Inmigrantes indocumentados podrían estar en el registro obligatorio de Trump sin haberlo llenado: ¿Quién los llenó?

La administración de Trump exige que todos que entren ilegalmente a los Estados Unidos se registren ante el Gobierno Federal, proporcionando huellas dactilares, dirección y otros detalles de seguimiento. Este registro obligatorio de Trump es para todos los extranjeros que permanezcan en Estados Unidos durante 30 días o más.

Trump planea penalizar a los inmigrantes ilegales que no se registren con multas de hasta $5,000 y sentencias de prisión de hasta seis meses. Esto es importante, porque permanecer en el país ilegalmente durante más de 30 días sin registrarse ahora será un delito penal.

Sin embargo, si ingresaste a los EE. UU. con un permiso de trabajo o una visa de estudiante, te presentaste ante un juez de la corte de inmigración o entraste al país a través de CBP One, ya estás registrado ante inmigración.

Un inmigrante indocumentado podría estar en la lista del registro obligatorio de Trump sin haberlo llenado, solo por haber entrado a EE.UU. con una permiso de trabajo, visa de estudiante o a través de CBP One.

Pero ahora tendrás que crear una cuenta en línea en el sitio web de USCIS, donde darás tu nombre, fecha de nacimiento y dirección actual, y luego tendrás que hacer una cita para tomar datos biométricos con USCIS para que registren tus huellas digitales.

The CBP Home app gives aliens the option to leave now and self deport, so they may still have the opportunity to return legally in the future and live the American dream. If they don’t, we will find them, we will deport them, and they will never return. pic.twitter.com/clktu1vAxD

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 16, 2025