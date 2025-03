La historia de amor de Melania y Donald Trump

El presidente Donald Trump y su esposa Melania celebraron dos décadas de matrimonio el pasado 22 de enero. Donald y Melania se casaron en 2005 en la iglesia Bethesda-by-the-Sea en Palm Beach, Florida. Pero cómo empezó esta historia de amor entre el presidente de los Estados Unidos y la Primera dama.

1998

En 1998, Paolo Zampolli, exagente de modelos, organizó una fiesta en la Semana de la Moda de Nueva York a la que asistieron la modelo eslovena, entonces llamada Melania Knauss, y Donald Trump. Fue justamente ahí donde se vieron cara a cara por primera vez. Pero en dicho evento, Trump no estaba solo. En ese entonces, el magnate inmobiliario, quien por entonces estaba separado de su segunda esposa, Marla Maples, llevaba del brazo a otra mujer. “Quería mi número, pero estaba en una cita con una chica, así que, por supuesto, no se lo di”, contó Melania en entrevista con con Harper’s Bazaar en 2016. “Le dije: ‘No te voy a dar mi número; dame el tuyo y te llamo’. Quería ver qué tipo de número me daría; si era un número de trabajo…'”, contó Melania. Pero en cambio, Donald le dio todos sus números, incluidos “el de la oficina, Mar-a-Lago, su casa en Nueva York, todos”.

Después de esperar unos días, ella marcó su número. “Me impresionó su energía”, declaró a la publicación. “Tiene una vitalidad increíble”.

2000

Melania y Trump tuvieron una breve ruptura en 2000. Ya en ese tiempo Trump estaba tratando de aventurarse en el mundo de la política. En una entrevista, Trump habló de Melania y dijo que la iba a extrañar. Ellos se mantuvieron en contacto y volvieron unos meses después. Melania recibió su “green card” en 2001, lo que le otorgó la residencia permanente en los Estados Unidos. Melania y Trump se mudaron juntos a la Torre Trump en 2002. Ella hizo su primera aparición en el programa de Trump, The Apprentice, en abril de 2004, cuando un episodio hizo que los concursantes visitaran su penthouse.

2004

En 2004, Trump le propuso matrimonio a Melania. Trump aprovechó la Gala Anual del Met, en 2004 para proponerle matrimonio en el evento. “Fue una gran sorpresa”, declaró Melania New York Post sobre su compromiso en aquel momento. “Somos muy felices juntos”.

2005

En enero de 2005, la pareja intercambió votos en una ceremonia celebrada en Palm Beach, Florida. Los recién casados ​​y sus invitados celebraron posteriormente en la recepción celebrada en la finca Mar-a-Lago de Donald Trump. En una entrevista con Larry King, realizada poco después de la boda, Melania describió el día de su boda como “fantástico…Lo pasamos genial”, expresó Melania.

Los recién casados no se fueron de luna de miel, porque prefirieron quedarse en Mar-a-Lago. “¿Por qué vamos a dejar nuestra preciosa casa, llamada Mar-a-Lago, y aventurarnos a una isla tropical donde todo está sucio o algo así?”, preguntó Trump.

2006

El 20 de marzo de 2006, Trump y Melania le dio la bienvenida a su hijo Barron. “[Melania] es una madre increíble, quiere muchísimo a su hijo, Barron”, dijo Trump a sus seguidores en Wisconsin en abril de 2016. “Y debo decir que será una primera dama increíble”. Y así fue. En 2017, Trump se convirtió en presidente y Melania en la Primera Dama de Estados Unidos.

2017

Trump y Melania entraron a la Casa Blanca acompañados de Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama en el día de la inauguración en enero de 2017. Pero Trump pasaría la noche solo en la Casa Blanca. Ya que su esposa Melania regreso al lado de su hijo Barron que todavía estaba estudiando en Manhattan.

Una vez que Barron terminó su año escolar, Melania y Barro se mudaron a Washington D.C. en junio. Durante este tiempo, Melania negoció nuevos términos para su acuerdo prenupcial con Donald para reflejar los cambios en sus vidas desde que se firmó y para asegurar que Barron recibiera una herencia adecuada.

2021

2024

Trump y Melania tuvieron que abandonar la Casa Blanca después de que Joe Biden asumiera como el 46.º presidente de los Estados Unidos. Trump y Melania regresaron a su casa de Mar-a-Lago en Palm Beach en enero de 2021.

Donald Trump sobrevivió a un intento de asesinato en julio de 2024, pocos días antes de la Convención Nacional Republicana. “Cuando vi cómo esa violenta bala impactaba a mi esposo, Donald, me di cuenta de que mi vida y la de Barron estaban al borde de un cambio devastador”, escribió en el comunicado tras el incidente. “Estoy agradecida con los valientes agentes del servicio secreto y las fuerzas del orden que arriesgaron sus vidas para proteger a mi esposo”.

2025

Trump y Melania regresaron a la Casa Blanca el 20 de enero. Trump empezó su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos