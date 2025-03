ICE envía amenaza a quienes revelan información personal de sus agentes

En un vecindario del sur de California han aparecido folletos que muestran los nombres, fotografías y números de teléfono de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ahora ICE envía amenaza a quienes revelen información personal de sus agentes. “Procesaremos a aquellos que [comparten información] de los agentes de ICE con todo el peso de la ley. Estos criminales se están poniendo del lado de cárteles y traficantes de personas. No lo permitiremos en Estados Unidos”, anunció Kristi Noem, quien dirige el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), un puesto clave para reforzar la promesa de la nueva administración de combatir la inmigración ilegal.

Algunos medios reportan que activistas en Los Ángeles están publicando los nombres, fotografías e información personal de los agentes de ICE y están advirtiendo a los vecindarios sobre redadas inminentes, dijeron fuentes federales.

A medida que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensifica los esfuerzos de deportación de inmigrantes ilegales en el sur de California, han aparecido folletos con fotografías de los rostros de los agentes con afirmaciones de que “aterrorizan racialmente” a las comunidades locales, dijeron fuentes de la agencia a The Post.

Los avisos compartidos en las calles dicen: “Cuidado con estos rostros…estos agentes aramdos del estados trabajan en el sur de California. ICE y HSI aterrorizan racialmente y criminalizan comunidades enteras con sus políticas. Secuestran a personas de sus hogares y de la calle, separando familias y fracturando comunidades. Muchas personas han muerto mientras estaban encerradas en cárceles, prisiones y centros de detención”.

DISGRACEFUL! Anti-ICE radicals in LA are doxxing our brave ICE agents—posting their photos, names, and phone numbers like a hit list. These heroes risk their lives to deport dangerous illegals and protect OUR communities, and this is the thanks they get? pic.twitter.com/HtCFkylkpl

We will prosecute those who dox ICE agents to the fullest extent of the law.

These criminals are taking the side of vicious cartels and human traffickers. We won’t allow it in America. pic.twitter.com/aiNMCLIrAM

— Kristi Noem (@KristiNoem) February 27, 2025