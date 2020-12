Expulsan a familia de un vuelo de United Airlines porque su hija de 2 años no se quería poner la mascarilla

Una familia explicó en un video que se convirtió viral que fueron expulsados de un vuelo de United Airlines después de que su hija de 2 años se negara a usar la mascarilla. La madre de la niña publicó un video en Instagram y Twitter explicando la historia y el video de Twitter ha sido visto más de 4 millones de veces.

La familia, que dijo ser miembros de élite Silver del programa MileagePlus de la aerolínea, volaba el viernes de Denver a Newark después de un largo viaje en automóvil desde Breckenridge, Colorado. La aerolínea aclaró a Heavy que ni los padres ni la niña de dos años han sido vetados, pero están investigando la situación. El video viral que describe el incidente está disponible aquí:

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

— Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020