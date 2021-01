Identifican a mujer en video viral que agredió a adolescente en un hotel de NY por un iPhone

Miya Ponsetto, una mujer de 22 años de Simi Valley, California, ha sido identificada como la llamada “SoHo Karen” que fue captada en un video vuelto viral acusando falsamente al hijo de 14 años del músico negro Keyon Harrold, Keyon Harrold Jr., de robarle su iPhone y luego agredirlo a él y a su padre cuando intentaron salir del lobby del hotel Arlo SoHo en Nueva York, el 26 de diciembre.

Ponsetto no ha sido acusada en el incidente, pero es buscada por la policía de Nueva York. Harrold publicó el video en Instagram horas después de que ocurriera el incidente y rápidamente se volvió viral.

La identidad de la mujer no fue revelada durante los cinco días posteriores al incidente de la ciudad de Nueva York. La policía de Nueva York dijo que los oficiales respondieron a la escena pero no arrestaron a nadie ni emitieron citaciones y se negaron a revelar su nombre, diciendo que la investigación está en curso. Usuarios en las redes intentaron identificarla y al menos otras dos mujeres fueron acusadas erróneamente de ser la “SoHo Karen”. El teléfono fue devuelto posteriormente a Ponsetto por su conductor de Uber, según Harrold.

Esto es lo que necesitas saber sobre “SoHo Karen” Miya Ponsetto, de Simi Valley:

1. Ponsetto le dijo a CNN que está preocupada por ser arrestada y la policía de Nueva York dice que podría enfrentar cargos de acoso, hurto mayor y asalto

Keyon Harrold Case: Police May File Charges in Hotel Racial Profiling Incident | NBC New YorkThe NYPD has confirmed they are looking for the woman who was seen on video falsely accusing a teen boy of stealing her cellphone at a Manhattan hotel. NBC New York’s Phil Lipof reports. 2020-12-30T01:21:50Z

Ponsetto fue nombrada por un conocido en un comentario dejado en el video de Instagram de Harrold y el New York Post confirmó que ella era la sospechosa el 31 de diciembre, citando fuentes de la policía de Nueva York.

Ponsetto no respondió a las solicitudes de comentarios de Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) enviadas a un número de teléfono y correo electrónico conectado a ella a través de registros en línea. Sus padres tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios y no quedó claro de inmediato si contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre. Ponsetto dio una entrevista telefónica a CNN el 30 de diciembre. Solo fue identificada como una mujer de 22 años durante esa entrevista. Ponsetto dijo en la entrevista que ella fue la víctima y fue agredida. Dijo que no es racista y que le preocupa enfrentar cargos y la indignación pública.

“Por supuesto que me preocupo. Eso no es lo que soy. De hecho… me esfuerzo mucho para asegurarme de que siempre estoy haciendo lo correcto”, le dijo Ponsetto a CNN.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo que Ponsetto podría enfrentar cargos que incluyen acoso, asalto, hurto mayor o intento de hurto, dijo el jefe de detectives Rodney Harrison en una conferencia de prensa, según el New York Post.

Harrison dijo en un tuit del 30 de diciembre que la policía de Nueva York está “solicitando la ayuda del público para localizar a la sospechosa en este video. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la sospechosa debe llamar a la línea directa Crime Stoppers de NYPD al 800-577-TIPS (8477) o DM @NYPDTips“.

2. El video muestra a la mujer identificada como Ponsetto gritando “No voy a dejar que se vaya con mi teléfono” antes de atacar a Harrold y su hijo

Harrold publicó el video de 1 minuto, que se puede ver arriba, el 26 de diciembre, horas después del incidente. Harrold y su hijo se alojaban en el Arlo SoHo Hotel y habían bajado al vestíbulo para comer ir a comer al restaurante del hotel.

“Esta persona supuestamente ‘perdió’ su iPhone, y aparentemente, mi hijo lo adquirió mágicamente, lo cual es simplemente ridículo”, escribió Harrold en Instagram. “Este incidente duró cinco minutos más, yo protegí a mi hijo de esta lunática. Ella me arañó; ella lo abordó y lo agarró. ¡¡¡El es un adolescente!!! Ahora míralo de nuevo”.

