¿A qué hora empieza el debate vicepresidencial 2020?

En la noche de hoy, millones de personas estarán atentos al comienzo del primer y único debate vicepresidencial entre la senadora demócrata de 55 años Kamala Harris, aspirante al cargo de vicepresidente de los Estados Unidos en la fórmula presidencial del candidato a la presidencia Joe Bide, y el actual vicepresidente de los norteamericanos, Mike Pence, de 61 años de edad, quien repite fórmula presidencial con el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quienes buscan la reelección por otro periodo presidencial, en los próximos comicios del 3 de noviembre.

TONIGHT: Mike Pence and Kamala Harris take the debate stage in Salt Lake City, Utah as they go head-to-head in the Vice Presidential Debate. Tune in to watch, tonight at 9 p.m. on 6abc. https://t.co/xfvfg9zsKC pic.twitter.com/btVcrjzsI1 — Action News on 6abc (@6abc) October 7, 2020

Hora oficial del comienzo del debate vicepresidencial

Por primera vez ambos contendientes se enfrentarán cara a cara en la noche de este miércoles 7 de octubre desde las 9:00 p.m. hasta 10:30 p.m. hora del este (6:00 p.m. a 7:30 p.m. hora del pacífico) en Kingsbury Hall en el President’s Circle de Un enfrentamiento que tendrá una duración de 90 minutos, pactados en nueve segmentos, sin interrupción de corte a comerciales, de 15 minutos cada round, el cual será moderado por Susan Page de USA Today, quien aún no da detalles de los temas a tratar en el debate. Recuerde que puede consultar la lista de canales oficiales aquí.

#AHORA El debate de los candidatos a la vicepresidencia de #EEUU será hoy a las 7:00pm (9:00pm ET) en Kingsbury Hall en la Universidad de Utah. Durará 90 minutos, 9 segmentos de 10 minutos. Moderado por @SusanPage quien aún no entrega detalles de los temas a tratar. @VOANoticias pic.twitter.com/3SXc6FW4gC — CELIA MENDOZA (@CELIAMENDOZA25) October 7, 2020

Si desea ver el debate vicepresidencial en español, aquí lo puede encontrar.

¿Quién es Susan Page?

De acuerdo al medio Los Ángeles Times, Susan Page es la jefa de USA Today en la Washington. Ella será la encargada de moderar el debate vicepresidencial entre Mike Pence y Kamala Harris. Page, es una reportera de 69 años, que ha cubierto seis administraciones de la Casa Blanca y 11 campañas electorales, convirtiéndose en la primera reportera en moderar un debate presidencial o vicepresidencial televisado desde 1976.

¿Habrá otro debate vicepresidencial?

No. Hoy será la primera y única vez que ambos aspirantes a la vicepresidencia de los Estados Unidos se enfrenten cara a cara. La Comisión de Debates Electorales de Estados Unidos solo programó cuatro debates. Tres debates presidenciales entre Joe Biden y Donald Trump, uno de ellos fue celebrado el 29 de septiembre del mes pasado, y los otros dos restantes programados para la última semana de octubre se encuentran en duda debido al estado de salud de Donald Trump quien dio positivo por Covid-19.

Con respecto al debate vicepresidencial, se realizará hoy a las desde las 9:00 p.m. hora del este (6:00 p.m. hora del pacífico).

Mike Pence and Kamala Harris to face off in their only vice-presidential debate tonight. 🇺🇸 Follow our live coverage: https://t.co/7XQtWIYt7l #VPDebate #Debates2020 pic.twitter.com/6TpN1JWPJn — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2020

