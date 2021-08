El huracán Ida aumentó su peligrosidad rápidamente y representa una amenaza para Luisiana. La tormenta podría ser de categoría 3 o 4 cuando toque tierra, probablemente el domingo. ¿Dónde está la tormenta ahora? Siga leyendo para ver el radar en vivo y los mapas de las tormentas.

Las transmisiones de video y radar en vivo revelan la ubicación de Ida

El radar y los mapas en vivo pueden ayudar a realizar un seguimiento de la ubicación actual del huracán Ida y hacia dónde se mueve la tormenta. Se espera que la tormenta empeore a medida que pase sobre aguas cálidas en el Golfo y representa una seria amenaza para la región de Luisiana, según informó Accuweather. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el estado de emergencia. La tormenta tocará tierra en el 16º aniversario del huracán Katrina.

Puede consultar un radar en vivo en Windy.com. Este radar es uno de los más útiles para rastrear la ubicación de Ida en vivo. Puede presionar el botón + en el lado derecho del mapa para acercarse más. También puede mover el mapa hacia adelante en el tiempo para ver hacia dónde se pronostica que se dirigirá la tormenta. Dependiendo de su navegador, es posible que deba hacer clic en el mapa y arrastrarlo para ver la ubicación actual de Ida.

Google también tiene un mapa en vivo que rastrea la ubicación de Ida.

Aquí tiene otro rastreador de tormentas en vivo, de NowCoast en NOAA.gov. Si bien el mapa no se puede incrustar, proporcionará actualizaciones en vivo a medida que NOAA rastree la tormenta. Es otro buen recurso para rastrear la tormenta en tiempo real.

También puede ver videos de rastreadores en vivo. El siguiente video, de NBC News, rastrea la ubicación de Ida en vivo.





Video Video related to el peligroso huracán ida: aquí puedes seguir su trayectoria en vivo 2021-08-28T21:14:46-04:00

WFAA también proporciona cobertura de seguimiento en vivo del progreso de Ida.





También puede ver la cobertura en vivo en Storm Watch de Fox, incluido a continuación.





El posible desplazamiento de Ida

A las 10 AM Hora Central del sábado 28 de agosto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) proporcionó un mapa del posible desplazamiento de Ida, que puede ver arriba o mediante el enlace aquí. En ese momento, Ida estaba ubicada a 24,8 N, 86,1 W, a unas 350 millas al sur-sureste de la desembocadura del río Mississippi y a unas 435 millas al sureste de Houma, Luisiana.

El Centro Nacional de Huracanes explicó a las 10 AM: