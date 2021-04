Hombre mató a su madre a puñaladas en Connecticut: Winston Weathers

Un hombre de Connecticut fue acusado de haber asesinado a puñaladas a su madre de 50 años, en el interior de una vivienda en Stamford.

El agresor, identificado como Winston Weathers, de 25 años, fue arrestado por parte de las autoridades de Nueva York, en horas de la noche del martes 6 de abril, en relación con la muerte de su progenitora.

CBS Nueva York informó que los registros policiales indicaban que Denise McLaughlin murió como consecuencia de las graves heridas de arma blanca que recibió por parte de su hijo.

El medio de comunicación agregó que el cuerpo de la víctima fue encontrado por las autoridades policiales en horas de la tarde del 2 de abril.

