Desfile de Navidad de Hollywood 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

El 89° desfile anual de Navidad de Hollywood se transmite este viernes 17 de diciembre a partir de las 8:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. ET/PT en CW.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas en que puede ver una transmisión en vivo del Desfile de Navidad de Hollywood 2021 en línea:

¿Quién está listo para recibir las vacaciones con algunas palmeras y un clima cálido? El 89° desfile anual de Navidad de Hollywood se transmitirá el 17 de diciembre en The CW para ayudarlo a hacer precisamente eso.

El comunicado de prensa de CW adelanta:

Los anfitriones incluyen a Erik Estrada, Laura McKenzie, Dean Cain, Montel Williams y la coanfitriona especial Elizabeth Stanton. El desfile contará con celebridades de Hollywood y autos de películas, bandas galardonadas de todo el país, jinetes deslumbrantes, globos con personajes deslumbrantes, carrozas coloridas, actos especiales humorísticos y artistas de alto perfil. El desfile culmina con la aparición del mismísimo Jolly Old Elf, Santa Claus y sus renos, dando inicio a la temporada navideña. El especial es presentado y producido por Associated Television International.

El Desfile de Navidad de Hollywood es una tradición anual que se lleva a cabo el domingo después del Día de Acción de Gracias, pero se transmite por televisión más cerca de la Navidad; se pone en conjunto con el apoyo a la campaña de Juguetes para Tots del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El desfile cubre una ruta de 3.5 millas a lo largo de Hollywood Boulevard, luego gira y regresa por Sunset Boulevard. El gran marshall de 2021 es la comediante, actriz y presentadora de televisión Sheryl Underwood.

“Desde 1928, el Desfile de Navidad de Hollywood en vivo ha sido una tradición navideña anual querida y apreciada que disfrutan los angelinos, así como millones que ven las transmisiones televisadas de Supporting Marine Toys for Tots del desfile a nivel nacional en The CW Network e internacionalmente en Armed Forces Network alrededor del mundo”, dijo Laura McKenzie, copresentadora y productora del Desfile de Navidad de Hollywood, en un comunicado.” Las únicas excepciones fueron durante la Segunda Guerra Mundial, de 1942 a 1944, cuando el desfile no se presentó y, por supuesto, el último año en 2020, cuando el desfile no se presentó debido a la pandemia global de COVID 19. ¡Pero este año, en 2021, estamos encantados de decir que volveremos a vivir en las calles de Hollywood para celebrar el 89 ° Desfile Anual de Navidad de Hollywood con todos ustedes!”

“Durante casi un siglo, el Desfile Anual de Navidad de Hollywood ha levantado el ánimo de los angelinos de todos los ámbitos de la vida”, dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. “Después de un año y medio difícil, estoy emocionado de que los angelinos puedan disfrutar de este desfile una vez más”.

Erik Estrada, coanfitrión del Desfile de Navidad de Hollywood agregó: “¡Es hora de que esta fiesta comience de nuevo! … ¡Venga y únase a nosotros para disfrutar de mucha diversión y emoción durante las fiestas! Una vez más este año, el desfile apoyará con orgullo a Marine Toys for Tots, quienes alegran las fiestas a los menos afortunados. ¡Feliz Navidad!”

El Desfile de Navidad de Hollywood 2021 se transmite el viernes 17 de diciembre a las 8:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. hora del Este y del Pacífico en The CW.

