Heather Heyer: murió atropellada a propósito en una manifestación en 2017

Heather Heyer murió después de que un conductor se estrellara contra una multitud de manifestantes en Charlottesville el 12 de agosto de 2017. Tenía solo 32 años. Desde su muerte, han surgido algunas teorías de conspiración que afirman que murió de un ataque al corazón causado por su peso y no por el choques. Esas teorías de la conspiración están equivocadas. Aquí están los detalles sobre la trágica muerte de la joven, cuando todavía le quedaba mucha vida.

Heyer fue asesinada mientras cruzaba la calle durante las protestas de Charlottesville. Ella era parte de un grupo de contramanifestantes, algunos de los cuales portaban banderas LGBTQ y carteles de Black Lives Matter, que se manifestaban contra un grupo de extrema derecha que se había reunido para protestar por la eliminación de una estatua de Robert E. Lee. La noche anterior, el grupo de extrema derecha había llevado antorchas en señal de protesta, aumentando las tensiones en la zona.

El hombre que la atropelló fue condenado a cadena perpetua

El hombre acusado de conducir el automóvil que golpeó a los manifestantes, James Alex Fields, Jr., fue declarado culpable de asesinato en primer grado en un juicio estatal y sentenciado a cadena perpetua.

Heather Heyer murió de una herida contundente en el pecho, según descubrió la Oficina del Médico Forense Jefe del Distrito Central en Richmond.

Desafortunadamente, las teorías de conspiración circularon después de la muerte de Heyer, alegando que murió de un ataque al corazón porque tenía sobrepeso. Este rumor surgió de una entrevista de su madre con NBC News, que puedes ver aquí. En la entrevista, su madre, Susan Bro, dijo que Heyer murió de un infarto. Pero luego lo aclaró, diciendo que los médicos pudieron revivir brevemente a Heyer (no conscientemente), pero no fue suficiente.

“Murió de un ataque al corazón de inmediato en la escena, la revivieron brevemente y luego consiguieron que su corazón latiera nuevamente. Luego su corazón se detuvo. Así que no siento que ella sufriera”.

El traumatismo por impacto pudo causarle un ataque al corazón

Aunque el médico forense no lo aclaró, es posible que un traumatismo contundente provoque un infarto. Un traumatismo cerrado en el tórax a veces puede causar una parada cardíaca. Según el Journal of Emergencies, Trauma, and Shock: “Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente de paradas cardíacas resultantes de un golpe directo en el pecho. (…) Aunque la muerte es rara, la contusión cardíaca puede ser fatal…”

Por lo tanto, es posible que un traumatismo por fuerza contundente pueda causar un ataque cardíaco fatal.

La madre de Heyer, Susan Bro, le dijo a The Daily Beast que tuvo que ocultar la ubicación de la tumba de Heyer porque muchas personas expresaban odio hacia ella y su hija y los amenazaban con violencia.