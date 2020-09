¿A qué hora termina el primer debate presidencial 2020?

A tan solo horas del comienzo del primer debate presidencial entre las dos fuerzas más poderosas a quedarse con la Casa Blanca de los Estados Unidos, los espectadores norteamericanos y en general todo el globo terráqueo, están a la expectativa de lo que pueda suceder en este primer cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden. El prier debate presidencial comenzará oficialmente a las 9:00 p.m hora del este (6:00 p.m. hora del pacifico) en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio y tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos.

Algunas cadenas de televisión nacional están realizando un cubrimiento previo al comienzo del debate, desde las 8:00 p.m. del este.Si desea conocer la lista completa de los canales de televisión, puede ingresar aquí.

Este primer ‘duelo’ entre ambos contendientes finalizará a las 10:30 p.m. de la noche. (7:00 p.m. hora del pacífico). Cabe recordar que varias cadenas de televisión extenderán su transmisión hasta las 11:00 p.m. hora del este, e incluso hasta altas horas de la madrugada en donde comentarán lo ocurrido en este primer debate. Este, estará distribuido en seis segmentos, sin interrupción de comerciales, de 15 minutos cada round, en donde los candidatos tendrán tan sólo dos minutos para responder a cada una de las preguntas.

Just arrived in the Great State of Ohio. Real Polls have us leading by even more than 2016. With Biden being against Fracking (Energy & Jobs) & your Second Amendment, we should be in very good shape!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2020