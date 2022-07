Día de la Independencia de Estados Unidos 2022: ¿Cuándo es 4 de julio?

Se aproxima el 4 de julio, la fiesta más importante en el territorio de los Estados Unidos, por ser la fecha que conmemora el aniversario de la proclama del Día de la Independencia absoluta para el país.

El 4 de julio, como cada año, aflora en cada uno de los estadounidenses el sentido patriótico, el amor y el orgullo por los símbolos nacionales y hasta en el lugar más recóndito del país, los colores rojo, blanco y azul tiñen la fiesta de la libertad.

¿Cuándo es el cuatro de julio?

Anticipando nuestra celebración por el Día de la Independencia de los #EEUU, y mi primer 4th of July en #Paraguay. Una fiesta de valores compartidos por ambos países: la unión, la libertad y la democracia #4DeJulioPy pic.twitter.com/BU2TdjIuKi — Marc Ostfield (él/he) (@USAmbPY) June 24, 2022

El Dia de Independencia, el 4 de julio, este 2022, marcará en el calendario un lunes, y este díaa bajo la declaratoria de Fiesta Federal desde el año 1941, será una jornada festiva no laboral que las familias aprovecharán para celebrar en unión de sus familiares y amigos.

Aquellas personas, que sean convocadas por sus empleadores para laborar en este día, deberán recibir un pago adicional en compensación al día de descanso.

El 4 de julio, es un día para salir a las calles a disfrutar de los desfiles, de los eventos culturales, de la pirotecnia, de los picnics y parrilladas, aprovechando el verano, y además para participar de toda la programación de eventos que las distintas ciudades y estados del país realizan para homenajear esta fecha.

Cuatro de julio se celebra un día lunes

En Nueva York, por ejemplo, en el Día de la independencia, muchos neoyorquinos se trasladan de la ciudad hacia Long Island o a Fire Island para hacer barbacoas. Otros toman trenes para dirigirse a las playas, y otros esperan por el espectáculo de fuegos artificiales y el desfile que tradicionalmente realiza Macy’s.

Este año, el espectáculo de luz y color, comienza aproximadamente a las 9:15 pm – 9:30 pm en el East River alrededor de Midtown Manhattan, y quienes quieran tomar un lugar privilegiado para apreciarlo, deben situarse temprano en Long Island City, Greenpoint en Brooklyn, o desde Midtown Manhattan, entre 14th Street y 50th Street.

Otras alternativas para disfrutar de estas actividades, es el de los cruceros y barcos, que en la jornada prestan sus servicios turísticos a quienes no se quieran perder con todo el lujo y la comodidad la celebración.

De otro lado, y de tener en cuenta, es que otra forma de celebrar es aprovechando todas las ofertas y promociones que los establecimientos comerciales ponen a disposición de los consumidores en la celebración. Muchos almacenes, tiendas y restaurantes, abren en este dia, y ofrecen grandes descuentos, aunque no tan especiales como los del Black Friday.

¿Por qué se celebra el cuatro de julio?

De acuerdo con CNN en Español, dice el medio que fue un 4 de julio de 1776, cuando la Declaración de Independencia fue adoptada por el Congreso Continental, dos días después de una votación sobre si separarse del Reino Unido. La Declaración, redactada por Thomas Jefferson (quien finalmente se convirtió en presidente y que murió en también un 4 de julio), es básicamente el certificado de nacimiento de Estados Unidos, que declara a EE.UU. independiente del poder británico.

La publicación de este medio señala que a pesar de que estos padres fundadores firmaron el documento en la década de 1700, el Día de la Independencia no se convirtió oficialmente en un día festivo hasta 1870, y que se convirtió en un día de pago federal en 1941.

Finalmente, ahora que ya sabes un poco de historia, y de porque la fiesta de independencia hace todo un despliegue en su celebración, la invitación es para que te programes para divertirte en este dia, te comas la comida americana insignia, el perro Caliente, y que ondees tu bandera y cantes el himno Nacional, para que recuerdes que vives en una Nación que se hizo Libre y que lo sigue siendo.

