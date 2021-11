Inmigrante llega vivo a Miami escondido en el tren de aterrizaje de un avión [VIDEO]

En el Aeropuerto Internacional de Miami, un joven polizón de 26 años de edad, de origen guatemalteco fue hallado con vida dentro del tren de aterrizaje de un avión comercial de la compañía de aviación American Airlines, cuando uno de sus aviones procedente del país centroamericano hizo su aterrizaje en esta ciudad de la Florida.

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó el incidente en un comunicado citado inicialmente por la estación de televisión con sede en Miami WTVJ, que publicó un video tomado del hombre en el aeropuerto poco después de ser descubierto, el sábado 27 de noviembre.

“Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami detuvieron a un hombre de 26 años que intentó evadir la detección en el compartimiento del tren de aterrizaje de una aeronave que llegaba de Guatemala el sábado por la mañana”, dijo el comunicado de CBP.

Hombre viajó desde Guatemala a Miami en el compartimiento del tren de aterrizaje de un aviónhttps://t.co/rzvymNPHBk — Sonia Osorio (@soniaosoriog) November 28, 2021

El incidente, se compartió en el perfil de Instagram del sitio web Only in Dade, que deja ver como trabajadores de la aerolínea descubren al joven vestido con pantalones vaqueros azules, una camiseta, una chaqueta y con botas, sentado sobre la pista de aterrizaje y totalmente aturdido, mientras el personal de la tripulación le presta auxilio, aunque es de señalar que sorprendentemente el migrante no presentó ninguna herida, resultando totalmente ileso.

“Sí, sobrevivió. Sobrevivió”, comentó uno de los trabajadores mientras hablaba por teléfono celular. El individuo fue evaluado por los servicios médicos de emergencia y llevado a un hospital para una evaluación médica”, agregó la agencia.

Mientras tanto, la emisora Local10 indicó que el hombre, que hasta la tarde del sábado 27 de noviembre, seguía sin ser identificado, se encontraba bajo custodia de agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (Custom and Borders Protección, CBP).

Por su parte, el abogado de inmigración Ángel Leal le dijo a WTVJ que el polizón guatemalteco sería detenido por CBP mientras enfrentaba una orden de expulsión acelerada.

Dos horas de peligro

Descubren a un presunto polizón que llegó en el tren de carga de un avión a Miami https://t.co/SuzTQUFxFi 👉 El hombre, del que no ha trascendido su identidad, arribó en el vuelo 1182 de American Airlines procedente de Guatemala pic.twitter.com/0oz8KqgKCf — 14ymedio (@14ymedio) November 28, 2021

El inmigrante se habría ocultado en el Aeropuerto Internacional de La Aurora para enfrentarse a dos horas y media de vuelo, a una temperatura de 56 grados bajo cero, a 12.000 metros del suelo, y con una velocidad superior a los 900 kilómetros por hora, corriendo el riesgo de caer, ser aprisionado por el tren de aterrizaje o morir congelado.

De hecho, los trabajadores se preguntaban sorprendidos: ¿cómo es posible que haya sobrevivido? La anterior es una interrogante que aún no ha sido respondida con exactitud; sin embargo, a partir de los pocos datos publicados se puede plantear un posible escenario al cual estuvo sometido el sujeto.

De acuerdo con La Hora, citado por ABC, una fuente conocedora de aviación y de los sistemas de controles explicó que las condiciones técnicas varían según el modelo de la aeronave y su configuración. El vuelo, hasta donde se sabe, fue identificado como AA1182 (American Airlines); un Boeing 737-800, según resaltaron medios internacionales. Además, el avión habría partido del Aeropuerto Internacional La Aurora hacia Miami a las 6:18 horas del sábado.

Normalmente un vuelo de estos se eleva a 30 mil o 35 mil pies de altura (hasta unos 10,668 metros), describió la fuente. “Si hablamos de 35 mil pies de altura, hablamos de los -55°C y una persona entra en grado de congelación a los 0°C. Para mí es increíble que esta persona, si es de verdad, haya sobrevivido”, comentó.

Más allá de las condiciones de altura, el experto consideró que el espacio en donde el individuo pudo resguardarse no presenta ninguna condición apta para su resguardo. En su criterio no hay cabida para un cuerpo humano en el área. “Es casi imposible, solo que fuera un buen contorsionista”, dijo.

Otro factor fue la baja cantidad de oxígeno a la cual se expuso la persona. La presión en la tierra es casi del 80% de oxígeno y al momento de tomar un avión este es presurizado, es decir, que la misma presión del suelo se acopla a la de la nave; pero, por el contrario, el área del tren de aterrizaje no es presurizada.

“Obviamente, afuera la presión es menor, el oxígeno es menor, casi que un 1% a 5% de oxígeno si mucho. La presión en la tierra es de casi el 80%”, distinguió. Además, otro elemento de alto riesgo lo constituye que los aviones aterrizan en las pistas a una velocidad cercana de 240 kilómetros por hora.

Otros casos similares

Este hombre viajó como polizón en un avión de American Airlines desde Guatemala, de acuerdo con trabajadores en el Aeropuerto Int. de Miami que lo encontraron esta mañana. @TelemundoNews pic.twitter.com/wOwGk2h81o — Rogelio Mora-Tagle (@RogerMoraTagle) November 28, 2021

Según ABC, este no es el primer caso de un polizón que llega a Miami en idénticas y pésimas condiciones. En agosto del 2019, se registró el caso del cubano Yuner García Duarte, quien sobrevivió en la zona de carga de un vuelo chárter, al salir huyendo de su país desde La Habana. Padre de una niña que trabajaba cargando maletas en la capital cubana, decidió dejar la isla aun a riesgo de perder la vida en una travesía infernal de 45 minutos.

Así mismo, mencionan el caso de otro polizón de 26 años procedente de Santo Domingo (República Dominica), quien también se escondió en el tren de aterrizaje de un vuelo de American Airlines, recorriendo casi 1.500 kilómetros.

Como es bien sabido, Guatemala es uno de los países desde el que parten más migrantes hacia los Estados Unidos, representado una gran parte de los 1,7 millones de migrantes detenidos o expulsados por agentes fronterizos estadounidenses durante el año pasado, muchos de ellos centroamericanos que huyen de pandillas violentas y pobreza extrema.

Esto podría explicar, como muchos migrantes toman la decisión de enfrentarse a cualquier riesgo por conseguir una vida con más futuro.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó a la emisora local NBC6 que, entre 1947 y febrero de 2021, unas 129 personas intentaron viajar a Estados Unidos escondidos en el tren de aterrizaje y otras partes de aeronaves comerciales y, de estas, 100 murieron en el intento: un 78%.

Y, finalmente, la CPB dijo que “viajar así supone un riesgo extremo para una persona “y que en el caso del guatemalteco “el incidente está bajo investigación”.





