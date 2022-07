Trump habla sobre muerte de su exesposa Ivana Trump: ¿Qué dijo el expresidente?

Este jueves 14 de julio se conoció la triste noticia sobre la muerte de Ivana Trump, quien fuera la primera esposa del expresidente Donald Trump, con quien tuvo tres hijos.

Y en medio de las manifestaciones de tristeza y dolor por el súbito fallecimiento de la exesposa de Trump, el exmandatario fue uno de los primeros en hablar de su exmujer y compartió un mensaje en el que se desvivió en elogios hacia la exmodelo y empresaria de 73 años.

“Me entristece mucho informarles a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York. Fue una mujer maravillosa, hermosa e increíble”, comentó el político republicano en su red social Truth Social, según Fox News.

Play

EN VIVO: Imágenes de la residencia de Ivana Trump, la exesposa de Donald Trump murió a los 73 años Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump, murió este jueves a los 73 años, según confirmó su familia a nuestra cadena hermana NBC News. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para los hispanos de EE.UU. Sus galardonados espacios de noticias, transmitidos desde Telemundo Center,… 2022-07-14T23:36:19Z

En medio de las palabras de tristeza del exjefe de la Casa Blanca, quien mantenía una excelente relación de amistad y cercanía con su ex, definió a la madre de sus tres hijos mayores como una mujer grandiosa.

“Ella lideró un gran e inspiradora vida”, comentó el magnate de los bienes raíces, quien de paso agregó que sus tres hijos en común eran la mayor felicidad de su exmujer.

“Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”, concluyó Trump.

Play

Muere Ivana Trump, exesposa del expresidente Donald Trump, a los 73 años Murió Ivana Trump, exesposa de Donald Trump, anunció el expresidente en Truth Social. No hubo noticias sobre la causa de su muerte. Ivana es la madre de Donald Jr., Ivanka Trump y Eric Trump. Ella tenía 73 años. “Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció… 2022-07-14T23:27:00Z

vana Trump y Donald Trump estuvieron casados durante 15 años, entre 1977 y 1992, cuando el expresidente conoció a Marla Maples, con quien tuvo a su otra hija.

A pesar de la ruptura, la exatleta olímpica manejó una buena relación con su exmarido, y luego volvió a casarse en dos ocasiones más, para un total de cuatro matrimonios, pues Trump era su segundo esposo.

De acuerdo a ABC, Ivana murió en su casa de Nueva York, hasta donde llegaron los paramédicos, luego de que la también diseñadora de modas sufriera un problema cardiaco.

Play

🛑 Murió Ivana Trump a los 73 años: fue la primera esposa del expresidente de los Estados Unidos Andie Pignanelli se encargó de explicar esto en #AméricaNoticias #AméricaTV 👉 Noticias, informes y programas 📺 Información de actualidad, política, espectáculos y mucho más. 🟦 ¿Querés ver más videos como este? ¡Suscribite a nuestro canal! → bit.ly/2LoMoQN 🟩 Encontrá más noticias y todo sobre nuestra programación en nuestra web → americatv.com.ar 🟨 ¡No te olvides… 2022-07-14T22:06:27Z

La familia de Ivana habló con el citado medio, y se desvivieron en elogios hacia su madre, como lo hizo Trump.

“Nuestra madre era una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa”, dijo la familia Trump en un comunicado compartido por ABC.

“Ivana Trump fue una sobreviviente. Huyó del comunismo y abrazó a este país. Enseñó a sus hijos sobre la determinación y la dureza, la compasión y la determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho”.

Play

Inside The Breakdown Of Ivana And Donald Trump's Marriage Long before Donald Trump was President of the United States, he was a successful New York businessman who was just as known for his love of beautiful women as he was for his real estate portfolio. From 1977 to 1992, Donald was married to Czechoslovakian model Ivana Trump, and the two lived a life of… 2021-09-18T14:00:01Z

Ivana murió a eso de las 12:30 p.m. de este jueves,de acuerdo al FDNY.

En horas de la tarde, como lo mostró Fox News, Eric, el hijo menor de Trump cn Ivana, estuvo en la casa de su madre, y al salir, solo dijo sentirse sumamente triste.

Play

Ivana Trump, ex-wife of former president Trump, found dead Born behind the Iron Curtain and later facing the harsh media spotlight in New York City as her marriage to Donald Trump unraveled, Ivana Trump's family says she had a unique strength to carry her through. CBS2's Dick Brennan reports. 2022-07-14T21:12:34Z

En noviembre del año pasado, la exmujer de Trump había enviudado de su cuarto marido, con quien se casó en una costosísima boda que le ayudó a organizar el propio expresidente, en su mansión de Mar-A-Lago en Palm Beach.