En el video, se puede ver a la mujer identificada como Miya Ponsetto hablando con un gerente, que lleva una computadora portátil. Se puede escuchar a Harrold Jr. decirle al gerente del hotel: “Este es mi teléfono”, y luego su padre le dice: “No tienes que explicarle nada”. Ponsetto le pide a Harrold Jr. que le muestre el teléfono y lo acusa de quitarle el estuche de su iPhone para esconderlo. Se la puede escuchar diciendo: “Le quitó el estuche, es mío, literalmente, recupéralo, por favor”. Harrold responde: “¿Estás bromeando? ¿Crees que solo hay un iPhone fabricado en el mundo?”

Ponsetto les dice que la función “Buscar mi iPhone” en su teléfono está apagada y le dice al gerente que es su teléfono el que Harrold Jr. tenía en la mano. Después de que Harrold se interpusiera a que el gerente interrogue a su hijo, comienzan a alejarse. Ponsetto dice: “Entonces muéstrame la prueba. No te vas. Muéstrame la prueba”. Luego persigue a Harrold y a su hijo, gritando: “No voy a dejar que se vaya con mi teléfono”. El video termina con ella atacando a Harrold y Harrold Jr., y luego cayendo al suelo.

On Saturday, December 26, the woman in this video falsely accused an innocent 14-year-old teenager of stealing her cellphone. She then proceeded to physically attack him and fled the location before police officers arrived on scene. pic.twitter.com/qtZZWetBWH — Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) December 31, 2020

El video de vigilancia publicado por la policía de Nueva York muestra más del incidente. Se puede ver a la mujer identificada como Ponsetto persiguiendo a Harrold Jr. y agarrándolo por la cintura, tirándolo hacia la puerta del hotel y tirándolo al suelo en la entrada.

Harrold escribió en Instagram: “Su teléfono fue devuelto mágicamente por un conductor de Uber unos minutos después de este incidente. [No recibimos] ninguna disculpa de ella después de esta traumática situación para mi hijo, no para mí. No hay disculpas del establecimiento”.

Arlo Hotels dijo en un comunicado a Heavy: “Estamos profundamente descorazonados por el reciente incidente de acusaciones infundadas, prejuicios y agresiones contra un huésped inocente del hotel Arlo. Al investigar más el incidente, nos enteramos de que el gerente de turno llamó de inmediato a la policía en relación con la conducta de la mujer y que la seguridad del hotel intervino para evitar más violencia; aún así, se podría haber hecho más para desacelerar la disputa. Ningún invitado de Arlo, ni ninguna persona, debería estar sujeto a este tipo de comportamiento.

La cadena hotelera agregó: “Queremos disculparnos con el Sr. Harrold y su hijo por esta experiencia inexcusable, y nos hemos comunicado directamente con ellos para expresarles nuestro más sincero pesar y ofrecerles ayuda para lidiar con este evento traumático. Estamos comprometidos a asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder en ninguno de nuestros hoteles”.

3. Ponsetto, uns graduada de la escuela secundaria Simi Valley, ha sido arrestada dos veces en 2020

Ponsetto se graduó de la escuela secundaria Simi Valley en el condado de Ventura, California, a unas 40 millas fuera de Los Ángeles, en 2016. Era porrista cuando estaba en la escuela, según las fotos en el sitio web de un fotógrafo que ahora se han hecho privadas. No está claro por qué estaba en la ciudad de Nueva York. Harrold dijo en su publicación de Instagram que el personal del hotel le dijo que Ponsetto se había alojado en el Arlo SoHo Hotel, pero que se había marchado el 23 de diciembre.

Los registros en línea muestran que Ponsetto fue arrestada dos veces en 2020. La Patrulla de Caminos de California la acusó el 1 de septiembre en el oeste de Los Ángeles de conducir mientras su licencia estaba suspendida y de no obedecer los carriles de tránsito. Anteriormente fue acusada el 28 de febrero de intoxicación pública después de un incidente en el aeropuerto de LAX.

Se han descubierto otros detalles sobre Ponsetto. Tiene una página de Etsy en la que ha favorecido artículos como joyas, máscaras y fundas para iPhone. Ponsetto también tiene una actuación y modelaje de ExploreTalent que parece ser de cuando era más joven.

4. Harrold dice que su hijo ahora tiene un “trauma” que “debe soportar” después del incidente con Ponsetto

Instagram

Keyon Harrold y su hijo, Keyon Harrold Jr.

