Carolina del Sur: Niño asesina a compañero en escuela secundaria: Jamari Cortez

Conmoción en el condado de Greenville, Carolina del Sur, por la trágica muerte de Jamari Cortez Bonaparte Jackson, un estudiante de apenas 12 años que fue baleado por un compañero de clase la escuela secundaria en donde este jueves se desató un tiroteo.

El presunto tirador, también de 12 años, fue arrestado y acusado de asesinato y otros cargos por armas de fuego en el tiroteo en la Escuela Intermedia Tanglewood en Greenville, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Greenville en un comunicado de prensa.

La oficina del alguacil dijo que no se reportaron otras lesiones relacionadas con el tiroteo, de acuerdo a la información que consigna la CNN.

Los efectivos policiales recuperaron un arma durante el arresto del sospechoso, según el reporte policial.

Después del tiroteo, el tirador se escapó de la escuela y los agentes lo encontraron escondido debajo de una terraza en una casa cercana

Este jueves, un oficial de recursos escolares pidió refuerzos de emergencia después de escuchar disparos en la escuela, dijeron las autoridades.

Más tarde, las autoridades se enteraron de que un estudiante le había disparado a otro estudiante y que los estudiantes se conocían, dijo la oficina del alguacil.

La CNN informa que, después del tiroteo, el sospechoso se escapó de la escuela y los agentes lo encontraron escondido debajo de una terraza en una casa cercana, según la policía. También recuperaron un arma durante el arresto, de acuerdo al comunicado.

“Mi corazón se rompe por la familia de este niño y mis oraciones están con ellos esta noche”, dijo el alguacil Hobart Lewis en el comunicado, refiriéndose a la víctima.

Y con profundo pesar, agregó: “Además, estaré orando por el otro joven que apretó el gatillo y su familia. No puedo comprender qué causaría que alguien le hiciera esto a otro ser humano y especialmente a esa edad, pero sé que es una situación en la que todos hay que volverse a Dios”.





El informe forense señala que Cortez murió de un balazo en el pecho

Si bien el motivo del tiroteo y cómo el sospechoso obtuvo el arma siguen bajo investigación, según dijo la oficina del alguacil, este viernes se conoció el informe de la autopsia a la que fue sometido el cuerpo de Cortez.

Según reporta WYFF4, el niño de 12 años recibió un tiro mortal en el pecho y murió a las 1.15 p.m. de este jueves en el hospital.

El estudiante de la escuela secundaria Tanglewood recibió un disparo dentro de la escuela alrededor de las 12:20 p.m., según el informe.

“Los forenses adjuntos respondieron a la Escuela Intermedia Tanglewood en referencia a un tiroteo en el que la víctima había sido transportada al Hospital Prisma Health Greenville Memorial”, dijo el forense Parks Evans, según consigna el citado medio.

Y concluye: “La víctima fue identificada como Jamari Cortez Bonaparte-Jackson, un niño negro de 12 años. Jamari sucumbió a su herida y fue declarado muerto a las 13:05 el 31 de marzo de 2022. Se realizó una autopsia a Jamari en abril. El 1 de enero de 2022, momento en el que se determinó que la causa de la muerte fue una herida de bala en el pecho con una forma de homicidio. Nuestro más sentido pésame para la familia de Jamari, así como para los estudiantes y el personal de la Escuela Intermedia Tanglewood. Este sigue siendo un investigación activa con la oficina del forense del condado de Greenville y la oficina del alguacil del condado de Greenville”.

El sospechoso de asesinar a Jamari Cortez enfrenta tres cargos y será enviado a un centro de justicia juvenil en Columbia, Carolina del Sur

Además del cargo de asesinato, el sospechoso de asesinar a Jamari Cortez enfrenta otras acusaciones que incluyen posesión de un arma durante un crimen violento, posesión de un arma de fuego en propiedad escolar y posesión ilegal de un arma por parte de una persona menor de 18 años, consigna la CNN.

El sospechoso será enviado a un centro de justicia juvenil en Columbia, Carolina del Sur.





Tras este aberrante caso, el alguacil Lewis instó a los padres a hablar con sus hijos y comprometerse con ellos para garantizar su propia seguridad y la de los demás. “Revise sus pertenencias y asegúrese de que no tengan nada que pueda ser un peligro para ellos mismos o para cualquier otra persona. Realmente se necesita un pueblo y necesitamos la inversión de todos”, dijo la autoridad.

La Escuela Intermedia Tanglewood atiende a unos 780 estudiantes en los grados 6 a 8, según su sitio web.

