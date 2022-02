Informe situación COVID-19 Houston: Disminuyen los casos en la ciudad

La cantidad de nuevos casos de COVID-19 continúa disminuyendo en Houston y sus alrededores, según los últimos datos de los funcionarios de salud pública.

Esto es lo que necesitas saber:

COVID-19 Hospitalizations | Today's numbers for Houston Healthcare pic.twitter.com/7BbjBu4e8U

El centro de datos de COVID-19 muestra 59.769 casos activos de COVID-19 en el área hasta el lunes 21 de febrero de 2022 y un total de 7156 muertes. La semana pasada hubo 77.304 casos activos de COVID-19, por lo que el número de casos activos disminuyó en 17.535, o un 29%.

Los funcionarios de salud mantuvieron una amenaza de seguridad de nivel 1 y dijeron que aquellos que no están completamente vacunados deben evitar todas las reuniones posibles.

La descripción dice:

El nivel 1 significa un nivel grave y descontrolado de COVID-19 en el condado de Harris, lo que significa que hay brotes presentes y que empeoran, y que la capacidad de salud pública está sobrecargada o excedida. En este nivel, los residentes no vacunados deben tomar medidas para minimizar el contacto con los demás siempre que sea posible. Las personas no vacunadas deben continuar usando la mascarilla, distanciarse físicamente y evitar todas las reuniones. Las personas vacunadas deben seguir la guía de salud pública local más reciente, también deben usar mascarillas en lugares públicos, en lugares cerrados, en entornos al aire libre llenos de gente y para actividades con contacto cercano con otras personas que no están completamente vacunadas.