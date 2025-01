Hombre asesinó su hijo por ocultar infidelidad de su esposa

Una verdadera tragedia familiar ocurrió el día de Nochebuena, el pasado martes 24 de diciembre de 2024, cuando en Utah, Estados Unidos, un hombre asesinó fatalmente a su hijo, luego de acusarlo a él y a la prometida del joven, de “ocultar información” sobre una supuesta infidelidad por parte su esposa, así lo reportó The New York Post.

De acuerdo con información de las autoridades policiales, el hombre identificado como Harold Luster, de 61 años de edad, originario de High Ridge, Missouri, apuntó con un arma a su hijo, Kevin Ward, de 26 años de edad, y a su prometida quien está embarazada, luego de acusarlos de saber información sobre una aventura por parte de su esposa, madre de Kevin Ward.

El fatal tiroteo ocurrió al interior de la vivienda ubicada en el número 6400 de Highway PP en High Ridge, aproximadamente a unos 40 kilómetros al suroeste de St. Louis, en donde vivía Harold Luster con su esposa, y lugar al que su hijo Kevin Ward, y su prometida Kaitlyn, asistieron para pasar las festividades.

Christmas Eve Murder Update: The Jefferson County Prosecutor's Office has filed charges of Murder 1st Degree and Armed… Publicado por Jefferson County Sheriff's Office en Miércoles, 25 de diciembre de 2024

Tras el asesinato de Kevin Ward, quien según su madre Katherine Ward, trató en todo momento de proteger a su novia embrazada, la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson confirmó por medio de un comunicado en Facebook, que Harold Luster, fue detenido acusado de asesinato en primer grado y un cargo de acción criminal armada.

La Fiscalía del Condado de Jefferson ha presentado cargos por asesinato en primer grado y acción penal armada contra Harold E. Luster (61) de High Ridge, Mo. Los investigadores tienen causa probable para creer que durante un desacuerdo, Harold recuperó un arma de fuego de la residencia y amenazó a otra persona antes de supuestamente dispararle a su hijo. El fallecido ha sido identificado como Kevin M. Ward (26) de St. Louis. Luster se encuentra actualmente bajo custodia en la Cárcel de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson con una orden de arresto “sin derecho a fianza”.

Según declaraciones de Katherine Ward, quien presenció todo lo ocurrido, la mujer dijo que escuchó como esposo y su hijo estaban teniendo una discusión, y en medio de eso amenazó con dispararle a la prometida de su hijo, a quien acusó de “ocultar información”.

“Kevin murió con un disparo en la frente y las manos metidas en los bolsillos. Al final iba a dispararle a la prometida de Kevin y Kevin se sacrificó, él fue el héroe esa noche. Preferiría morir antes que que se la llevaran a ella y a ese bebé”, dijo Katherine Ward, según People.

Además, según The New York Post, Katherine Ward también afirmó que su esposo la maltrataba física y mentalmente y que vivía con otra mujer en el momento en que supuestamente mató a su hijo.

“Mi hijo era el mejor. Era un gran niño que no merecía esa noche y desearía 1000 veces que nunca hubiera ido allí. Pero él y yo nunca hubiéramos pensado que esto sucedería. Es casi como si estuviera en una pesadilla y no pudiera salir. Un acto sin sentido me arrebató a mi bebé. Nunca lo veré entrar por mi puerta y decir ‘Mamá’, no tendré cumpleaños ni Navidades. Tendré que sentarme allí y sostener a su bebé por primera vez porque él no podrá hacerlo”, dijo en una emotiva entrevista, según Fox2News.

Son Shot and K!lled by Father on Christmas Eve Over Family Dispute 🤔 Kevin Ward, 26, was tragically shot and killed by… Publicado por Ola Repete en Martes, 31 de diciembre de 2024

La organización Chapel Hill Mortuary ha creado para Kevin Ward una página de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar con los castos de su funeral. Hasta el momento han logrado recaudar $1,055 dólares de una meta de $5,000.

En esta se lee:

Kevin Ward, de St. Louis, Missouri, nació el 1 de diciembre de 1998 en St. Louis, Missouri y falleció el 24 de diciembre de 2024 a la edad de 26 años. Kevin era un hombre con un corazón de oro que apreciaba a su familia, especialmente el tiempo que pasaba con sus hermanos. Era un verdadero bromista de corazón, siempre trayendo risas y alegría a quienes lo rodeaban. Ya sea que estuviera paseando en su camioneta, conduciendo vehículos todo terreno o disfrutando del aire libre, Kevin siempre estaba en movimiento. Le encantaba pescar, la WWE y el fútbol, ​​y tenía un cariño especial por las banderas estadounidenses. Con sus botas, sombrero y gafas de sol, a menudo se encontraba a Kevin disfrutando de una cerveza fría con sus amigos y primos, abrazando los placeres simples de la vida. Aunque Kevin no tuvo la oportunidad de conocer a su hijo, su amor y emoción por su llegada era evidente para todos los que lo conocieron. Habría sido un padre maravilloso y devoto. Su espíritu, energía y amor por la vida siempre serán recordados. Nos comunicamos con usted para solicitarle su apoyo para cubrir los gastos del funeral en honor a la vida de Kevin. Cualquier donación, por pequeña que sea, ayudará a aliviar la carga financiera de su familia durante este momento increíblemente difícil. Gracias por su amabilidad y generosidad.

Finalmente, en cuanto a Harold Luster, el hombre se encuentra detenido sin derecho a fianza, y hasta el momento se ha declarado inocente. Aunque, tendrá que presentarse a la corte este 3 de enero de 2025.

