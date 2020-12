¡Hospitales al límite de capacidad en Los Ángeles por aumento de casos de coronavirus!

El gobernador de Los Ángeles, Gavin Newsom, dijo que California ha tenido 525.000 casos de coronavirus en las dos semanas anteriores y ha habido 40.000 casos nuevos por día, según Yahoo. La Dra. Barbara Ferrer, del Condado de Salud Pública de Los Ángeles, agregó que “dos personas mueren de COVID-19 cada hora en el condado”. Las unidades de cuidados intensivos en los hospitales del condado de Los Ángeles están llenas hasta su capacidad, mientras que solo alrededor del 2% de las camas en las unidades de cuidados intensivos están disponibles en los hospitales de California, según NPR.

La directora de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles, la Dra. Christina Ghaly, dijo al Los Angeles Times que los hospitales no cuentan con personal suficiente y que existe la preocupación de que los esfuerzos para atraer más profesionales de la salud no sean suficientes.

“Tenemos suficientes camas, suministros y equipo por ahora, pero no tenemos suficiente personal capacitado para la cantidad de pacientes que necesitan atención”, dijo. “Hemos incorporado nuevo personal, capacitado y reasignado personal de otras áreas del sistema y hemos solicitado recursos adicionales del estado. Pero no se prevé que estas medidas sean suficientes para satisfacer el número cada vez mayor de pacientes que se presentan en todo el condado para recibir atención”.

Según Reuters, Newsom pidió a los profesionales médicos del ejército que ayuden a cuidar a los hospitalizados. Durante una conferencia de prensa, dijo que “había solicitado ayuda de enfermeras, médicos y técnicos médicos en el ejército de los EE. UU. y se espera que 200 personas puedan ser desplegadas”. Reuters también señaló que el estado ha enviado a casi 700 miembros del personal médico a los hospitales necesitados y que ahora las clínicas se encuentran en edificios no utilizados y en otros lugares.

El New York Times informó que ha habido 18,3 millones de personas infectadas con el nuevo virus y que 326,150 personas han muerto por complicaciones en Estados Unidos

Una estrella de Love & Hip Hop se ha ofrecido como voluntaria para ayudar durante la crisis del COVID-19 en California

Apryl Jones, quien protagonizó Love & Hip Hop: Hollywood, reveló en las redes sociales que decidió ayudar a un hospital cercano que no tenía suficiente personal para ayudarlos a manejar el aumento de la carga de trabajo causado por la pandemia. Debajo de una foto de ella en Instagram con una bata blanca y una máscara, escribió:

Para aquellos que vieron mi historia de IG, no, esto no fue para una película / programa. Esto es la vida real. Un hospital local tiene poco personal debido al aumento de COVID en Los Ángeles, por lo que esta semana decidí venir para servir y llenar el vacío ya que tengo un descanso del trabajo. Para todos aquellos en la industria de la salud. ESENCIAL no es una palabra suficiente para describir su sacrificio y servicio. Gracias por todo lo que han hecho, están haciendo y seguirán haciendo.

La madre de dos hijos tiene antecedentes profesionales en el campo de la medicina. Según VH1, Jones ha trabajado en el Northwestern Memorial Hospital en su ciudad natal de Chicago, Illinois.