO confiscó un cargador de avancarga, una caja de munición de bola redonda de plomo .45, una caja de bola de plomo Spear .570, una caja de munición federal de bola de plomo .45, tapas de encendido, 4 libras de pólvora negra Hornady y acelerar las cargas y registrarlas como prueba.

3. Brenner fue condenado anteriormente por delitos graves, incluido un cargo por arma de fuego

Brenner tiene antecedentes penales.

El 21 de mayo de 2012, James Brenner “fue sentenciado a 33 meses de prisión por una condena de delincuente en posesión de un arma de fuego. Brenner también tiene condenas por delitos graves adicionales en su historial criminal”, dice la declaración jurada.

Daily Beast informa que el historial criminal de Brenner incluye “heridas maliciosas, disparos maliciosos” y múltiples cargos de delincuente en posesión de un arma de fuego.

Según East Idaho News, surgieron más detalles en la audiencia de detención de Brenner por el cargo federal de armas, y los fiscales lo etiquetaron como peligroso.

Ese sitio informa que tiene una “orden pendiente del condado de Box Elder, donde supuestamente golpeó a un hombre que usaba una silla de jardín. Y también cumplió condena por intento de asesinato”.

“Oh, tiene un largo historial de violencia”, dijo el fiscal federal adjunto Carlos Esqueda en esa audiencia, según East Idaho News. “Tuvo un tiroteo antes. Tiene un historial de disparar a la gente y, a pesar de eso, es un delincuente convicto. Continúa portando armas de fuego”.

El abogado de Brenner respondió que el cargo de intento de asesinato fue hace treinta años y se redujo a “disparos maliciosos”. Ella dijo que “tuvo dos violaciones de armas en los últimos 30 años”, informó East Idaho News.

A Brenner se le negó la libertad bajo fianza.

En contraste, la vida de Rounds estuvo dedicada a la agricultura, dice su familia.

La madre de Rounds, Candice Cooley, compartió fotos de él en su página de Facebook. Ella escribió:

…verás, desde pequeño Dylan ha sido agricultor, era su pasión. Desde el momento en que pudo caminar, trató de seguir el ritmo de su papá y su abuelo. Dylan podía conducir un tractor por sí mismo antes de que la mayoría de los niños pudieran andar en bicicleta. Desde los 10 años ya cultivaba calabazas y maíz dulce para la venta. La comunidad de Rigby sabía que todos los veranos habría maíz dulce de Dylan a la venta bajo el paso elevado de County Line. Por favor, si tiene fotos de Dylan trabajando con usted, comparta, comparta, comparta. Dylan es un verdadero granjero estadounidense nacido en una generación que no entiende, ayudemos a mostrárselo al mundo.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Elko, la Oficina del Sheriff del Condado de Box Elder tiene jurisdicción en el caso.

4. Brenner ayudó en la granja de las rondas, quien fue descrito como “terco” y apasionado

Cooley, la madre de Rounds, lo describió en una publicación de Facebook como “uno de los mejores jóvenes de 19 años, trabajador, apasionado y fuerte”.

Según East Idaho News, la madre de Rounds dice que Brenner “a menudo ayudaba a su hijo en su granja”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Box Elder dijo en un comunicado de prensa que la oficina está “haciendo esfuerzos continuos para localizar a Dylan Rounds e investigar las circunstancias que rodearon su desaparición. Esta es una aplicación activa de la ley/persona desaparecida/investigación criminal”.

Los equipos de voluntarios han registrado más de 300 horas “buscando, cubriendo más de 3,000 millas…” El detective ha trabajado en el caso durante más de 650 horas, dijo la Oficina del Sheriff en el comunicado.

Un investigador privado llamado Jason Jensen le dijo a ABC4: “Algo así como un juego sucio le sucedió a Dylan … Estaba emocionado de estar cultivando allí. Su cosecha estaba a punto de dar sus primeros frutos por primera vez. Así que estaba emocionado”.

Una publicación en el grupo de Facebook dedicada a encontrar a Rounds dice: “Mi corazón se siente pesado después de ayudar en la búsqueda física de Dylan Rounds en los últimos días. Cientos de lugares han sido buscados. Nuestro rzr recorrió más de 130 millas en 2 días. Hicimos una excursión a una cueva, buscamos en pozos de minas, estudiamos barrancos, edificios abandonados y remolques. Vimos lluvia, viento y mucho polvo. Muchas, muchas personas se unieron para buscar”.

5. Se localizaron las botas de Rounds

Han surgido algunas pistas.

ABC4 informó que su familia encontró su camioneta el Día de los Caídos y no la habían movido, pero, curiosamente, la habían lavado a presión.

“Sus botas fueron encontradas a poca distancia de la propiedad de la granja y ahora están siendo analizadas”, informó la estación.

La madre de Rounds le dijo a East Idaho News que sus botas “fueron encontradas cerca de donde se hospedaba Brenner en la propiedad de su hijo”.

“Parecía que simplemente los habían arrojado”, dijo la madre Candice Cooley a ese medio de comunicación.

Según Local News 8, las botas estaban ubicadas “detrás de un montón de tierra, a 100 yardas de donde estaba estacionado su camión de granos”.

Según ABC4, la madre de Rounds está frustrada.

“Cosas como esta no suceden sin que la gente lo sepa”, dijo Cooley a la estación de televisión. “Simplemente no están hablando. Alguien díganos algo. No tenemos dirección en este momento”.

Según ABC4, hubo un extraño incidente antes de que Rounds desapareciera. Un hombre ensangrentado le pidió un paseo “días antes de su desaparición”

Pero su madre le dijo a la estación de televisión que no cree que el hombre tenga nada que ver con eso. Según ABC4, es un “fugitivo de Montana” que está detenido en la cárcel por “cargos no relacionados”.

LocalNews8 proporcionó detalles adicionales sobre este encuentro y el hombre. La estación citó a la madre de Rounds diciendo que él le contó “acerca de un maldito hombre que caminaba a pie y salió del desierto”. Quería que lo llevaran, pero la familia de Rounds inicialmente creyó que Rounds no le había dado uno, informó la estación.

Sin embargo, la familia descubrió la identidad del hombre en Lucin, un pueblo cercano a la granja. La estación de televisión dio su nombre como Chase y dijo que se comunicó con la familia para decirles que Rounds realmente lo llevó. La conversación “disminuyó” las sospechas de la familia, informó la estación de televisión.

Esta es la versión original de Heavy.com

