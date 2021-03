COVID-19: Hospital de Chicago vacuna por error a 72 empleados de Torre Trump

El Hospital Loretto de Chicago, ubicado al oeste de la ciudad, vacunó por error a 72 empleados latinos y afroamericanos de la Torre Trump, contra el COVID-19, según admitió este martes George Miller, presidente del mencionado centro de salud.

Mediante un comunicado enviado al personal y consignado por ABC 7 Chicago, el presidente y director ejecutivo del Hospital Loretto, argumentó que firmó la autorización de las vacunas por pedido de los residentes de West Side que no podían dejar sus trabajos en el hotel para recibir sus vacunas.

Loretto Hospital has admitted to mistakenly vaccinating 72 employees at Trump Tower downtown.​ https://t.co/1HmD62xdEL

“En ese momento, tenía la impresión de que los trabajadores de restaurantes y otros trabajadores de la industria hotelera de primera línea se consideraban ‘esenciales’ según” los requisitos 1B de la ciudad, explica Miller en el citado memorando.

De acuerdo al comunicado, Miller dijo que las vacunas eran parte de su asignación regular de vacunas y no parte de Protect Chicago Plus, un programa impulsado por la alcaldesa Lori Lightfoot para asignar dosis a los vecindarios más afectados por la pandemia.

Las vacunas de los empleados de la Torre Trump ocurrieron el 10 y 11 de marzo, según el comunicado.

Block Club Chicago, por su parte, reporta que el Hospital de Loretto tiene 122 camas y opera en el extremo oeste de la ciudad, donde las personas de color han sido duramente afectadas por el coronavirus y pocas personas han sido vacunadas.

Sin embargo, el propio Miller admitió su equivocación después de “conversaciones posteriores con el Departamento de Salud Pública de Chicago”, según reza el comunicado.

Ante esta situación Andrew Buchanan, vocero del Departamento de Salud Pública, declaró a periodistas locales que la ciudad está “reuniendo detalles” sobre lo sucedido porque no fue informado sobre la vacunación que se realizó en la propia Torre Trump.

A Loretto Hospital exec bragged about vaccinating Eric Trump on the day his hospital vaccinated workers at Trump Tower.

Hospital leaders said they vaccinated 72 “predominantly” Black and Brown workers. Millionaire Trump would not have been eligible. https://t.co/sDVro7oJV7 pic.twitter.com/Tzsw5TRktx

— Block Club Chicago (@BlockClubCHI) March 17, 2021