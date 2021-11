Hispano lanza a mujer a vías del subway en Manhattan

Conmoción causó entre los usuarios del subway de Nueva York la violenta reacción de un sujeto que luego de un altercado aventó a una mujer a las vías del tren, en la estación ubicada en la calle 42, en Times Square, Manhattan. El sujeto de origen hispano, identificado como Carlos Ortiz, de 32 años, ahora afirma que su horrible reacción habría sido en defensa propia.

El suceso ocurrió el pasado viernes por la tarde y de acuerdo a testigos citados por CBS New York, Ortiz habría tratado de robar la cartera de la mujer y luego la habría lanzado a las vías del tren. La rápida reacción del conductor del tren, que pudo bajar la velocidad y detenerse, sumado a la ayuda de algunas personas, impidieron que la mujer muriera aplastada.

Mira el vídeo de CBS New York





Good Samaritans Help Woman Pushed Onto Times Square Subway Tracks During Attempted Robbery Good Samaritans stepped in to help Friday after a woman was pushed onto the subway tracks in Times Square during an attempted robbery; CBS2's Aundrea Cline-Thomas reports. 2021-11-12T22:14:13Z

En el lugar, algunos usuarios identificaron a Cruz como el responsable de la agresión e impidieron que se fugara hasta que llegó la policía.

La mujer, de origen asiático, sufrió una grave lesión en su cabeza, y fue trasladada en estado consiente y sangrando al Bellevue Hospital. Por su parte, la defensa de Cruz, quien se encuentra detenido desde ocurridos los hechos, alega que la reacción del hombre se basó en su ánimo por defenderse de las supuestas “agresiones de una mujer que después cayó a las vías del tren”.

“Tenemos una situación donde alguien se cayó a las vías del tren como parte de un altercado, en donde los supuestos buenos samaritanos asumen que quien la empujó era un ladrón y así lo declararon a la policía”, señaló Francis White, abogado de Legal Aid a cargo de la defensa de Ortiz, en declaraciones realizadas en la corte y publicadas por el New York Post.

Según reveló la fiscal de distrito Jacuqeline Sudley, en declaraciones publicadas por el New York Post, existe un video de evidencia donde se ve a la víctima golpeando a Ortiz momentos antes de ser empujada por él a las vías.

“Este es un serio caso donde se le acusa al imputado de empujar a una mujer a las vías del tren luego de un altercado, provocando que la mujer tuviera que ser hospitalizada con una seria herida en la cabeza”, afirmó Sudley.

El abogado de Ortiz solicitó que el hombre fuera liberado bajo supervisión, a lo cual el juez a cargo del caso se negó, fijando una fianza de 5 mil dólares. “Mi cliente es descrito en los periódicos como una persona sin hogar. Obviamente él no puede pagar una fianza”, alegó el abogado.