Si bien Harrold y su hijo no resultaron heridos físicamente, el músico dice que su hijo sufrió daños emocionales. “Piense en el trauma que mi hijo ahora tiene que soportar, solo bajando las escaleras para tomar el desayuno-almuerzo con su papá”, escribió Harrold. “Esta m***** sucede muy a menudo. ¡Tiene que parar! ”

La madre de Harrold Jr., Katty Rodríguez, también publicó un mensaje en Instagram sobre el incidente. Ella escribió:

Antes de publicar este video ayer, oramos sobre cómo esto nos impactaría como familia y sobre todo cómo afectaría a nuestro hijo. Pedimos consejo a profesionales y sopesamos la decisión durante varias horas. La única razón por la que decidimos hacer público y publicar en las redes sociales fue porque el hotel que tenía un guardia de seguridad dejó que esta joven se fuera mientras esperaba que la policía respondiera después de que agredió a mi hijo varias veces, lo cual no se ve en este video. ¡Porque el padre de mi hijo dejó caer el teléfono para proteger a nuestro hijo! La policía vino y presentó un informe y dijo que tendríamos que esperar 3 días. El hotel simplemente se ocupó de sus asuntos después de básicamente barrerlo debajo de la alfombra con un ‘lo siento, que esto te sucedió’. No fue hasta que se enfrentaron al escrutinio a través de las redes sociales, que respondieron con una publicación en Instagram. Respondieron una publicación en Instagram en lugar de ir a la habitación de mi hijo y su padre, donde todavía estaban registrados.

Harrold, un nativo de Ferguson, Missouri, de 40 años, es un trompetista de jazz, vocalista, compositor y productor, que ha trabajado junto a Common, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, D’Angelo y muchas otras estrellas importantes de la música. El primer álbum como solista de Harrold, Introducing Keyon Harrold, fue lanzado en 2009 y tocó la trompeta para la banda sonora de la película biográfica de Miles Davis de 2015, Miles Ahead, protagonizada por Don Cheadle. Su segundo álbum, The Mugician, fue lanzado en 2017.

5. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que las acciones de Ponsetto fueron el resultado del “racismo llano y simple”, pero el Departamento de Policía de Nueva York no lo está investigando como un crimen prejuicioso

El video provocó una indignación generalizada en las redes sociales. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, comentó sobre el incidente el 28 de diciembre en Twitter y escribió: “Esto es racismo. Simple y llanamente”. De Blasio agregó: “Sería horrible a cualquier edad, pero es especialmente ofensivo que le haya pasado a un niño. Para Keyon Harrold Jr. y su familia: Lamento mucho que les haya pasado esto. Su comportamiento fue una afrenta a los valores de nuestra ciudad “.

El abogado de derechos civiles Benjamin Crump representa a Harrold y su familia. Dio una conferencia de prensa en Manhattan junto a Harrold, Harrold Jr., Rodríguez y Al Sharpton el 30 de diciembre.

“A medida que este año de conciencia racial está llegando a su fin, es profundamente preocupante que incidentes como este, en el que un niño negro es visto y tratado como un criminal, continúen sucediendo”, dijo Crump en un comunicado. “Instamos encarecidamente al fiscal de distrito de Manhattan Cy Vance Jr. a presentar cargos de agresión contra esta mujer para enviar el mensaje de que el comportamiento de odio y motivación racial es inaceptable. Esto es lo que se necesita para impulsar el cambio. También pedimos una investigación de derechos civiles en el Hotel Arlo por su parcialidad implícita en su trato a Keyon”.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan Cy Vance ha dicho que están “investigando a fondo” el incidente.

Harrison dijo que los investigadores están trabajando para determinar si la sospechosa abandonó la ciudad de Nueva York y están tratando de encontrarla. “La investigación aún es preliminar, aún queda mucho trabajo por hacer”, dijo a CNN. “Los denunciantes están cooperando y confío en que los investigadores del primer precinto harán un arresto por este caso más temprano que tarde”.

A pesar de las declaraciones de De Blasio y las solicitudes de la familia y Crump, Harrison le dijo a CNN que la policía de Nueva York no está investigando el incidente como un incidente de prejuicio o crimen de odio.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com