[VIDEO]: Hombre racista en Oregón destroza tienda en ataque anti-musulmán

Brian Christopher Miller es un hombre de Oregon que fue arrestado después de que, según la policía de Portland, desatara insultos contra los musulmanes y amenazó a un empleado, de 68 años, durante un enfretamiento en una gasolinera captado en video. Miller, de 43 años, fue acusado de travesuras criminales en primer grado y robo en tercer grado después del incidente del 22 de enero de 2021, según los registros judiciales del condado de Multnomah.

La policía de Portland respondió a la tienda de conveniencia de la estación de servicio Chevron en el 14440 Southeast Division Street alrededor de las 7:44 p.m. el viernes después de recibir una llamada al 911 del empleado de la tienda que informó que un hombre había amenazado con matarlo y estaba destruyendo la tienda, informa The Oregonian. Según el hijo de la víctima, el trabajador de la tienda en el video es un hombre de 68 años originario de Afganistán. No resultó gravemente herido.

Un video del incidente, que se puede ver a continuación, fue publicado en YouTube el 23 de enero de 2021 por el hijo del empleado de la tienda. Su hijo escribió: “Un hombrecito patético, racista y sin máscara destruye la tienda, amenaza, acosa y ataca a mi padre afgano-estadounidense de 68 años mientras trabajaba en un Gresham Chevron. El racismo sigue vivo, incluso en un Portland liberal. Papá está bien. La persona fue arrestada. Se presionarán los cargos”.

El video muestra a Miller arrojándole cosas al trabajador de 68 años, amenazándolo y gritandole insultos antimusulmanes

Portland Hate CrimeRacist, maskless, pathetic little man destroys store, threatens, harrases, and attacks my my 68 year old Afghan-American father while working at a Gresham Chevron. 1/22/21. Racism is still alive, even in liberal Portland. Dad is okay. Person was arrested. Charges will be pressed. 2021-01-23T15:31:30Z

El video fue publicado en YouTube el 23 de enero por un usuario que llamado “s h”. Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) se ha acercado a él para pedirle comentarios y más información sobre el incidente y la condición de su padre.

En el video de 4 minutos y 23 segundos de largo, se puede ver a Brian Christopher Miller al otro lado del mostrador de la tienda de la estación de servicio mientras el empleado de la tienda llama a la policía. Miller dice cuando comienza el video, “¿es así como hacemos las cosas en Estados Unidos, Afgano? ¿Al Qaeda? Usama? ¿No es? ¿Estas asustado? Si me filmas, tomaré esa cámara de tu p*** mano, hombre. No me gustan las cámaras. Oh, ¿vas a llamar a alguien más ahora? Ahora no quiero tus m******* cigarrillos, hombre”.

Miller luego camina hacia el otro lado del mostrador de la tienda y agarra dos paquetes de cigarrillos y arroja $5 y dice: “Me puedes deber. Me puedes deber. Llama a los m******* policías. Soy un hombre fácil de encontrar”. Luego arroja comida al trabajador de la tienda y dice: “Estoy tirando comida, esto es un verdadero crimen policías”.

Después de que el trabajador dice “ayúdame”, Miller comienza a destruir la tienda. El trabajador dice: “¿Dónde está la policía?” y grita “Dios mío” mientras Miller empuja una vitrina de comida en su dirección. “Destruyó todo”, le dice el trabajador a un operador del 911 en el video.

Miller luego grita: “Pueden ponerlo en YouTube y decirles lo que Estados Unidos les ha hecho a ustedes, inmigrantes impíos. Y te dispararé por la espalda. No tengo ningún respeto por ti”. Miller luego le arroja una lata al trabajador, que grita y grita “Dios mío, dónde está la policía, dónde está la policía”, mientras Miller se lanza contra él y la pantalla se apaga. Los últimos dos minutos del video son oscuros ya que el trabajador se esconde en la parte trasera de la tienda esperando que llegue la policía.

Según The Oregonian, la policía sospecha que Miller estaba bajo la influencia de alcohol o drogas.

Brian Christopher Miller fue puesto en libertad por su propio reconocimiento después de ser fichado en la cárcel del condado de Multnomah por delitos graves de robo y daño criminal

Miller fue ingresado en la cárcel del condado de Multnomah y luego fue liberado bajo su propio reconocimiento, según los registros de la cárcel. Fue acusado de daño criminal en primer grado y robo en tercer grado, según muestra el sitio web de la cárcel.

Según la ley estatal de Oregon, ambos cargos son delitos graves de clase C. Enfrenta hasta 5 años de prisión y una multa de hasta $125,000, o ambas, por cada cargo si es declarado culpable, según la ley estatal de Oregon. Miller está programado para comparecer ante el tribunal el 25 de enero a las 2:30 p.m. para su lectura de cargos ante la jueza de la corte de circuito del condado de Multnomah, Heidi Moaward, según muestran los registros judiciales.

No quedó claro de inmediato si Miller contrató o fue asignado un abogado. Heavy también ha intentado comunicarse con Miller, pero no pudieron localizarlo en un número que figura bajo su nombre.

Miller ha tenido arrestos anteriores que se remontan a 1999, incluidos un cargo de agresión, cargos de violencia doméstica y varias infracciones de tránsito

Miller, que vive en Gresham, ha tenido enfrentamientos previos con la ley en el área de Portland, según los registros públicos. Ha sido arrestado y citado en numerosas ocasiones desde 1999, según los registros públicos que vio Heavy.

Miller fue acusado de agresión en cuarto grado en 1999 después de un incidente en Portland, según los registros judiciales. El cargo de delito menor fue luego desestimado en el Tribunal del Condado de Multnomah, según muestran los registros. Los detalles de ese incidente no estuvieron disponibles de inmediato. También fue acusado en 2005 de amenaza y coacción en un caso de violencia doméstica. El resultado de ese caso no estaba disponible en los registros en línea.

Miller también ha sido citado por infracciones e infracciones, que incluyen no pagar una tarifa, no llevar prueba de seguro, no obedecer un dispositivo de control de tráfico y no conducir dentro de un carril, según los registros públicos del condado de Multnomah.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com