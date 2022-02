Hello Wordl: ¿Qué diferencias tiene con el original juego Wordle?

¿Qué es Hello Wordl? Es una alternativa al juego de Wordle. Y sí, se escribe Hello Wordl, NO Hello Wordle.

Hello Wordl es una variación de Wordle, el juego en línea gratuito que se ha convertido en una tendencia popular a fines de 2021 y 2022.

Existen algunas diferencias clave entre Hello Wordl y el juego Wordle original. El juego de Wordle original está disponible en el sitio web de Wordle que explica cómo jugarlo. Es bastante simple. “Adivina la PALABRA en 6 intentos. Cada conjetura debe ser una palabra válida de 5 letras. Pulse el botón Intro para enviar. Después de cada suposición, el color de los mosaicos cambiará para mostrar qué tan cerca estuvo su suposición de la palabra”, dice el sitio web.

Esto es lo que necesita saber:

Así es como Hello Wordl es diferente del juego original

Puedes encontrar el juego Hello Wordl aquí. El sitio web dice,

hello wordl es una nueva versión del juego de palabras Wordle de powerlanguage, que creo que está basado en el programa de televisión Lingo. Tienes 6 intentos para adivinar una palabra objetivo.

Después de cada conjetura, obtienes comentarios al estilo de Mastermind.

Hello Wordl comienza de manera similar al juego original. Tienes seis intentos para adivinar una sola palabra, y los cuadrados de colores verde y amarillo te dan pistas. Al igual que con el juego original, los cuadrados de Hello Wordl se vuelven verdes para indicar la ubicación correcta de una letra; los cuadrados amarillos indican que la letra que elegiste está en la palabra, pero no está en el lugar correcto.

Sin embargo, Hello Wordl te permite jugar juegos ilimitados, mientras que el Wordle original solo está disponible una vez al día a la medianoche.

Además, las respuestas originales de Wordle son siempre una palabra de cinco letras. En Hello Wordl, puede cambiar el número de letras en la respuesta, de cuatro a 11 palabras usando el control deslizante en la parte superior.

Sin embargo, estás limitado a seis conjeturas en cada versión del juego. Hello Wordl te permite cambiar la dificultad de la palabra usando también un control deslizante.

Un hombre llamado Josh Wardle creó el juego de Wordle original para un amigo

Según NPR, el ingeniero de software Josh Wardle de la ciudad de Nueva York creó Wordle y lo nombró en su honor.

Originalmente lo hizo para su socio Palak Shah, quien “ayudó con parte del desarrollo”, según NPR, que agrega que el juego tiene 2,7 millones de jugadores y despegó en octubre de 2021.

Puedes practicar Wordle aquí a través de un archivo gratuito de respuestas de Wordle. Esta página tiene un asistente de Wordle.

