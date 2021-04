Descubren la primera momia embarazada de la historia – Fotos

Científicos polacos que trabajan activamente en el Proyecto de las Momias de Varsovia, el equipo que desde 2015 ha estado trabajando para examinar a fondo las momias humanas y animales del Antiguo Egipto en el Museo Nacional de Varsovia, Polonia, ha anunciado en las últimas horas que lo que se creía un sacerdote finalmente es una momia embarazada.

Los antropólogos, cuyo hallazgo fue comunicado oficialmente este jueves por la revista Journal of Archaeological Science, descubrieron la verdadera identidad del cuerpo después de detectar un pie diminuto en el abdomen en una exploración, según reporta la CNN.

Radiological examination of our mummy, has proved it is the body of a pregnant woman. She came from the elite of Theban community and was carefully mummified, wrapped in fabrics, and equipped with a rich set of amulets. #pregnantmummy pic.twitter.com/jfkLmxo8pi

