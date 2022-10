J. D. Vance: ¿Cuánto dinero tiene el político estadounidense?

James David “J. D.” Vance es el candidato republicano que se postula para representar a Ohio en el Senado de los Estados Unidos. Él y el veterano congresista demócrata Tim Ryan están compitiendo por el escaño que dejará vacante el republicano Rob Portman, quien decidió no postularse para la reelección después de más de una década en el Senado.

Vance y su esposa, Usha Chilukuri Vance, tienen un patrimonio estimado en $7 millones, informó LegitNetWorth.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Vance ganó casi $500.000 en regalías de libros durante el año pasado por ‘Hillbilly Elegy’

La mayor fuente de ingresos obtenidos sin inversión para Vance proviene de las regalías de los libros. Él ganó $475.380 en regalías durante el año pasado, de acuerdo con su más reciente formulario de divulgación financiera del Senado.

Vance se convirtió en una figura nacional después de publicar sus memorias, “Hillbilly Elegy”, en 2016. Las regalías provienen del acuerdo del libro con HarperCollins.

De acuerdo con Deadline, Netflix ganó los derechos de la versión cinematográfica con una oferta de 45 millones de dólares. La película, que fue dirigida por Ron Howard y contó con los actores icónicos Amy Adams y Glenn Close, se estrenó en Netflix en 2020.

No está claro cuánto dinero pudo haber ganado Vance en el trato. Su formulario de divulgación financiera para 2020 no incluía información sobre el acuerdo de Netflix. Business Insider informó en noviembre de 2021 que “la campaña de Vance no respondió de inmediato a las últimas preguntas de Insider, incluido por qué la información financiera sobre el acuerdo de Netflix no estaba en el documento”.

2. Vance es el cofundador de una empresa de capital de riesgo

Vance es cofundador de una firma de capital de riesgo llamada Narya Capital Management. La firma afirma en su sitio web que invierte “capital a largo plazo en personas que usan la tecnología para resolver desafíos importantes”. El sitio web también dice que Vance se ausentó de la firma para postularse para el Senado de los Estados Unidos.

Vance y sus socios comerciales lanzaron la firma en 2019 y la registraron en el estado de Delaware, de acuerdo con la Oficina del Secretario de Estado de Ohio. Luego, Narya se registró como una “sociedad extranjera de responsabilidad limitada” en Ohio en enero de 2020.

Según su formulario de divulgación financiera del Senado, Vance ganó un salario de $327.083.31 en la firma durante el 2021. Él también tiene inversiones en acciones no públicas en la mayoría de los negocios que figuran en la cartera de Narya, como Kriya Therapies, ActreTrader, AmplifyBio, AppHarvest y Rumble Inc.

En términos de inversiones, Vance y su esposa también invierten en varios fondos mutuos y una cuenta de corretaje de Charles Schwab. En el formulario financiero, los candidatos solo deben presentar estimaciones amplias de cuánto valen inversiones específicas. Por ejemplo, la inversión de Vance en AppHarvest Inc tiene un valor estimado de $100.000-$250.000.

3. Vance no está obligado a revelar el salario del bufete de abogados de su esposa

Chilukuri Vance es una abogada en ejercicio. Es litigante de Munger Tolles & Olsen LLP y, según su biografía en el sitio web de la firma, ella forma parte de las oficinas de San Francisco y Washington, D.C. Sin embargo, como ella y su esposo están criando a sus hijos en Ohio, es probable que trabaje de forma remota.

Chilukuri Vance tiene licencia para ejercer la abogacía en California desde 2016, de acuerdo con el Colegio de Abogados de California. Ella también tiene licencia tanto en Ohio como en Washington, D.C. desde 2019, según muestran los respectivos sitios web de los colegios de abogados estatales.

El salario de Chilukuri Vance del bufete de abogados no está claro. Vance enumeró el trabajo de su esposa con Munger Tolles & Olsen LLP en su más reciente formulario de divulgación financiera del Senado, pero la “cantidad pagada” figura solo como más de $1.000.

Las instrucciones de divulgación financiera del Comité Selecto de Ética del Senado incluyen las siguientes instrucciones para los candidatos: “Para su cónyuge, solo debe informar las fuentes de ingresos del trabajo y los ingresos no relacionados con inversiones que suman $1.000 o más de cualquier fuente. No está obligado a informar la cantidad exacta de ingresos recibidos por su cónyuge”.

Los candidatos también deben “especificar el propietario de cualquier activo, interés u obligación para indicar que su cónyuge o hijo dependiente es propietario del artículo”.

4. La pareja compró su casa en Cincinnati por casi $1.4 millones en efectivo

Los Vance hicieron de Cincinnati su hogar permanente en 2018. Columbus Monthly habló con Vance para un artículo destacado a principios de 2019. La revista informó que la casa, ubicada cerca del río Ohio, se construyó originalmente en 1867.

La revista informó que la casa tiene 4.738 pies cuadrados y que los Vances también compraron “cinco lotes pequeños adicionales que la rodean por un total de 2.29 acres”. La pareja pagó casi $1.4 millones por la propiedad.

Una búsqueda de registros en línea muestra que la pareja pagó en efectivo. El formulario de divulgación financiera del Senado de Vance no incluye una hipoteca para la propiedad de Cincinnati.

La escritura de la casa puede estar a nombre de una empresa. Una búsqueda en el sitio web del Auditor del Condado de Hamilton no muestra ninguna propiedad enumerada bajo ninguno de los nombres de los Vance.

5. J.D. y Usha Vance son dueños de una casa adosada en Washington, D.C.

Vance y Chilukuri Vance compraron una casa adosada en Washington, D.C. en septiembre de 2014, de acuerdo con la Oficina de Impuestos e Ingresos de DC. Ambos figuran como propietarios.

Los Vance pagaron $590.000 por la casa de 2 dormitorios y 2 baños. La oficina de DC estima que la propiedad, incluidos tanto el terreno como la casa adosada, ahora está valorada en $698.140 al momento de escribir este artículo.

La pareja parece estar todavía pagando la hipoteca de la casa. Su formulario de divulgación financiera del Senado enumera una hipoteca, que se originó en 2014, de Navy Federal Credit Union en Vienna, Virginia. Actualmente están pagando una tasa de interés del 3.875% por la hipoteca a 30 años.

Los Vance han alquilado la casa adosada al menos parte del tiempo. El formulario de divulgación financiera muestra que ganaron entre $50.000 y $100.000 de ingresos por el alquiler de la casa adosada unifamiliar.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.