Huracán Delta se intensifica y ya es categoría cuatro

La tormenta tropical Delta se ha convertido en este martes de hoy en un huracán de categoría 4 en la escala Saffir Simpon con vientos sostenidos de 215 km/h de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC). Además, se espera que el huracán Delta continúe fortaleciéndose hasta llegar a la península de Yucatán en México, en la noche de este mismo martes, en donde se esperan condiciones peligrosas para el noreste a partir del miércoles, de acuerdo al NHC. Luego se espera que entre al Golfo de México y termine impactando el viernes en la costa de Estados Unidos.

Rapidly intensifying Hurricane Delta is forecast to bring 4 to 8 inches of rain to the central Gulf Coast this weekend with higher amounts of up to 12 inches possible. https://t.co/EpjOAhgQIo pic.twitter.com/obFfczLbfk — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) October 6, 2020

Además, el Centro Nacional de Huracanes dijo que de acuerdo al ‘cono de probabilidad’ del NHC, Delta llegará a Estados Unidos, por Luisiana, entre el jueves y viernes, provocando crecientes marejadas ciclónicas y vientos huracanados especialmente a lo largo de las costas de Luisiana y Mississippi, a partir del viernes.

Por ello, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, advirtió que era momento de prepararse para el huracán Delta, que se intensifica rápidamente en el Caribe. “Es común que muchas personas experimenten fatiga por el huracán durante una temporada alta, pero necesitamos que todos se tomen en serio esta amenaza”. Afirmó Edwards.

5 PM EDT Tuesday, October 6 Key Messages for Hurricane #Delta. There is an increasing likelihood of life-threatening storm surge and hurricane-force winds, especially along the coasts of Louisiana and Mississippi, beginning on Friday. https://t.co/62qTQhFlTZ pic.twitter.com/VRk1qaSUJ2 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 6, 2020

Delta depara fuertes lluvias

Tras su cambio hacia el oeste, es probable que la tormenta golpee el extremo norte de la península de Yucatán y ya no el oeste de la Isla de Cuba. Sin embargo, se espera que ambos se vean afectados por fuertes lluvias, vientos y marejadas ciclónicas entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

For those living along the northern Gulf Coast in the potential path of Hurricane #Delta, there are only a couple of days remaining to prepare for the storm. Here is the latest forecast for the most likely time of arrival of tropical-storm-force winds. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/LTPoSqWQer — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 6, 2020

En cuanto a México, ya se ha alertado a la población para evitar pérdidas mortales. De igual manera el presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “Se ha dado la instrucción de que se movilicen hasta 5.000 elementos con todos los equipos necesarios para proteger a la población, y ojalá el huracán Delta pierda fuerza”.

Presidente anuncia despliegue de 5 mil elementos y activación del Plan DN-III-E por huracán Delta https://t.co/9qS7zx9Cak — La Voz en Línea SLP (@voz_slp) October 6, 2020



Aquí hay un rastreador en vivo proporcionado por NBC

Hurricane Delta: See Live Radar of the Storm Threatening The Gulf CoastHurricane Delta rapidly intensified into a Category 4 hurricane with 130 mph (215 kmh) winds Tuesday on a course to hammer southeastern Mexico and then maintain its strength as it roars toward the U.S. Gulf coast this week. 2020-10-06T17:14:36Z

Y aquí otro proporcionado por KVUE

Hurricane Delta: Live radar tracks Category 4 storm’s path | KVUEWe’re tacking Hurricane Delta after it strengthened to a Category 4 storm. Hurricane hunter aircraft detected a max wind speed of 130 mph. Delta is currently expected to track toward the northern Gulf coast late this week. STORY: https://www.kvue.com/article/weather/tropical-storm-delta-expected-to-form-monday-likely-becomes-a-hurricane-in-the-gulf-by-mid-week/269-e5e7c3d5-ab59-461f-af97-f6ca4ce5ac82 KVUE is Austin's ABC affiliate station and has been delivering local news for Central Texans since… 2020-10-06T16:37:46Z

Delta es la depresión número 26 de la temporada de huracanes en el Atlántico, la cual lleva una temporada activa en donde la lista de nombres se ha agotado. Además de acuerdo al meteorólogo MJ Ventrice, de la consultora The Weather Company, cuando el huracán toque tierra se “rompería el récord de la mayor cantidad de ciclones tropicales que tocan tierra en una sola temporada”, luego de que nueve tormentas lo hicieran en el 2016”. Afirmó en Twitter.