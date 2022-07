¿Cuál fue la causa de muerte de Ivana Trump?

Ivana Trump falleció a sus 73 años de edad, según el expresidente Donald Trump.

¿Cuál fue su causa de muerte?, ¿Cómo murió Ivana Trump? La policía respondió a una llamada de una persona que sufrió un paro cardíaco, de acuerdo con ABC7, y ella murió por causas naturales.

“El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York dijo que ella sufrió un paro cardíaco y que estaba muerta cuando llegaron los paramédicos”, informó The New York Post. En resumen, la causa de la muerte de Ivana Trump fue un infarto.

Ella fue la primera esposa del expresidente y madre de sus tres hijos mayores.

Trump anunció la muerte de Ivana en Truth Social, su red social.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Trump escribió que Ivana murió en su casa en la ciudad de Nueva York y la llamó una mujer “maravillosa” y “hermosa”

Trump anunció la muerte de Ivana durante el 14 de julio de 2022.

Él escribió:

“Me entristece mucho informar a todos aquellos que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump ha fallecido en su casa en la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Ella estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en Paz, Ivana!”.

Ivana ayudó a Trump a construir su imperio inmobiliario antes de que su matrimonio se disolviera en un escándalo que acaparó los titulares de los tabloides después de su infidelidad. Luego él se casó y se divorció de Marla Maples y luego se casó con Melania Trump, teniendo un hijo con cada mujer.

Ivana mantuvo un perfil relativamente bajo durante la presidencia de Trump.

2. La muerte de Ivana no se considera sospechosa

Según ABC 7, la muerte de Ivana Trump no se considera sospechosa. La policía respondió a la llamada desde la residencia de Ivana en Manhattan en 10 East 64th Street en el Upper East Side a las 12:40 PM durante el 14 de julio de 2022.

El expresidente Trump anunció su muerte unas dos horas después.

La familia Trump también emitió un comunicado confirmando la muerte de Ivana. De acuerdo con ABC 7, el comunicado decía:

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida madre, Ivana Trump. Nuestra madre era una mujer increíble: Una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa. Ivana Trump fue una sobreviviente. Ella huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos sobre determinación y tenacidad, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho”.

The New York Post informó que la hija de Ivana, Ivanka, está “conmocionada” por la noticia de la muerte de su madre, e Ivana pasó sus últimos días con su familia.

3. Ivana Trump, que nació en la ex Checoslovaquia, se casó con Donald Trump en 1977

De acuerdo con Fox News, Ivana Trump nació en 1949 en lo que entonces era Checoslovaquia. Ella se casó con Donald Trump en 1977 y fue un matrimonio a largo plazo. Ellos se divorciaron en 1992.

Ella nació bajo el nombre de Ivana Marie Zelníčková, según The New York Post. Según The Post, Ivana Trump era modelo a principios de la década de 1970 antes de conocer a Donald Trump en 1976 en la ciudad de Nueva York.

Se enfrentó infamemente a Marla Maples en una pista de esquí en Aspen, Colorado, sobre su romance con Donald Trump. Según Page Six, las heridas aún eran lo suficientemente profundas como para que Ivana se fuera temprano de la inauguración presidencial para evitar encontrarse con Marla.

Según la revista Town and Country, Marla y Donald se conocieron en un “bar del Upper East Side, y Donald se ofreció a ayudarla a conseguir una mesa”.

4. Ivana dirigió el Hotel Plaza y continuó dando consejos a Trump después de su divorcio

Ivana participó activamente en ayudar a administrar el imperio inmobiliario de Trump. Según Town and Country, durante su matrimonio, ella dirigió el Hotel Plaza, fue presidenta del casino Trump en Atlantic City y fue vicepresidenta de Diseño de Interiores de la Organización Trump.

Ella le dijo al New York Post en 2016 que todavía le dio consejos a Donald Trump, diciendo: “Hablamos antes y después de las apariciones y él me pregunta qué pensaba”. Ella le dijo al Post que le dijo que “estuviera más tranquilo” y le dio la frase: “Tú lo piensas, yo lo digo”.

Ella agregó: “Pero Donald no puede estar tranquilo. Es muy franco. Simplemente lo dice tal como es”. Ella le dijo al Post que pensó que él sería un gran presidente y dijo: “Él no es un político. Es un hombre de negocios. Sabe hablar. Puede dar un discurso de una hora sin notas… Es franco”.

5. Ivana, una esquiadora competitiva, tuvo otros tres esposos

Según el Post, Ivana era una esquiadora competitiva que afirmaba ser suplente del equipo olímpico de esquí de 1972 para Checoslovaquia, aunque esta afirmación está en disputa.

El periódico informa que su primer marido fue un esquiador austriaco llamado Alfred Winklmayr, con quien estuvo casada de 1971 a 1973. Ellos vivían en Montreal.

El tercer marido de Ivana fue Riccardo Mazzucchelli. Estuvieron casados de 1995 a 1997. Él también era italiano y la precedió en la muerte, según Radar Online.

Su cuarto marido fue un actor italiano llamado Rossano Rubicondi. Según el Post, ellos se casaron en 2008. Él la precedió en la muerte a los 49 años, muriendo de melanoma. Su matrimonio terminó en 2009, pero después de eso salieron de vez en cuando, informó el sitio.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.