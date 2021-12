Hannah Upp: la mujer que desapareció tres veces pero que está perdida desde 2017

H. es el tema de una serie documental de A&E Networks llamada The Untold Story, que es conducida por la documentalista Elizabeth Vargas, estrenada en 2019.

Upp lleva casi cinco años desaparecida, aunque no es la primera vez que desaparece. De hecho, a Upp se le había diagnosticado previamente una fuga disociativa, que se describe como una condición poco común en la que los pacientes “pierden el acceso a su memoria autobiográfica e identidad personal”, según Fox News. Había desaparecido ya en dos ocasiones distintas antes de St. Thomas, aunque esta vez todavía no ha sido localizada.

Esto es lo que necesita saber sobre Upp:

1. Upp desapareció durante el caos del huracán Irma y María en 2017

El episodio del documental de A&E titulado “Vanished in Paradise: The Untold Story” explora la misteriosa desaparición de Upp, que ocurrió entre los huracanes de Categoría 5 Irma y María.

En una historia sobre el caso, The New Yorker informó que Upp estaba ayudando a la escuela en la que trabajaba a prepararse para la tormenta. Una mañana se subió a su coche y les dijo a sus compañeros de cuarto que se dirigía a ayudar, pero nunca apareció en la escuela, desapareció y no se la ha vuelto a ver desde entonces.

Después de que amigos y familiares se dieran cuenta de que Upp había desaparecido, comenzaron a buscarla, pero se vieron obligados a suspender rápidamente la búsqueda después de solo tres días cuando azotó el huracán María. Después de que amainara la tormenta, un técnico de emergencias médicas ayudó a organizar otra búsqueda y sus seres queridos continuaron buscándola. Desafortunadamente, después de inspeccionar el aeropuerto, los hospitales, los refugios para personas sin hogar y la morgue alrededor de las islas, Upp no estaba por ningún lado.

“Estaba muy preocupada por ella. Al principio pensé que solo estaba con otra amiga. Traté de ponerme en contacto con cualquiera que pudiera saber algo”, explicó la amiga cercana de Upp y su compañera maestra, Maggie, según Fox News.

2. Maggie se enteró rápidamente del trastorno de Upp y se dio cuenta de que había desaparecido varias veces en el pasado

Poco después de que comenzara la búsqueda, Maggie, quien pidió que se borrara su apellido en el documental, se enteró del trastorno de su amiga, llamado fuga disociativa, que también se conoce como “Síndrome de Jason Bourne” por el personaje ficticio de Bourne Identity.

Según el New Yorker, Upp también desapareció en 2008 después de que dejara su apartamento en la ciudad de Nueva York para ir a correr. Fue encontrada tres semanas después, flotando boca abajo en las aguas del puerto de Nueva York, según el New York Times. Le diagnosticaron una forma rara de amnesia con la que seguiría luchando por el resto de su vida.

El Times también reveló que Upp se había ido de Nueva York en 2010 y se mudó a una pequeña ciudad en las afueras de Filadelfia, antes de dirigirse a Maryland para trabajar como asistente de enseñanza en las escuelas Montessori. En 2013, Upp experimentó otro episodio y desapareció durante dos días. Cuando reapareció, se mudó a St. Thomas para asumir un nuevo trabajo de maestra.

3. Upp era una mujer radiante

Después de su primera desaparición, cinco de sus amigas usaron la misma frase para describirla: “Ella ilumina la habitación”. Un amigo le dijo a un periodista: “Todas las personas con las que hables dirán que es su amiga más cercana. Ella no tiene barreras. Ella fue criada para confiar y cuidar de todos y lo hizo”.

Maggie esperaba que el documental ayude a arrojar luz renovada sobre su situación y que alguien pueda reconocerla y dar a conocer su paradero. De momento, sigue sin haber noticias.

4. Upp amaba su vida en la isla y era una apasionada del océano

Según Fox News, Maggie dijo que a Upp le apasionaban muchas cosas y le encantaba cocinar, ir a conciertos y hacer viajes por carretera, pero que le apasionaba especialmente todo lo que tuviera que ver con el océano.

“Hacíamos zumba juntas”, recuerda Maggie. “Trabajamos juntas. Cocinábamos juntas la comida, íbamos juntas a conciertos, hacíamos viajes juntas. Éramos muy cercanas. Creo que le encantaba vivir en St. Thomas. Amaba su trabajo en la escuela. Era algo que le apasionaba mucho. También le encantaba hacer viajes en barco, nadar, bucear, simplemente estar en el océano. Le encantaba vivir en la isla”.

Al ver que Upp fue encontrada flotando boca abajo en el agua la primera vez que desapareció, combinado con su amor por el océano y el agua, amigos y familiares se han temido lo peor a lo largo de estos últimos años.

5. Su familia apoyó el documental con la esperanza de que alguien pudiera reconocerla

La madre y el hermano de Upp escribieron en 2019 una extensa declaración en Facebook sobre su apoyo al especial de A&E: