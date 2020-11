Andrew Giuliani, hijo de Rudy Giuliani y asistente especial de Trump, tiene COVID-19

El hijo de Rudy Giuliani, Andrew Giuliani, quien también se desempeña como asistente especial del presidente Donald Trump, anunció en Twitter que dio positivo por coronavirus el 20 de noviembre.

El trabajador de la Casa Blanca de 35 años, que se casó con su esposa Zivile Rezgyte en 2017, tuiteó: “Esta mañana, di positivo por COVID-19. Estoy experimentando síntomas leves y sigo todos los protocolos apropiados, incluyendo estar en cuarentena y realizar un rastreo de contactos”.

Desafortunadamente, el rastreo de contactos mostrará que estuvo en contacto con numerosos compañeros del personal de la Casa Blanca, incluyendo a su padre, que trabaja como abogado personal de Trump. Giuliani estuvo presente durante la rueda de prensa del ex alcalde de Nueva York el 19 de noviembre, evento que se volvió viral por numerosos motivos. Rudy Giuliani recreó una escena de “su película de derecho favorita”, My Cousin Vinny, para hacer mención de sus afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral. Seguido, fotos de su rostro aparecieron en Twitter después de que comenzó a sudar tan profusamente que el tinte para el cabello le deslizaba por la cara.

Giuliani comenzó a trabajar para la administración Trump en 2017 y está a cargo de organizar las visitas de los equipos deportivos a la Casa Blanca



El hijo de Rudy Giuliani comenzó a trabajar como asociado en la Oficina de Enlace Público en marzo de 2017, según The Atlantic. En 2018, su trabajo, que incluía la organización de visitas de equipos deportivos a la Casa Blanca, le valió un salario de $90,700.

Si bien la visita de equipos deportivos al presidente no es una ocasión habitual, Steve Muisteris, quien se desempeñó como director principal de la Oficina de Enlace Público desde febrero de 2017 hasta febrero de 2019, señaló que Giuliani también se desempeña como representante de la Casa Blanca en reuniones para discutir la crisis de los opioides.

Si parece ser que Giuliani, que fue golfista profesional, está recibiendo un buen sueldo por un trabajo que no requiere mucho esfuerzo, un funcionario de la Casa Blanca le dijo a The Atlantic que no tiene aspiraciones de hacer más en su rol en la administración de Trump. “Realmente no intenta involucrarse en nada”, dijo la fuente. “Simplemente la está pasando bien”.

Trump es como una figura paterna para el hijo de Giuliani, según informes



Aparte de su carrera en el golf, Giuliani trabajó como pasante de ventas en un banco de inversión boutique antes de ofrecerse como voluntario para la campaña presidencial de 2016 de Trump.

Si bien Giuliani no tenía experiencia en política ni trabajaba en una campaña, los funcionarios de la Casa Blanca le dijeron a The Atlantic que Trump comparte un vínculo increíblemente estrecho y especial con él.

Después de que Rudy Giuliani se divorciara de Donna Hanover, la madre de Giuliani, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Trump intervino en busca de apoyo emocional y se convirtió en una figura paterna para él cuando aún era un adolescente.

“Adora al POTUS”, dijo un miembro del personal sobre Giuliani, y a veces viaja con el presidente cuando Trump sabe que tendrá tiempo para jugar golf.

Sin embargo, no todo el mundo es fan de Giuliani. Después de que John Kelly asumió el cargo de jefe de personal de Trump, revocó el acceso de Giuliani al ala oeste porque “lo detestaba” y “no le gustaba que hubiera un tipo al azar … que jugaba golf con Trump y cuyo padre era un problema”, dijo otro miembro del personal.

Pero la prohibición no duró mucho. Después de que Rudy Giuliani descubrió que se le había quitado el acceso a su hijo, llamó a Trump, quien no solo hizo que Kelly le diera acceso a Giuliani nuevamente, sino que lo promovió a su puesto actual como asistente especial del presidente.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com