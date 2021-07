James Baldwin, el asesino de Judy Orr Baldwin: ¿dónde está actualmente?

James “Jamie” Baldwin es un ex oficial de policía que está cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de su esposa, Judy Orr Baldwin. Él organizó su muerte para que pareciera un accidente automovilístico.

La policía inicialmente creyó la historia de Baldwin, según la que su esposa murió accidentalmente. La evidencia inicialmente pareció coincidir con su historia. Conducía un Jeep, que se salió de un camino rural oscuro y se metió en un terraplén el 14 de diciembre de 2016 en el condado de Chester, Carolina del Sur. Judy fue encontrada muerta, fuera del vehículo. Su familia presionó a los funcionarios para que investigaran la muerte como un homicidio, lo que finalmente condujo a una condena, informó The Herald. Lea más sobre su asesinato aquí.

El asesinato de Judy Orr Baldwin y el intento de encubrimiento de su esposo durante cuatro años se discutió en Dateline NBC de marzo de 2020. Baldwin tiene ahora 61 años.

Esto es lo que necesita saber:

Jamie Baldwin está detenido en un lugar no revelado dentro del Departamento de Correcciones de Carolina del Sur y comenzó un nuevo trabajo en prisión 10 de marzo de 2020

James “Jamie” Baldwin está cumpliendo cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por la muerte de su esposa, Judy Orr Baldwin, de 53 años. El primer marido de Judy, Todd, murió en un accidente de motocicleta. Los miembros de su familia le dijeron a Dateline que parecía “confundida” con Jamie. Los dos tuvieron un romance vertiginoso y se casaron en 2012 solo ocho meses después de conocerse.

Baldwin está encarcelado en el Departamento de Correcciones de Carolina del Sur, pero su ubicación no se ha revelado, según los registros de la prisión. Su encarcelamiento comenzó el 14 de agosto de 2018. Durante su tiempo en prisión, Baldwin no se ha intentado escapar y no se ha enfrentado a ninguna acción disciplinaria. Tampoco ha obtenido ningún crédito educativo, según sus registros penitenciarios.

Baldwin comenzó un nuevo trabajo como “asistente de guardia” el 10 de marzo de 2020, según muestra la base de datos del Departamento de Correcciones. Los deberes de un asistente de guardia incluyen ayudar en las operaciones diarias de la prisión, según Fox Carolina.

Baldwin también fue acusado en un caso no relacionado con el asesinato. En el condado de York, Carolina del Sur, Baldwin fue acusado de incendiar la casa de una mujer y cobrar el dinero del seguro en 2017. Estaba libre bajo fianza en ese caso cuando fue arrestado en relación con la muerte de su esposa en 2018, según The Herald.

Jamie Baldwin era un oficial de policía del Departamento de Policía de York y del Departamento de Policía de Columbia. También trabajó en la Oficina del Sheriff del condado de Chester durante una década, según The Herald. Los fiscales dijeron que usó su experiencia como ex policía para preparar el asesinato para que pareciera un accidente.

Jamie Baldwin se mudó a vivir con otra mujer menos de dos meses después de la muerte de su esposa

Durante la investigación del asesinato de Judy Orr Baldwin surgieron acusaciones de que Jamie Baldwin estaba teniendo una aventura. Teri King era miembro del club de motociclistas al que pertenecían Judy y Jamie. King testificó en el juicio de Baldwin y negó haber tenido relaciones sexuales con Jamie. Sin embargo, dijo que se mudó con Jamie Baldwin solo un mes y medio después de la muerte de su esposa, según CN2.

Baldwin les dijo a los investigadores que le estaba alquilando una habitación porque no podía permitirse mantener su casa.

“Te amo más”, le escribió Jamie Baldwin a Judy Orr Baldwin en Facebook, menos de dos semanas antes de su muerte

El hijo de Judy Baldwin, Josh Orr, testificó que su madre y Jamie parecían felices cuando se casaron en la primavera de 2012. Sin embargo, con el tiempo, parecía que su relación se había deteriorado.

Baldwin continuó publicando en Facebook después de la muerte de su esposa y antes de ser arrestado en 2018. Compartió fotos de sí mismo con sus nietos y con motocicletas.

“Te extraño y también te amo”, dijo, respondiendo a un comentario de su esposa el 4 de septiembre de 2017. “Estoy aguantando. Ha sido un poco duro”.

Solo una semana antes de su muerte, Judy publicó una foto de ella con su esposo en Facebook. Llevaba un chaleco de cuero adornado con un parche del Carolina Thunder Christian Motorcycle Club, un grupo al que ambos pertenecían. Ambos estaban sonriendo y parecían entrecerrar los ojos a la luz del sol.

Dos días antes, compartió una foto que recuerda su primera Navidad juntos en 2011.

“Jamie Baldwin, nuestra primera Navidad de 2011, ¡te amo más de lo que puedas imaginar! ¡Gracias por todo lo que haces por nosotros!”, ella escribió.

“Yo te amo más”, comentó.

Ella respondió: “¡No lo creo!”