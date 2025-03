IRS confirma pago del cheque de estímulo 2025 ¿Cómo reclamarlo?

Un alivio económico que dio el gobierno de los Estados Unidos para el ayudar los cuidadnos en medio de la pandemia del COVID 19 en el año 2020 y 2021, ayudó a muchos hogares en el país, repartiendo un total de $931 mil millones en cheques de estímulo, para superar el momento tan difícil que que ocasionó esta crisis sanitaria en todo el mundo.

Cinco años después de la pandemia, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer que muchas personas aún no han recibido por cheque correspondiente, por lo cual han informado que todavía no es tarde para reclamar este dinero y que hay un oportunidad para que su dinero llegue.

De acuerdo con Forbes, el IRS anunció que hay un cheques de estímulo de hasta unos $1,400 dólares el cual corresponde al año 2021 que todavía los contribuyentes pueden reclamar y que el plazo vencerá el próximo martes 15 de abril de 2025, el mismo día en que se termina el tiempo para presentación la declaración de impuestos del 2024.

Esto es lo que debes de saber:

Las personas que califican para recibir el crédito de reembolso de recuperación por parte de IRS son solo aquellos que no recibieron en su momento el cheque de estímulo. Para saber si es una persona que califica, puede revisar su cuenta en línea en la página del IRS.

Según la página web del IRS, los criterios de elegibilidad son:

• Ingresos: individuos con un ingreso bruto ajustado (AGI) de hasta US$75,000 dólares y parejas casadas con uno de hasta US$150 mil dólares califican para el pago completo.

• Dependientes: los contribuyentes pueden recibir pagos adicionales por cada dependiente reclamado en la declaración de impuestos del año 2021.

• Declaración de impuestos: aquellos que no presentaron una en el año 2021 debido a bajos ingresos deben hacerlo ahora para reclamar el bono.

• No haber recibido el tercer cheque de estímulo de aquel entonces.

• Haber cumplido con los criterios de ingresos establecidos en el 2021.

• Presentar la documentación requerida antes del 15 de abril de 2025.

De acuerdo con Semana, para solicitar su cheque de estímulo, lo primero que debe hacer es revisar el historial de pagos por medio de la página web del IRS. Luego, presentar la declaración de impuestos de 2021 si no lo hizo en su momento descargando los formularios en la página web del IRS, y enviarlo antes de la fecha límite.

Cabe resaltar, que estos pagos llegarán de manera automática en las cuentas de banco registradas por los contribuyentes en sus declaraciones de impuestos de 2023.

Si usted recibió las tres rondas de los pagos del cheque de estímulo en su momento, ya no es elegible para recibir otro pago o dinero adicional, y por lo tanto no podrá solicitar este reembolso de hasta $1,400 dólares. De igual manera, solo califican los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, que poseen un número de seguro social, según Forbes.

En la página del IRS se lee:

Si no recibió el monto total del tercer Pago de Impacto Económico, podría ser elegible para solicitar el Crédito de Reembolso de Recuperación de 2021 y deberá presentar una declaración de impuestos de 2021, incluso si no suele presentar impuestos, para solicitarlo. Su Crédito de Reembolso de Recuperación de 2021 reducirá cualquier impuesto que adeude en 2021 o se incluirá en su reembolso de impuestos.

Si sus ingresos son de $73,000 o menos, puede presentar su declaración federal de impuestos electrónicamente de forma gratuita a través del Programa Free File del IRS. La manera más rápida de obtener su reembolso de impuestos es presentarlo electrónicamente y recibirlo por depósito directo, sin contacto y sin costo, en su cuenta bancaria. Puede recibir su reembolso por depósito directo en su cuenta bancaria, tarjeta de débito prepagada o aplicación móvil, y deberá proporcionar su número de ruta y número de cuenta.

Si no recibió la totalidad del primer y segundo Pago de Impacto Económico, podría ser elegible para solicitar el Crédito de Reembolso de Recuperación de 2020 y deberá presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si no suele presentar impuestos, para solicitarlo. NO incluya información sobre el primer y segundo Pago de Impacto Económico ni sobre el Crédito de Reembolso de Recuperación de 2020 en su declaración de 2021.

A continuación, encontrará preguntas frecuentes sobre el Crédito de Reembolso de Recuperación de 2021, clasificadas por tema. Por favor, no llame al IRS.