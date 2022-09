Las contundentes palabras del hijo de Anne Heche tras su muerte: ¿qué dijo?

El hijo de una ex concursante de Dancing With the Stars habló después de la trágica muerte de su madre.

Anne Heche murió después de sufrir un accidente automovilístico que la dejó gravemente quemada y con una lesión cerebral grave, según la revista People. Los informes indican que Heche no recuperó el conocimiento después del accidente y se mantuvo con soporte vital para que sus órganos pudieran ser preservados y donados.

A la actriz de 53 años le sobreviven sus dos hijos, Atlas Tupper, de 13, y Homer Laffoon, de 20. Después de que se confirmara su muerte, el hijo mayor de Heche emitió un comunicado.

“Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá. Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una profunda tristeza sin palabras. Ojalá mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna. Durante esos seis días, miles de amigos, familiares y fans me abrieron sus corazones. Estoy agradecido por su amor, como lo estoy por el apoyo de mi papá, Coley, y mi madrastra Alexi, quienes continúan siendo mi apoyo durante este tiempo. Descansa en paz mamá, te amo, Homer”, decía el comunicado, según ABC 7 de Chicago.

Desde entonces, Laffoon ha publicado otra declaración después del entierro de su madre.

Esto es lo que necesita saber:

El hijo mayor de Heche rezaba por la recuperación de su madre antes de su muerte

A los hijos de Heche les quedaron cosas imposibles de comprender después de enterarse del accidente de su madre.

Antes de morir, una fuente le dijo a Entertainment Tonight que era el hijo mayor de Heche quien defendía a su madre.

“Está siendo tan fuerte como puede ser. Su familia está lista para estar con ella y estar allí si se despierta. Todos están esperando que eso suceda”, dijo la fuente. En ese momento, se dijo que la familia estaba “sólo rezando”.

Heche fue enterrada en el cementerio Hollywood Forever

Laffoon y su hermano menor decidieron enterrar a su madre en el cementerio Hollywood Forever. En una declaración compartida con Page Six, Laffoon explicó el razonamiento detrás de la ubicación.

“Mi hermano Atlas y yo queremos agradecer a Tyler, Noelle y toda la gente increíble de Hollywood Forever por su amabilidad, compasión y generosidad de espíritu. Estamos convencidos de que a nuestra mamá le encantaría el sitio que hemos elegido para ella. Es hermosa, serena y estará entre sus pares de Hollywood”, decía el comunicado.

La ubicación se describió además como “un lugar vivo, donde la gente asiste a películas, conciertos y otros eventos”.

“Ella era nuestra mamá, pero la amabilidad y la efusión de los últimos días nos recordaron que ella también pertenece a sus fans y a la comunidad del entretenimiento”, concluyó el comunicado.

El cementerio Hollywood Forever está ubicado en 6000 Santa Monica Blvd., en Los Ángeles. Varias celebridades están enterradas en los terrenos, incluidas Judy Garland, Mickey Rooney y Burt Reynolds, según The Guardian.

El cementerio se convirtió en monumento histórico-cultural en marzo de 2022.