Arrestan indocumentados tras operativo del ICE en California

Durante este viernes 28 de marzo de 2025, se conoció la noticia que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevaron a cabo durante la tarde del jueves, una redada en la ciudad de El Cajón en California, en una fabrica de pintura industrial, en donde encontraron a varios trabajadores sin estatus legal dentro del país, así lo reportó el medio KPBS.

De acuerdo con la orden federal, los hechos ocurrieron a eso de las 1:15 p.m. en la compañía San Diego Powder & Protective Coatings operada por BJS & T Enterprises Inc. y ubicada en la Avenida Magnolia, cuando llegaron hasta la empresa, la cual según su sitio web se dedica a realizar recubrimientos metálicos, teniendo varios contratos con el gobierno federal, entr ellos proyectos con vehículos militares y gubernamentales.

Redada masiva en El Cajón, California 🚔 DHS y la DEA ejecutan una redada masiva en San Diego, donde decenas de trabajadores fueron esposados. Publicado por Noticias Telemundo en Jueves, 27 de marzo de 2025

En medio de la redada al menos una persona fue arrestada debido a que presuntamente trabajaba en la empresa sin autorización legal. De igual manera, según NBC 7, los funcionarios federales pudieron incautar expedientes personales y comunicaciones internas sobre los empleados de la empresa.

Shawn Gibson, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, declaró que esta redada se llevó a cabo con varias agencias federales, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General. Asimismo, aseguró que menos de 20 personas fueron detenidas, algunas por arresto administrativo y otras por arresto criminal, según San Diego Tribune.

“Hoy, HSI, junto con muchos de nuestros socios federales del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General, están ejecutando una orden de registro penal en el negocio ubicado detrás de mí por violaciones a las normas laborales. Debido a la naturaleza continua del caso, es muy limitado lo que podemos explicar al respecto, pero diré que la orden de registro ha sido revelada por el tribunal”, declaró Gibson.

Finalmente, el alcalde Bill Wells, dijo que no sabia en especifico detalles sobre la redada. “No sé nada sobre este grupo de personas en particular. Solo les digo: estoy atando cabos basándome en lo que veo que sucede en todo el país y en mis propias conversaciones. Me sorprendería mucho si no se tratara de personas peligrosas”, declaró Wells.

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York