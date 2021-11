House of Gucci: Brillante actuación en una historia de glamour, codicia y asesinato

Hay ciertas cosas que puedes esperar y desear de una película sobre la familia y el imperio de Gucci y toda la controversia que conlleva, especialmente cuando está dirigida por el legendario Ridley Scott.

House of Gucci es protagonizada por la nominada al Premio de la Academia Stefani Joanne Angelina Germanotta, también conocida como Lady Gaga. El nominado al Oscar Adam Driver, el ganador del Oscar Jared Leto, el ganador del Oscar Jeremy Irons, la nominada al Oscar Salma Hayek (primera actriz mexicana en ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz) y otra leyenda viviente y ganador del Oscar Al Pacino.

Los trailers y comerciales anuncian una película sobre dinero, poder, familia, traición, sexo, lealtad, escándalo, ambición y asesinato, y se puede esperar que la película cumpla con todo lo prometió. Una película basada en un libro titulado “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” (por Sara Gay Forden) tiene exactamente todo eso y mucho más.

Si bien la película cumple con las expectativas y tal vez incluso las supera, lo mejor que tiene la película son las actuaciones de todos los grandes actores involucrados, por supuesto, los trabajos se hacen mucho más fáciles gracias a un buen libreto de Becky Johnston y Roberto Bentivegna. Gaga, Driver, Leto, Irons, Hayek y, por supuesto, Pacino, interpretan tan bien sus personajes que logran su propósito de caer mal y hasta causan odio por lo desagradable que son. Son tan desagradables que te aseguro que no te gustaría estar en el mismo cuarto con ninguno de estos personajes en la vida real. Uno es peor que el otro. Y aún que quieras sentir lástima por ellos cuando llega su inevitable caída, no puedes.





House of Gucci tiene buena actuación, libreto y una dirección brillante. Todos los actores tienen una gran química entre ellos. Lady Gaga es lo suficientemente tortuosa, pero también bastante comprensiva. Driver es increíblemente encantador y realmente captura lo que significa para alguien estar atrapado entre la espada y la pared por su pareja y su familia mientras también trata de descubrir y lograr sus propias metas y deseos. Leto podría ser quien se roba el show. Él es tan maravillosamente patético, simplemente un tonto absoluto que parece no hacer nada bien y en su mayoría no se da cuenta de ello, agregando algo de humor a la película, aunque todavía tiene un tono de comedia mucho más oscuro. Irons y Hayek no tienen mucho tiempo frente a la pantalla, pero aprovechan con creces el tiempo que tienen. Realmente no hay actor como Al Pacino. Pacino ofrece una de sus mejores actuaciones. Claramente se está divirtiendo mucho y no puedes evitar sonreír todo el tiempo que está en la pantalla.

Hablando de dirección, después de décadas de hacerlo a un alto nivel, innumerables éxitos y reconocimientos de premios, Ridley Scott continúa cimentando su legado como uno de los grandes de todos los tiempos incluso a los 83 años. Tiene una visión tan clara y distinta, toma un guión que ya es genial, un equipo de actores casi absurdamente talentosos, une todo de una manera que solo él puede y el resultado final es nada menos que estelar. Sin mencionar, una banda sonora tan buena que casi parece una trampa. Entre eso, la increíble producción, el diseño de vestuario, te transportan de inmediato a los años 70, 80 y, en última instancia, a los 90 y disfrutas cada segundo. A pesar de ser algo que hemos visto muchos de los últimos años, todavía se siente fresco y divertido.

Si planeas ir a ver Houses of Gucci, y no está al tanto de los eventos de la vida real de los que trata la película, le recomiendo que se mantenga así. Puede haber algunos elementos predecibles, pero también puede estar equivocado sobre cómo, por qué o cuándo ocurren. La película también hace un trabajo fenomenal al hacer sentir preocupación e incluso después de que sabes lo que se avecina. House of Gucci es una de las películas del año más completas, de arriba a abajo y con un excelente montaje.



House of Gucci estrena el 24 de noviembre de 2021





Cuando Patrizia Reggiani, una forastera de origen humilde, se casa con un miembro de la familia Gucci, su ambición desenfrenada comienza a desentrañar el legado familiar y desencadena terribles problemas como traición, venganza y, hasta un asesinato.

A continuación puedes ver la lista de los actores y sus personajes.

Lady Gaga es Patrizia Reggiani

Adam Driver es Maurizio Gucci

Jared Leto es Paolo Gucci

Jeremy Irons es Rodolfo Gucci

Salma Hayek es Giuseppina Auriemma

Al Pacino es Aldo Gucci