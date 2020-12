Hombre en Florida muere ahorcado al quedar atrapado por una ventana en un intento de robo

Un hombre de Florida de 32 años murió cuando, según los agentes, estaba tratando de entrar a una casa en Lehigh Acres y la ventana por la que estaba trepando se cerró, dejándolo inmovilizado y suspendido, colgando de la ventana.

Según el oficial de información pública del alguacil del condado de Lee, el teniente Russell Park, quien publicó un video en Facebook sobre el incidente:

Jonathan Hernández intentó entrar a una casa trepando por una ventana en una residencia en 46th Street Southwest. Mientras Hernández intentaba entrar por la ventana, esta se cerró inesperadamente sobre él, inmovilizándolo y manteniéndolo suspendido en el aire. Cuando llegaron los agentes, encontraron a Hernández fallecido.

The News-Press informó que el administrador de la propiedad donde Hernández fue asesinado compartió una foto con ellos que mostraba “una persona atrapada en una ventana con un marco verde a unos 5.5 pies del suelo. La ventana está cerrada en su cuello y el brazo derecho del hombre cuelga a su lado, su cuerpo flácido “.

Hernández había sido arrestado por un cargo de asesinato en 2014 pero no fue condenado

Según Park, Hernández es un delincuente convicto y “no es ajeno a la aplicación de la ley. De hecho, en 2014, fue arrestado por su participación en un caso de asesinato”.

Una comentarista de la Oficina del Sheriff del condado de Lee dijo que su hermano fue a quien se le acusó a Hernández de haber asesinado, pero Hernández fue absuelto.

Missy Plummer escribió: “Espero que haya encontrado la paz con Dios. No deseo la muerte a NADIE. Él era uno de los 4 hombres arrestados por la muerte de mi hermano y tuvo la audacia de mirarme y reír mientras abandonaba el estrado de los testigos. Mi hermano pequeño. Mi mejor amigo. Uno pensaría que habría elegido un mejor estilo de vida si venció los cargos”.

Otro comentarista, Corrin Goree, escribió en respuesta a Plummer: “Estaba allí cuando mataron a mi ex. Le hicieron una trampa. No te sientas mal porque obtuvo lo que se merecía. De cualquier manera, iba a [terminar] en prisión o muerto en prisión, así que…

La prometida de Hernández no cree que su muerte haya sido como informa la oficina del alguacil

Según la estación local NBC 2, la prometida de Hernández, Patricia Duarte, cree que hay más sobre esta historia.

“Tan pronto como llegué allí, pensé que no había manera. Esto no fue lo que pasó”, le dijo a NBC 2″. Necesito una investigación adecuada. Necesito que salga a la luz la verdad”.

Ella dijo de Hernández: “Cuando lo conocí por primera vez, pensé ‘hombre, parece que tiene antecedentes como El Chapo. Y él es todo lo contrario de eso. Es la persona más dulce que probablemente conocerías y tiene el corazón más grande”.

Otro amigo llamado Tyson Lane dijo algo similar y le dijo a NBC 2: “No es un ladrón. No es un ladrón. No es un mal tipo. Eso no es lo que es. Si él tuviera un techo sobre su cabeza y tú no, él te daría un techo, te llevaría a su casa. Eso es algo que hizo por muchas personas, incluyéndome a mí”.

Instagram y Youtube muestran que Hernández era un aspirante a músico que se llamaba lsdUFO o lsdboyz_worldwid3.

El 2 de diciembre, Hernández publicó en Instagram: “Gracias a todos mis fanáticos que me apoyaron este año y se tomaron el tiempo para seguir transmitiendo mi música cosas más importantes y más música vendrán en el 2021”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com