Heredero multimillonario de imperio petrolero Getty es encontrado muerto a los 52 años

John Gilbert Getty, uno de los varios descendientes del multimillonario J. Paul Getty, fue encontrado muerto en un hotel en San Antonio el 20 de noviembre, según informó TMZ. Tenía 52 años.

“Con el corazón apesadumbrado, Gordon Getty anuncia la muerte de su hijo, John Gilbert Getty”, dijo un representante de la familia en un comunicado. “John era un músico talentoso que amaba el rock and roll. Él será profundamente extrañado”.

La causa de la muerte no estaba disponible de inmediato, sin embargo, agentes de la policía le dijeron a TMZ que no se sospechaba que hubiera ningún delito. A Getty le sobreviven sus hermanos, Peter y William Getty, y su hija de 25 años, Ivy Getty, la última de las cuales fue nombrada como una de las “jóvenes herederas más glamorosas” de la fortuna familiar por Guest of a Guest en febrero. .

Se estimó que la fortuna de Getty tenía un valor de $5,400 millones en 2015, según informó Forbes.

Ivy Getty compartió un tributo conmovedor a su padre en Instagram

El domingo, Ivy Getty compartió una serie de fotos antiguas con su padre. Ella escribió:

Odio publicar algo tan pronto, pero la gente se ha encargado de compartir la noticia que desearía haber podido publicar yo misma. Escribiré algo mejor más tarde … mi padre fue increíble, el hombre más genial que jamás haya aterrizado en este planeta y yo siempre seré la hija más orgullosa. Te quiero tanto papá… .la vida es cruel a veces…. No tengo uno, sino dos ángeles de la guarda vigilándome ahora … aquí están algunas de mis fotos favoritas de él (y egoístamente un par de nosotros)

Ivy Getty continuó recordando a su padre en sus historias de Instagram el lunes. Compartió numerosas fotos intercaladas con datos divertidos sobre Getty. Ella escribió: “A mi papá le encantaría si compartiera fotos de él y hablara de lo mucho que significaba para mí, así que lo estoy haciendo”.

Ivy Getty señaló que el agua de Fiji era el agua favorita de su padre, Whispering Angel era su rosado favorito y que “le encantaba el helado y ponerlo en el refrigerador durante al menos 30 minutos antes de consumirlo. Quería comerlo (o realmente beberlo como una sopa)”.

Getty es precedido en la muerte por su hermano mayor Andrew y su madre Ann

La sobrina nieta de John Paul Getty II reveló que su padre dividió su tiempo entre Londres y Los Ángeles y elogió sus habilidades con la guitarra. Ella escribió: “Era una auténtica bestia en cualquier instrumento, pero su favorito era la guitarra. Sostuvo todos los acordes totalmente diferentes a los demás porque se enseñó a sí mismo”.

En 2015, el hermano mayor de Getty, Andrew, murió a los 47 años. Fue encontrado inconsciente y desnudo en el piso cerca del baño de su mansión de Hollywood Hills, según TMZ . Cuando llegaron los paramédicos, Andrew Getty estaba desnudo de cintura para abajo y sangrando por una “lesión traumática en el área rectal” después de “no sentirse bien” durante meses antes.

La madre de Getty, Ann, que era una filántropa muy conocida en San Francisco, que murió después de sufrir un ataque cardíaco en septiembre, según informó NBC Bay Area. Ella tenía 79 años.

Tras la muerte de Ann Getty, su familia emitió la siguiente declaración:

Aunque los Getty viajaron por todo el mundo asistiendo a numerosos festivales de música y arte, la Sra. Getty era una gran franciscana que atesoraba pasar tiempo con su familia extendida, ya sea asistiendo a la noche de apertura de la Sinfónica de San Francisco o al estreno de la temporada de los Gigantes de San Francisco en Oracle Park … La generosidad, en la amistad y la filantropía, fue un sello distintivo de la Sra. Getty, quien abrió la casa familiar a numerosos eventos para recaudar fondos que apoyaban a una variedad de organizaciones sin fines de lucro.

