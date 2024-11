¿Cuánto dinero ganó Jake Paul por vencer a Mike Tyson?

El YouTuber Jake Paul insinuó que podría recibir 40 millones de dólares por pelear con Mike Tyson el 15 de noviembre, aunque no está claro el monto exacto que recibió.

En una conferencia de prensa, Jake Paul insinuó que la bolsa podría ser de 40 millones de dólares por la pelea. USA Today informó que Mike Tyson podría recibir hasta 20 millones de dólares por el combate, aunque el monto no ha sido confirmado públicamente.

“Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda”, dijo Jake Paul en la conferencia de prensa.

“Sé que estás ganando mucho dinero… al menos 20 millones de dólares o algo así”, le dijo el presentador de un programa de entrevistas Jimmy Kimmel a Mike Tyson durante una aparición, pero Tyson no confirmó la cantidad, informó USA Today.

La pelea se transmitió en vivo por Netflix. Aunque Netflix escribió en X que la pelea comenzaría a las 8:00 p.m., hora del este, Jake Paul y Mike Tyson aún no habían subido al ring a eso de las las 10:45 p. m. en la costa este.

Mike Tyson dijo que no peleó con Jake Paul por dinero, según informes

Por su parte, Mike Tyson indicó que no peleó con Jake Paul porque necesitaba el dinero.

Tyson dijo que “podría estar esperando un cheque todos los días de cannabis”, informó USA Today, refiriéndose a su marca de cannabis Tyson 2.20.

“Eso es (tonterías) para mí. Soy un hombre… Quiero salir y quiero exponerme al riesgo”, dijo Tyson, según USA Today.

“A veces quiero ver quién soy realmente. Quiero ver de qué estoy hecho realmente”, agregó, informó USA Today.

En un video de TikTok, Jake Paul, acostado en una cama con una pila de dinero en el pecho, le ofreció a Tyson otros $ 5 millones si podía llegar a cuatro rondas mientras peleaba contra Jake Paul. Si Tyson no puede, tuvo que hacerse un tatuaje que dijera que ama a Jake Paul para obtener el dinero, según el video.

Mike Tyson tiene un patrimonio neto menor que Jake Paul

Mike Tyson es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, pero, según Celebrity Net Worth, su patrimonio neto es de solo 10 millones de dólares.

Mike Tyson, a lo largo de los años, ha tenido numerosos reveses que redujeron su patrimonio neto, informó el sitio, incluida una quiebra. Además, pasó años en prisión por una condena por violación.

En contraste, Jake Paul, quien hizo su fortuna en las redes sociales y más recientemente como boxeador profesional, tiene un patrimonio neto de aproximadamente 80 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. De hecho, según TMZ, Jake Paul desembolsó 7 millones de dólares en un nuevo reloj y 200.000 dólares en orejeras de diamantes antes de su pelea con Tyson, de 58 años, esto último en respuesta al infame incidente de hace años en el que Tyson mordió la oreja de Evander Holyfield durante un combate.

Según Celebrity Net Worth, Tyson alguna vez valió 300 millones de dólares. Sin embargo, a eso le siguieron años de problemas financieros. Siete años después, le dijo a “The View” que estaba “totalmente desamparado y en quiebra”. Pero tengo una vida increíble. Tengo una esposa increíble que se preocupa por mí… Estoy totalmente arruinado. Me divertí mucho. [Quedarme en la ruina] simplemente sucedió. Estoy muy agradecido. No merezco tener la esposa que tengo; no merezco los hijos que tengo, pero los merezco y estoy muy agradecido”, según Celebrity Net Worth.

