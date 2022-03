Guerra en Ucrania: Rusia destruye hospital infantil de Mariúpol – IMÁGENES FUERTES

Al cabo de las primeras dos semanas de enfrentamientos entre Rusia y Ucrania desde que el 24 de febrero pasado las tropas invasoras atacaran territorio ucraniano, el ejército de Vladimir Putin protagonizó otro cobarde bombardeo en el frente de batalla. En esta oportunidad, los objetivos fueron un hospital infantil y una sala de maternidad en la ciudad de Mariúpol, mientras todavía continúan su avanzada hacia Kiev.

El jefe de la administración militar regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, confirmó el bombardeo a través de su cuenta de Facebook. lo anunció en Facebook. “Un piloto ruso, que probablemente no rehúye llamarse a sí mismo hombre, acaba de apretar el gatillo de nuevo, sabiendo exactamente dónde caería la bomba. ¡Rusos! No acaban de cruzar la línea de relaciones inaceptables entre estados y pueblos. Has cruzado la línea de la humanidad. ¡Deja de llamarte humano!”, dice la publicación de Kyrilenko.

Durante el contacto con la televisión ucraniana, el funcionario reportó “17 heridos confirmados entre el personal del hospital”.

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, utilizó su cuenta de Twitter para confirmar el ataque sobre el hospital de maternidad en Mariúpol, y a su vez compartir imágenes de los destrozos. “Mariúpol. Ataque directo de las tropas rusas en el hospital de maternidad. Gente, los niños están bajo los escombros. ¡Atrocidad! ¿Cuánto tiempo más el mundo será cómplice ignorando el terror? ¡Cierra el cielo ahora mismo! ¡Alto a las matanzas! Tienes poder pero pareces estar perdiendo humanidad”, reza el tuit del mandatario.

Rusia rompió el pacto de alto el fuego para permitir la organización de corredores humanitarios, dispuestos por Ucrania para evacuar civiles de las distintas ciudades sitiadas por las fuerzas invasoras

Si bien Rusia había dicho este miércoles que detendría el fuego para permitir que miles de civiles huyeran de Mariúpol y otras ciudades sitiadas, el ayuntamiento de Mariúpol dijo que el hospital infantil fue alcanzado en reiteradas oportunidades por un ataque aéreo.

Un video proporcionado por el ayuntamiento de Mariúpol parecía mostrar graves daños en un edificio de tres pisos, con autos destrozados ardiendo afuera. Gran parte del frente del edificio había sido arrancado, de acuerdo a la mencionada grabación.

Otro video aterrador de las terribles consecuencias del ataque Ruso a un hospital infantil en Mariupol. pic.twitter.com/otVgEciotC — Claudio (@ClaudioPohL1973) March 9, 2022

Según reporta Al Jazeera, la ciudad portuaria ha estado sin agua, calefacción, sistemas de saneamiento en funcionamiento o conexiones telefónicas durante la última semana, con cuerpos tirados en las calles sin ser recogidos y los residentes dependen de los arroyos o la nieve derretida para beber agua.

🔴 ÚLTIMA HORA | Ucrania denuncia que Rusia ha bombardeado un hospital materno infantil en la ciudad de Mariupol https://t.co/FClL8gcQsx pic.twitter.com/mPEHmAhcBT — EL PAÍS (@el_pais) March 9, 2022

“No entendemos cómo es posible en la vida moderna bombardear un hospital infantil. La gente no puede creer que sea verdad”, dijo a la BBC el vicealcalde de Mariupol, Serhiy Orlov. La citada cadena de noticias pudo verificar la veracidad de los videos sobre el ataque a la maternidad de Mariúpol que circulan en las redes sociales.

Convoyes de civiles dispuestos en varias ciudades cercanas a la capital ucraniana, Kiev

Según comunicó en las últimas horas el líder regiona, Oleksiy Kuleba, los convoyes de civiles partirán de varias ciudades cercanas a la capital ucraniana, Kiev.

Para tal fin, Lls fuerzas armadas de Ucrania acordaron dejar de disparar el miércoles a lo largo de seis rutas de evacuación durante 12 horas, desde las 9 hasta las 21 horas local (07:00 a 19:00 GMT).

Russia-Ukraine live updates: Civilian evacuation attempts resume after Russia accused of shelling routes https://t.co/fkJCnumXCQ — The Washington Post (@washingtonpost) March 9, 2022

No obstante, los bombardeos rusos han continuado con más informes de muertes de civiles.

En un incidente separado, las autoridades ucranianas reportaron que las fuerzas rusas habían matado a tiros a un policía cuando ayudaba a evacuar a civiles de la ciudad de Demydiv, al norte de Kiev.

Valentina, una mujer llamada cuyos parientes residen en la ciudad norteña de Chernihiv, le dijo a la BBC que los soldados ucranianos habían impedido que una columna de civiles saliera en automóvil este martes, debido a los constantes bombardeos que se estaban dando en el camino.

