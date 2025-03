ICE arresta a 20 inmigrantes en una empresa de Texas – VIDEO

Durante el día 4 de marzo de 2025, una nueva redada por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) se llevó a cabo en la ciudad de Texas, la cual dejó a varias personas arrestadas y a sus familiares y la comunidad, bastante preocupados, pues el operativo fue captado en imágenes.

De acuerdo con información de las autoridades, los hechos ocurrieron al interior de la empresa Texas Couplings LLC., ubicada en el 1835 de la Old Holzwarth en Spring, al norte de Houston en Texas, que se encarga de materiales mecánicos, cuando ICE en compañía de otras organizaciones desplegaron todo un operativo para llevar a cabo una redada en medio de una auditoría del formulario I-9, el cual es utilizado para verificar la identidad y elegibilidad laboral de los empleados en territorio estadounidense.

En ello, un total de 20 inmigrantes indocumentados, trabajadores de la empresa, fueron detenidos, por violaciones administrativas de inmigración y llevados hasta el Centro de Procesamiento de Montgomery en Conroe, Texas, según dijo el portavoz de ICE, Timothy Oberle, quien no aseguró si alguno de los detenidos enfrenta cargos criminales.

De igual manera, según ABC 13 Houston, Timothy Oberle afirmó que “la redada era parte de una operación de control en el lugar de trabajo y que supuestamente se encontraron discrepancias sustanciales y supuestas violaciones laborales en el lugar durante una auditoría I-9”.

Por su parte, las familias, quienes grabaron la redada realizada por ICE, en donde se les escucha llorar y muy preocupados, emitieron declaraciones a diferentes medios de comunicaciones. Una mujer, hija de uno de los trabajadores detenidos, aseguró que su padre ha sido trabajador de la instalación durante 15 años.

“Mi papá no es criminal. No estaba en la lista. Él ya tiene más de 25 a 30 años aquí en los Estados Unidos y ya tiene 65 años, está mal, está tomando medicación para el colesterol y diabetes. No sabemos cómo él va a estar allí y si nosotros podemos ir a visitarlo”, dijo según Telemundo.

Asimismo, las familias dijeron que se dieron cuenta que se estaba llevando a cabo la redada, después de que una mujer pasara en su auto, viera la actividad policial en la zona de la compañía Texas Couplings y difundiera la información, según ABC 13.

En un comunicado de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas aseguró a Telemundo, que el operativo se llevo a cabo el 4 de marzo, debido a sospechas de violaciones a las leyes laborales de Estados Unidos.

Finalmente, en cuando a la empresa Texas Couplings LLC., esta puede enfrentar sanciones si se encuentra que ha contratado trabajadores sin autorización para trabajar en el país.

¿Qué es un formulario I-9?

El formulario I-9 es un documento que se llena por un empleador y por un empleado en Estados Unidos y por medio de este, se tiene la seguridad de que una persona está autorizadq para trabajar legalmente en el país. Este requisito, es firmado tanto por inmigrantes como por ciudadanos estadounidenses, y hace parte la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA).

“ICE HSI utiliza el programa de inspección I-9 para promover el cumplimiento de la ley, parte de una estrategia integral para abordar y disuadir el empleo ilegal. Al garantizar que los empleadores contraten empleados verificados legalmente, ICE ayuda a proteger empleos para ciudadanos estadounidenses y personas empleadas legalmente, eliminar ventajas competitivas injustas y fortalecer la seguridad pública y la seguridad nacional”, dijo ICE en el comunicado a Univision.

