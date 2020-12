¿A que hora prenden las luces en el Árbol de Navidad en el Rockefeller 2020?

A partir del 2 de diciembre se podrá apreciar el famoso árbol de Navidad en el Rockefeller Center en la ciudad de Manhattan. La ceremonia tendrá actuaciones especiales como Kelly Clarkson, Goo Goo Dolls, Earth, Wind & Fire, Brett Eldredge, Jimmy Fallon, Tori Kelly, Leslie Odom Jr., Dolly Parton, Pentatonix, Dan + Shay, Gwen Stefani y Meghan Trainor.

El encendido del árbol de Navidad en Rockefeller se llevará a cabo este 2 de diciembre. Pero debido a la pandemia del coronavirus, no será un evento como los otros años. No habrá acceso al público a la plaza para la ceremonia de iluminación. La ceremonia será transmitida en vivo por la cadena NBC a las 9:45 p.m. Pero esto no quiere decir que no podrás ver en vivo y en directo al gran árbol de Navidad durante la pandemia de COVID-19.

El árbol de Navidad de Rockefeller Center estará iluminado y en exhibición para el público a partir del jueves 3 de diciembre hasta principios de enero de 2021. Lo podrás visitar de lunes a domingo de 6 a.m. hasta las 12 a.m.

Para visitar la plaza de Rockefeller será un poco diferente este año. Habrá entradas especiales para ver el árbol, habra tiempo limite para ver los árboles que decoran su alrededor y se requerirá en todo momento máscaras y distanciamiento social.

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO: 2 de diciembre

HORA: 9:45 p.m.

LUGAR: Rockefeller Center

CANAL: NBC

PRESENTACIONES MUSICALES: Kelly Clarkson, Goo Goo Dolls, Earth, Wind & Fire, Brett Eldredge, Jimmy Fallon, Tori Kelly, Leslie Odom Jr., Dolly Parton, Pentatonix, Dan + Shay, Gwen Stefani y Meghan Trainor.

Reglas para que el público pueda ver el árbol en Rockefeller Center

Las entradas para ver árboles estarán ubicadas en las calles 49 y 50 y en las avenidas 5 y 6.

Una vez que haya ingresado, seguirá los marcadores de distanciamiento social a medida que avanza hacia las zonas de observación de árboles en las calles 49 y 50. Center Plaza, donde se encuentra físicamente el árbol, estará cerrado al público.

Cada marcador de piso de distancia tiene capacidad para cuatro personas. No puede haber más de cuatro personas en un grupo.

Los grupos de más de cuatro personas se separarán en dos o más grupos.

Una vez que haya llegado a la zona de observación de árboles, tiene un límite de tiempo de cinco minutos para disfrutar del árbol y tomar fotos.

Las máscaras son obligatorias en todo momento.

El distanciamiento social será reforzado por personal especialmente capacitado y el Departamento de Policía de Nueva York y los visitantes deben mantener una distancia de seis pies entre ellos y otras partes.

Este año, utilizaremos las colas virtuales para ayudar a administrar el flujo de visitantes que ven el Árbol durante las horas punta. Esté atento a los códigos QR alrededor del Rockefeller Center para comenzar virtualmente a hacer cola cuando las filas son largas.

Una vez que se haya registrado, recibirá un tiempo de espera y un mensaje SMS cuando sea el momento de volver a ver el árbol.

El árbol de Navidad en Rockefeller está prendido a diario a partir de las 6 a.m. ET hasta las 12 a.m. ET. El 25 de diciembre, en Navidad, estará iluminado por 24 horas. El 31 de diciembre el árbol estará iluminado desde las 6 a.m., ET hasta las 9 p.m. ET.