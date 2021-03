Joven de 21 años mató a padrastro: asegura que maltrataba a su mamá

En medio de la investigación que se sigue por la muerte de un adulto de 43 años, quien perdió la vida en hechos ocurridos en la ciudad de Nueva York, a comienzos del presente mes, un joven de 21 años, identificado como Ishawn Bryant, fue arrestado por las autoridades como presunto responsable del asesinato.

La noticia fue revelada por el periódico El Diario NY, donde se aseguró que el sujeto en mención confesó haber acabado con la vida del novio de su mamá, en un incidente registrado en una calle del condado de Staten Island.

Tras la detención del joven, ocurrida el martes,Ishawn Bryant dijo que fue él quien le disparó en repetidas ocasiones en el pecho a su padrastro, identificado como Kenton Smith.

A New Jersey man has been busted for fatally shooting his mother’s beau on a Staten Island sidewalk.

Sources said the suspect wasn’t happy with the way the victim was treating his mother.https://t.co/G2TPLXZo3O

— New York Daily News (@NYDailyNews) March 17, 2021