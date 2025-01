Helicóptero choca con avión: Lo que se sabe hasta ahora

La noche del miércoles 29 de enero ocurrió un trágico accidente aéreo en Washington DC. Un helicóptero militar colisiona con un avión de American Eagles con 64 personas a bordo y cayeron en el río Potomac. En el helicóptero viajaban tres soldados, que se disponían a aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

En el avión viajaban 60 pasajeros y 4 tripulantes. Mientras que en el helicóptero Black Hawk del ejército que transportaba a tres soldados cerca del Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, D.C.

A las 8 de la mañana del jueves se confirmó que al menos 28 cuerpos habían sido recuperados, informó el jefe de bomberos y servicios médicos de emergencia de DC, John Donnelly, a los medios. Al rededor de las 9:30 a.m., se confirmó que no hay sobrevivientes.

El avión, vuelo 5342 de American Eagles, había despegado de Wichita, Kansas, y se acercaba para aterrizar cuando se produjo la colisión. El helicóptero estaba realizando un vuelo de entrenamiento con una tripulación de tres personas, con base en Fort Belvoir, Virginia.

Someone tell me how this is not intentional ?

A Blackhawk casually running into an American Airlines passenger plane?

Come on. #planecrash #potomac #DC #Reagan

pic.twitter.com/XqOM6X1GkT

— Mike (@PantherMike182) January 30, 2025